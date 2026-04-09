Ударили штрафами по ДТП с детьми

00:03, 09.04.2026

Госсовет республики выступил с законодательной инициативой по ужесточению штрафов за ДТП с участием несовершеннолетних, в фокусе пьяные водители и подростки на питбайках

Фото: Реальное время

Резко усилить ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения при перевозке детей и незаконную передачу управления ТС несовершеннолетним хотят татарстанские депутаты — с соответствующей законодательной инициативой выступил Госсовет республики, проект изменений в КоАП РФ был на днях внесен в Госдуму. О печальной статистике ДТП с детьми, затянувшемся антилидерстве Татарстана по показателям детского дорожного травматизма и предлагаемых законодателями мерах читайте в «Реальном времени».

На 5 тысяч дороже, на полгода дольше

Госсовет Татарстана выступил с законодательной инициативой, направленной на снижение детского дорожного травматизма. Направленный депутатами Госсовета в Госдуму проект изменений в КоАП РФ содержит несколько новых мер в отношении водителей и владельцев транспортных средств.

В целях сокращения количества «пьяных» ДТП в законопроекте предлагается усилить ответственность водителя при перевозке детей:

  • за управление транспортным средством в состоянии опьянения,
  • за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.


Предлагается усилить ответственность водителя при перевозке детей — за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Если изменения в закон будут приняты, то штраф за управление ТС в нетрезвом виде при наличии детей в салоне автомобиля будет составлять 50 тыс. рублей (без детей — 45 тыс.), а срок лишения права управления ТС — 2 года (без детей — от 1,5 до 2 лет).

Реальное время / realnoevremya.ru

В целях сокращения ДТП, совершенных детьми-водителями механических ТС, предлагается ввести ответственность за передачу управления ТС несовершеннолетнему, заведомо не имеющему права управления (за исключением учебной езды) или лишенному такого права.

В результате к имеющимся сегодня административным «общим» наказаниям в виде штрафа в 30 тыс. рублей либо административного ареста до 15 суток, либо обязательных работ добавится отдельное наказание в виде административного штрафа в 50 тыс., если руль незаконно доверили несовершеннолетнему.

«Эти люди создают проблемы»

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин сообщил «Реальному времени», что поддерживает предлагаемые Госсоветом республики Татарстан изменения в КоАП, как своевременные и очень актуальные:

— Автомобиль, байк, другие транспортные средства являются источниками повышенной опасности по определению. Но понимают это не все, не все следуют требованиям и законодательным нормам. Эти люди создают проблемы не только себе, но и другим, их поведение грозит окружающим потерей здоровья, а то и жизни. Поэтому инициатива совершенно разумная!

А вот представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов не верит в эффективность предлагаемых изменений:

— Повышения штрафов за нарушения без профилактики нарушений работать не будут. Можно хоть до миллиона штраф поднять, и все равно найдутся те, кто сядет за руль в нетрезвом виде. Штраф для пьяных водителей не так давно ужесточили, а меньше их не стало.

Золотов считает, что с теми, кто попался на пьяном вождении, должны работать наркологи, причем системно — брать их на учет, создавать реестр таких водителей и контролировать их, поскольку «такие никогда не изменятся».

Еще одна причина, по которой Золотов не верит в эффективность больших штрафов, в том, что, по его опыту, «есть недобросовестные сотрудники ГАИ, которые не выявляют пьяных за рулем, а назначают их»:

— Нередко бывало, что не знающему законов водителю давали подписать документы об отказе от освидетельствования, и тут же признавали его виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Так люди, которые ни разу не садились за руль в состоянии опьянения, а просто по незнанию поставили подпись в документе, подпадают под очень серьезную ответственность, хотя они на дороге не опасны. И если сейчас просто ужесточать ответственность — будет расти коррупция.

Представитель ФАР отметил, что ужесточать ответственность для родителей за то, что их ребенок не натворил бед за рулем транспортного средства, — также неоднозначное решение:

— Если родители купили квадроцикл, чтобы кататься в поле, рано или поздно ребенок выедет на нем на улицу. Чтобы он не оказался там, не совершил ДТП на дорогах общего пользования, работу с ребенком надо вести с детсада, с первых классов школы. И родителей надо воспитывать, чтобы понимали, что, покупая подростку такое транспортное средство, как питбайк, они приобретают, по сути, машину для убийства. Ведь наскочив на пенек, легко перевернуться и сломать шею. Я думаю, имеет смысл выводить такие транспортные средства в отдельную категорию спортивного инвентаря, который можно продавать только тем, кто предъявит справку от спортклуба, спортшколы, — для занятий спортом на специально оборудованных площадках.

«Если родители купили квадроцикл, чтобы кататься в поле, рано или поздно ребенок выедет на нем на улицу».

«Другого решения просто нет»

В республиканском управлении ГИБДД, высказать мнение по поводу предлагаемого ужесточения закона отказались:

— Мы не можем предоставить комментарий к указанному законопроекту, так как не являемся органом законодательной власти и не обладаем соответствующими полномочиями.

Предшественник нынешнего руководителя УГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов одобряет ужесточение наказаний для водителей за несоблюдение Правил дорожного движения.

Зато его оценил экс-глава УГИБДД МВД по РТ, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов:

— Я за любое ужесточение, вы знаете мою позицию! Наказания за все нарушения Правил дорожного движения необходимо ужесточать — на сегодня другого решения проблемы безопасности на дорогах просто нет.

«Где мы провалились?»

В пояснительной записке к законопроекту приводится статистика последних лет, свидетельствующая о быстром росте количества аварий на дорогах и числа жертв среди несовершеннолетних пассажиров и водителей. В частности, там отмечается устойчивый рост таких ДТП в Татарстане.

— 10 лет подряд мы снижали количество погибших и ДТП на дорогах Татарстана. Что случилось в последние два года? Где мы провалились? — Возмущался в январе 2026 года вице-премьер республики Шамиль Гафаров на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. — Нельзя сказать, что нам не хватает бюджетных средств и финансовых ресурсов. В плане денег обеспечены, но не хватает организованной работы. Мягко сказать — мы проваливаем работу в этом вопросе.

Шамиль Гафаров: «Не хватает организованной работы. Мягко сказать — мы проваливаем работу в этом вопросе».

Но когда «Реальное время» попыталось выяснить глубину этого провала в цифрах, оказалось, что в последние годы республиканская Госавтоинспекция публикует лишь отрывочные сведения — итоги полугодия, 9 месяцев и т. п. — так что полная картина из озвученных руководством ведомства данных плохо складывается. Публикация подробных итоговых годовых, полугодовых отчетов об аварийности с анализом проблем и их причин в открытом доступе в последние 4 года практически прекратилась.

Однако данные последних лет о ДТП есть на официальном сайте МВД РФ stat.gibdd.ru. Судя по приведенным на этом ресурсе цифрам, в январе — феврале 2026 года количество дорожных аварий, в которых пострадали дети, в республике выбивается из среднероссийской картины — и не в лучшую сторону.

Доля ДТП с детьми в Татарстане оказалась на 2,3 пп (16,7% против 14,4%) выше общей по стране, причем если по России общее количество аварий с участием детей упало на 3,3%, то в республике в январе — феврале этот показатель вырос на 42,9%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Если в России в целом в 2025 году количество ДТП, в которых пострадали дети, выросло к 2024 году на 0,1%, то в Татарстане — на 5,1%. Начиная с 2023 года, этот рост в республике был стабильным — от 2,2 до 5,7% ежегодно.

Количество ДТП с участием детей, произошедших из-за нарушения водителями Правил дорожного движения, в России в январе — феврале 2026 года упало по сравнению с двумя первыми месяцами 2025 года на 20,7%, а в РТ выросло на 42,5%.

Рост количества ДТП с детьми-водителями механических транспортных средств (питбайков, квадроциклов и т. п.) после резкого скачка почти на 84% в 2023 году в целом в России ежегодно замедлялся, а в Татарстане — ускорялся.

ДТП с детьми-водителями механических ТС в России*

Год

Всего ДТП

Погибло детей

Пострадало детей

Январь— февраль 2026

10 (-73%)

0

10 (-70,6 %)

2025

2131 (+10,2 %)

68(+15,3 %)

2092 (+10,1 %)

2024

2537 (+38,3 %)

65 (+25 %)

2501 (+39,6 %)

2023

1834 (+83,7)

52 (+30 %)

1791 (+84,4 %)

2022

998 (+26,5)

40 (+11,1 %)

971 (+28 %)

* по данным сайта stat.gibdd.ru (официальный сайт МВД РФ)

В информационно-аналитических обзорах Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ ежегодно повторяется фраза: «Стоит отдельно обратить внимание, что зарегистрировано столько-то ДТП, в которых дети-водители управляли так называемыми «питбайками», являющимися спортивным инвентарем, не предназначенным для участия в дорожном движении и не подлежащим государственной регистрации».

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2024 году особо подчеркивалось, что «почти три четверти ДТП с участием детей-водителей механических ТС происходит по их вине» — в расчете на адекватные выводы и меры. Однако ситуация не меняется, а в Татарстане еще и усугубляется с каждым годом.

А в Управлении ГИБДД по РТ на запрос «Реального времени» сообщили только о количестве и последствиях «пьяных» ДТП, зарегистрированных с начала года:

— За первые три месяца 2026 года выявлено 2 296 случаев задержания водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За указанный период зарегистрировано 20 дорожно‑транспортных происшествий с участием пьяных водителей, в результате которых 8 человек погибли и 24 получили травмы.

Инна Серова

Справка

Аварийность в России с участием детей*

Год

Всего ДТП с детьми

Погибло детей

Пострадало детей

Доля ДТП с детьми в общей статистике, %

Январь—февраль 2026

2082 (-3,3 %)

75 (-11,8%)

2352 (-1,8 %)

14,4%

2025

23098 (+0,1%)

847 (+5,2%)

25820 (+0,7 %)

17,9

2024

23077 (+7,2%)

805 (+2,2 %)

25653 (+7,4 %)

17,5

2023

21531 (+9,2%)

788 (+5,2 %)

23889 (+9,2 %)

16,3

2022

19721 (-0,7%)

749 (-1,7%)

21872 (-0,3 %)

15,6

* по данным сайта stat.gibdd.ru (официальный сайт МВД РФ)

Аварийность в Республике Татарстан с участием детей*

Год

Всего ДТП с детьми

Погибло детей

Пострадало детей

Доля ДТП с детьми в общей статистике, %

Январь— февраль 2026

60 (+42,9 %)

1 (-50 %)

66 (+26,9 %)

16,7

2025

579 (+5,1 %)

23 (+35,3 %)

641 (+6,1 %)

17,3

2024

551 (+2,2 %)

17 (+21,4 %)

604 (+5,4 %)

16,1

2023

539 (+5,7 %)

14 (+5,2 %)

573 (+9,2 %)

Более 14,6 %

2022

510 (-7,4 %)

14 (-30 %)

543 (-8,3 %)

15,2

* по данным сайта stat.gibdd.ru (официальный сайт МВД РФ)


ДТП с детьми в России, совершенные из-за нарушения водителями ПДД*

Год

Всего ДТП с детьми

Погибло детей

Пострадало детей

Январь—февраль 2026

1486 (-20,7%)

73 (-7,6%)

2352 (-1,8 %)

2025

18882 (-3,4%)

786 (+5,5 %)

21500 (-2,7 %)

2024

19545 (+9 %)

745 (+4,6 %)

22102 (+9 %)

2023

17923 (+10,5 %)

712 (+6 %)

20277 (+10,6 %)

2022

16213 (-0,1 %)

672 (+0,2 %)

18335 (+0,1 %)

* по данным сайта stat.gibdd.ru (официальный сайт МВД РФ)

ДТП с детьми в Республике Татарстан, совершенные из-за нарушения водителями ПДД *

Год

Всего ДТП с детьми

Погибло детей

Пострадало детей

Январь—февраль 2026

57 (+42,5 %)

1 (-50 %)

63 (+26 %)

2025

489 (+5,3 %)

22 (+37,5 %)

551 (+ 6,8 %)

2024

464 (+5,2 %)

16 (-5,9 %)

516 (+6,1 %)

2023

441 (+5,5 %)

17 (+30,8 %)

478 (+5,8 %)

2022

418 (-5,6 %)

13 (-27,8 %)

452 (-6,8 %)

* по данным сайта stat.gibdd.ru (официальный сайт МВД РФ)

АвтоПроисшествияВластьОбщество Татарстан Город КазаньМетшин Айдар РаисовичГосударственный Совет ТатарстанаГафаров Шамиль ХамитовичКабинет министров ТатарстанаАкадемия наук ТатарстанаМинниханов Рифкат НургалиевичУправление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

