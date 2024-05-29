В Госсовете Татарстана дали зеленый свет новым проектам «Аммония» и СИБУРа

Из территорий опережающего развития в Менделеевске и Нижнекамске «выкроят» особые экономические зоны

В Татарстане появятся две новые особые экономические зоны в Менделеевском и Нижнекамском районах республики. Вопрос изучили на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению — за инициативу проголосовали единогласно. Решающими доводами в пользу создания ОЭЗ стали перспективы крупных инвестиций и новых рабочих мест. Депутаты также обсудили грядущие выборы в парламент республики и изменения, которые нужно внести в республиканские законы для приведения их в соответствие с федеральными. Подробности — в материале «Реального времени».

Выборы — дело решенное



«Единогласно — а иначе и невозможно было, поскольку сроки проведения выборов закреплены в законе», — поддержали участники заседания комитета проект постановления о проведении выборов в Госсовет Татарстана седьмого созыва 8 сентября 2024 года. И рекомендовали, не откладывая, рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии республиканского парламента.

Единогласно поддержали участники заседания комитета проект постановления о проведении выборов в Госсовет Татарстана седьмого созыва 8 сентября 2024 года. взято с сайта Госсовета РТ

Прошло предварительное голосование «Единой России», по результатам которого должны быть определены кандидаты от партии. На праймериз было представлено 312 кандидатур. И самое большое количество голосов — 88 тысяч — было отдано за действующего спикера Госсовета Фарида Мухаметшина. 72 тысячи голосов соратники по партии отдали за уполномоченного по правам человека в РТ Сарию Сабурскую, немногим меньше — за участника СВО, Героя России Расима Баксикова.

Отметку в 50 тысяч голосов преодолели 28 действующих депутатов и 22 новичка, среди которых — главы Лениногорского, Аксубаевского и Тюлячинского районов, Руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов, начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ Валерий Миронченко, гендиректор агропарка «Казань» Олег Власов, экс-капитан хоккейной команды «Ак Барс» Данис Зарипов, худрук театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев и другие известные в Татарстане люди.

Была ТОР, станет ОЭЗ

В связи со строительством завода «Аммоний-2», которое должно начаться в мае 2025 года, в Менделеевском районе создают особую экономическую зону «Алабуга — Менделеевск». В связи с этим подготовлен проект республиканского закона «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Менделеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». Согласно проекту, часть территории муниципального образования «город Менделеевск» должна быть включена в состав территории муниципального образования «Татарско-Челнинское сельское поселение» Менделеевского района.

Причину, по которой территорию Менделеевска урежут на 900 га, пояснил глава района Радмир Беляев. Он сообщил, что в Менделеевске в 2019 году была создана ТОР, территория опережающего развития, а с точки зрения экономики завод «Аммоний-2» выгодно разместить в ОЭЗ, которая в соответствии с российским законодательством не может входить в состав ТОР.

— Жители двух указанных муниципальных образований поддержали инициативу об изменении границ. Создание особой экономической зоны «Алабуга — Менделеевск» даст новый импульс развитию нашей экономики, у нас уже определен якорный резидент — завод «Аммоний-2», где будет создано порядка 500 новых рабочих мест с объемом инвестиций около 200 миллиардов рублей, — сообщил он.

Окупить инвестиции планируется за 10 лет, и за этот срок налоговые поступления в бюджет от проекта «Аммоний-2» должны составить 60 млрд рублей. Инна Серова / realnoevremya.ru

Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин сообщил участникам заседания, что окупить инвестиции планируется за 10 лет, и за этот срок налоговые поступления в бюджет от проекта «Аммоний-2» должны составить 60 млрд рублей.

Строить завод будут в прямом смысле в чистом поле — никаких объектов и жилой застройки на этой территории нет. Участники заседания поинтересовались, «не возникали ли вопросы у населения в части экологической обстановки», на что глава района возразил:

— Нет, таких вопросов не возникало, — и дал понять, что создание новых рабочих мест может перевесить любые минусы от строительства завода.

Довод «весом» в триллион рублей

Следующим предметом для обсуждения членов комитета стал проект закона РТ «Об изменении границ территорий муниципальных образований «город Нижнекамск» и «Простинское сельское поселение» Нижнекамского района и внесении изменений в Закон республики «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Границы Нижнекамского района перекроят ради большой стройки, которую начинает СИБУР — в целях размещения объекта регионального значения индустриального парка «Этилен 600» и в перспективе — создания особой экономической зоны. ОЭЗ будет создана в границах Нижнекамского района и Нижнекамска. А менять законодательство потребовалось по той же причине, что и в Менделеевском районе: в состав ТОР «Нижнекамск», созданной в 2017 году, не может входить особая экономическая зона.

Под ОЭЗ Простинскому сельскому поселению будет передано 212 га территории Нижнекамска — об этом доложил глава Нижнекамского района Роман Булатов, уточнивший, что на ней планируется построить завод по выпуску этилена мощностью 600 тысяч тонн в год.

Он рассказал, что под строительство завода передаются территории, свободные от застройки — земли лесного фонда, а ущерб зеленым насаждениям будет компенсирован новыми посадками на площади 900 га с целью создания «зеленого пояса» Нижнекамска. Подчеркнул, что передача территорий под строительство может принести в местный бюджет дополнительный доход порядка 25 млн рублей.

— Проект завода «Этилен-600» находится на стадии завершения, корпус планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году, — сообщил Булатов. — Ожидаемый объем инвестиций в инфраструктуру к 2035 году составит, если удастся реализовать мастер-план, порядка 1 трлн рублей, а налоговые отчисления — порядка 8 млрд в год.

Ожидаемый объем инвестиций от проекта «Этилен-600" в инфраструктуру к 2035 году составит порядка 1 трлн рублей, а налоговые отчисления — порядка 8 млрд в год. Инна Серова / realnoevremya.ru

Одобрив эти планы, члены комитета в заключение рассмотрели проекты изменения республиканских законов, связанных с их актуализацией и приведением в соответствие с действующим российским законодательством. Они проголосовали за законопроекты, предусматривающие исключение из перечня вопросов местного значения муниципальных образований вопроса о создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения и включение в закон «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан» еще одного основания досрочного прекращения депутатов — в случае приобретения статуса иностранного агента. Одобрили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации».

