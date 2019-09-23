Переход на цифровое ТВ: сотни нижнекамцев получат компенсацию

В Нижнекамске сообщили о сроках перехода на цифровое вещание, начале отопительного сезона, а также ввели «историческую пятиминутку»

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в Нижнекамске состоялось очередное совещание руководителей структурных подразделений районной администрации. Провела его заместитель главы Нижнекамского района Эльвира Долотказина. Были затронуты такие темы, как переход на цифровое телевидение, начало отопительного сезона, День пожилого человека, обновление состава в Госсовете РТ. Нашлось время и для исторической пятиминутки, посвященной Волжской Булгарии. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Осталось три недели



14 октября Нижнекамский район, как и весь Татарстан, перейдет на цифровое телевещание. Зрители смогут бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве. По словам директора Информационного центра Нижнекамска Роберта Талипова, до перехода на «цифру» в районе была проделана большая работа, состоялся обход по домам и квартирам.

— Основной акцент сделан на социально незащищенных граждан. Министерство труда и занятости Татарстана давно объявило о том, что одинокие пенсионеры старше 70 лет и инвалиды, имеющие доход менее 20 тысяч рублей, а также многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами, чей доход на одного члена семьи тоже не превышает 20 тысяч рублей, имеют право на компенсацию, — рассказал Роберт Талипов.

По его словам, приставку нижнекамцам необходимо приобрести самостоятельно. Кассовый и товарный чеки в течение полугода они должны предоставить в Управление социальной защиты. На помощь одиноким пенсионерам и инвалидам придут волонтеры. В период перехода на цифровое вещание бесплатно консультировать население будут около 30 добровольцев.

К слову, самые дешевые приставки в интернет-магазинах стоят от 720 рублей (без учета доставки). В среднем такое оборудование обойдется в 1200—1500 рублей.

В период перехода на цифровое вещание бесплатно консультировать население будут около 30 добровольцев. Фото Дмитрия Резнова

В квартирах по-прежнему холодно



Еще одна тема, которую озвучили сегодня на совещании, — начало отопительного сезона. Заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамска Алексей Наполов сообщил, что 18 сентября началась подача тепла во все социальные объекты города и района. А 20 сентября — в жилые дома. Если у кого-то дома до сих пор холодно, то следует сообщить о проблеме в коммунальные службы.



— С целью оперативного устранения возникающих вопросов прием заявок и обращений жителей осуществляют аварийно-диспетчерские службы управляющих компании и кол- центра Службы учета претензий граждан по телефону 072 в круглосуточном режиме, — добавил Наполов.



В свою очередь, Эльвира Долотказина отметила, что долгожданное тепло дошло не до всех квартир, и попросила коммунальщиков работать в усиленном режиме. А на вопрос, у кого дома батареи стали теплые, руки в зале подняли лишь единицы.

Эльвира Долотказина отметила, что долгожданное тепло дошло не до всех квартир, и попросила коммунальщиков работать в усиленном режиме. Фото e-nkama.ru

Исторический экскурс

Помимо вопросов, связанных со стартом отопительного сезона, зашла речь о новом составе Госсовета РТ, переизбрании на пост председателя Госовета Фарида Мухаметшина. Нижнекамский муниципальный район в обновленном Госсовете РТ представляют три депутата от партии «Единая Россия». Это председатель профкома ОАО «ТАНЕКО» Гульнара Музипова, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.

Новинкой «делового понедельника» стало введение исторических пятиминуток, посвященных 100-летию образования ТАССР. Заместитель главы НМР коснулась древней истории татарстанской земли со времен Волжской Булгарии, отметив значимость тех событий в становлении Казани и всего Татарстана.



— Булгария вошла в состав империи Чингисхана, а затем стала частью Золотой Орды, — рассказала Эльвира Долотказина и добавила, что такие исторические выступления на «деловых понедельниках» будут звучать до тех пор, пока республика не отметит юбилейную дату. Произойдет это летом 2020 года.