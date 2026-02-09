«Сами себя обследовали, сами себе пятерку поставили»

В Казани обсудили перспективы внедрения московского опыта самообследования управляющих компаний

О непонимание исполнителей разбились анонсированные в декабре 2025 года планы внедрить в Татарстане московский опыт самообследования управляющих компаний. Это выяснилось сегодня на выездном заседании комитета Госсовета, которое прошло в здании одной из крупнейших казанских УК — «Уютный дом». Руководители «управляшек» дружно высказались в том духе, что идея самообследования очень хороша, они готовы ее реализовать, но как это сделать — для них загадка. О том, что непонятного в московском опыте, как самообследование поможет сместить акценты жилищных инспекторов с проверок на лицензионно-разрешительную деятельность и почему предлагаемые меры не помогут собственникам жилья контролировать свои расходы на содержание самих УК, — в материале «Реального времени».

«Я не понял ни целей, ни эффектов»

Внедрение механизма регулярного самообследования управляющих организаций (предполагает размещение УК в ГИС «Открытый контроль» ряда сведений, в том числе количество жалоб, штрафы от жилинспекции и других), предложенного под занавес 2025 года председателем Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андреем Егоровым, обсуждалось сегодня на выездном заседании в УК «Уютный дом». Оно прошло с участием создателя этой компании — ныне депутата Госдумы, члена думского Комитета по строительству и ЖКХ Марата Нуриева.

— Я изучил все доступные материалы этого эксперимента и, честно говоря, не совсем до конца понимаю этот механизм, — заявил замдиректора управляющей многоквартирными домами в Нижнекамске компании «Эйбэт» Максим Сперанский. — Из этих документов я не понял ни целей, ни эффектов [самообследования]. Хотя вот Александр Васильевич [Тыгин] говорит, что в целом это работающий инструмент. Но я до конца не понимаю его полезности.

Сперанский даже попросил организовать выездное мероприятие для республиканских управляющих компаний с целью изучения опыта Москвы и Московской области, где система самообследования уже внедрена, — в надежде разобраться, как и зачем вводится этот новый механизм оценки деятельности УК.

О готовности включиться в работу по самообследованию и одновременно о том, что им не очень-то понятно, как оно должно проводиться, заявили и другие руководители управляющих компаний, присутствовавшие на заседании комитета в качестве экспертов.

Как идею самообследования УК расценивают сегодня те, кто находится по другую сторону «баррикад», — собственники жилья, Максим Сперанский сформулировал в разговоре с «Реальным временем» по окончании встречи:

— Сами себя обследовали, сами себе пятерку поставили.

При этом он подчеркнул: прозрачность отчетов уже сейчас регламентирована нормативными документами, а с 2026 года они станут еще более детальными. Правда, собственники домов такие отчеты увидят только по окончании года — уже в 2027-м.

— Пока вы в ГИС ЖКХ в отчетах видите только много «лирики», но в 2027 году будет по-другому, — заверил он. — Будет, например, видно, что на текущий ремонт собрано с дома столько-то, потрачено столько-то, на содержание двора — столько-то, и будут перечислены конкретные работы.

Самообследование как замена надзору

— Если коротко сказать, то мы — за, но что делать, мы не понимаем, — подвел черту под обсуждением нововведения глава ГЖИ Татарстана Александр Тыгин. — Мы видим, что лицензионные требования федеральным законодателем ужесточаются. Мы понимаем, что это не какой-то сиюминутный шаг, это, очевидно, будет государственная политика. Требования к управляющим компаниям усиливаются.

Он подчеркнул, что в борьбе за право управлять жилыми домами все больший вес приобретает квалификация персонала УК и что подтвердить ее удается сегодня не всем — многие руководители и сотрудники не смогли сдать квалификационный экзамен.

Тыгин привел интересную статистику: в 2025 году в ГЖИ поступило 25 тыс. обращений, а «отреагировала» инспекция всего на 5 тыс. из них. В основном это были предостережения в адрес УК, и только в 1,5 тыс. случаев усмотрели основания для привлечения к административной ответственности.

— То есть все остальные 20 тысяч обращений были, по сути, в УК, — сделал он вывод. — И механизм самообследования позволяет нам очень на многие вопросы ответить, не привлекая надзорный орган. Внутренних вопросов у жильцов к УК очень много. Поэтому мне кажется, самообследование может стать тем инструментом, который снимет напряжение.

«Конфликт с жильцами закончится голосованием»

— Управляющим организациям в первую очередь нужно разобраться внутри себя с тем, как организована работа, и выстроить ее, — заявил замруководителя Казгорисполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин. — Ни для кого не секрет сегодня, что успех работы управляющих организаций во многом зависит от готовности жителей непосредственно участвовать в процессе управления домом. Сегодня собственникам даны все полномочия, и инструменты самоконтроля должны обеспечить прозрачную, четкую отчетность УК перед жителями, они нужны для того, чтобы проще и легче было принимать все решения.

Однако по ходу обсуждения выяснилось, что пока УК «разбирается внутри себя», она рискует вовсе перестать управлять жилым фондом. Об этом предупредил Александр Тыгин:

— У нас сильно изменилось законодательство по голосованию. Теперь голосование проходит только в ГИС ЖКХ. И недобросовестные управляющие будут очень быстро терять жилой фонд. Малейший конфликт с жильцами закончится голосованием — и жилой фонд уйдет! Мне кажется, что самообследование позволит подготовиться к этим вещам. Наши федеральные коллеги это все уже прописали в документах, просто мы еще не почувствовали. Но завтра это станет фактом. Не подготовимся, коллеги, потеряем жилой фонд. Проголосуют в ГИС за другую УК, протокол выйдет автоматически, будет зарегистрирован. Это очень быстро сейчас происходит.

Забытое старое против коммерческой тайны

Отвечая после заседания комитета на вопросы «Реального времени», Андрей Егоров заявил, что он за возвращение в ЖКХ муниципальных управляющих компаний:

— Я — за муниципальный контроль, я давно говорю, что надо возвращаться к забытому старому. Потому что частная управляющая компания сегодня может быть здесь, а завтра исчезнуть. А государство — оно всегда здесь. И если житель пришел в УК раз, другой, третий без толку, он идет к государству.

В свою очередь Александр Тыгин дал в разговоре с изданием понять, что считает нормальным явлением конкуренцию между управляющими компаниями, причем для того, чтобы конкуренция была здоровой, по его мнению, на этом рынке услуг должны присутствовать и муниципальные УК.

Однако продвигаемый им институт самообследования, как выяснилось, не решит самую главную проблему: какая часть из уплаченных согласно недавно лихо выросшим тарифам средств уйдет не на содержание и обслуживание домов, а в карманы сотрудников частных УК, собственники квартир по-прежнему знать не будут.

— Какая вам разница, какая зарплата у дворника? — поддержал «святость» коммерческой тайны Александр Тыгин. — Вам важно, чтобы двор был почищен!

В непосредственной близости от здания УК «Уютный дом» на ул. Четаева, сразу за шлагбаумом, жители пробирались к своим подъездам по протоптанным в сугробах узким тропинкам. Инна Серова / realnoevremya.ru

Отличной иллюстрацией к этим его словам послужило состояние дворов жилых домов, расположенных в непосредственной близости от здания УК «Уютный дом» на ул. Четаева. Площадка за забором УК была вычищена идеально, а сразу за шлагбаумом жители пробирались к своим подъездам по протоптанным в сугробах узким тропинкам, автомобили вязли в снежной каше по ступицу. И поблизости не наблюдалось ни одного дворника.