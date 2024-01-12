Фарид Мухаметшин: «Если потребует ситуация, может, и поработаю»

«Вечный» спикер татарстанского парламента не исключил, что будет выдвигаться на новый срок

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

«Я не Жириновский, он бы сказал конкретно. Но, конечно, я тоже среди тех, кто хочет, чтобы СВО быстрее закончилась», — заверил сегодня председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече со СМИ. Он не исключил, что будет баллотироваться осенью, но окончательное решение еще не принял. В целом же положительно отметил работу депутатов VI созыва, которые приняли за прошлый год почти 140 новых законов, ключевым из которых был бюджет республики.



«Если бы со спецоперацией затянули хоть на полгода...»



Встречу с журналистами спикер татарстанского парламента начал с уже традиционной фразы о том, что «год был непростым, мне ли вам рассказывать». Причем не только для республики и России, но и для многих стран:

— Непростым — в условиях санкций, СВО, и надо прямо сказать, что наша республика во главе с раисом Татарстана и трудолюбивым многонациональным народом, своей многовекторной экономикой справилась, экзамен мы выдержали. Какие-то трудности пережили, какие-то еще переживаем, но экономика наша работает.

Фарид Мухаметшин привел социально-экономические показатели Татарстана, отметив рост по итогам 2023 года. Преодолеть многие проблемы, по его словам, помогли превентивные меры, в том числе при участии татарстанских депутатов. В республике было отгружено продукции на 4,5 трлн рублей, объем строительно-монтажных работ составил 700 млрд (+14%). Объем инвестиций в основной капитал оценивается в 1 трлн рублей. Реализуется более 40 социально значимых программ.

Встречу с журналистами спикер татарстанского парламента традиционно начал с фразы, что «год был непростым». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

Под особым контролем поддержка участников СВО и их семей. Свыше 2 тысяч тонн гуманитарного груза, всего 133 машины, отправил Татарстан в Донбасс.

— Людям разъясняем, что Владимир Владимирович Путин нашел путь превентивных мер, чтобы не нанести урон нашей стране от недружественных стран, он принял решение проводить СВО. Если бы со спецоперацией затянули хоть на полгода, вооружение, которое туда поставляли, и деньги, которые туда [на Украину] перечисляли западные страны, привели бы к очень тяжелым последствиям, — убежден спикер татарстанского парламента.

Он поблагодарил татарстанских депутатов, ушедших добровольцами в зону спецоперацию. «Некоторые повторно, некоторые дополнительно продлевают срок. Я бы особо отметил Эдуарда Шарафиева и Марата Галеева». Шарафиев участвует в СВО с 2022 года и был назначен заместителем комбрига по работе с личным составом Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса. Галеев проходит службу в одном из добровольческих подразделений.

«Дополнительные доходы то ли получишь, то ли нет»

За год Госсовет Татарстана провел 12 сессий, депутаты приняли 138 законов РТ, из них 20 базовых. Принято более 400 постановлений, рассмотрено свыше 60 проектов федеральных законов, более десяти законодательных инициатив и обращений субъектов РФ. Всего подготовили 21 законодательную инициативу, в работе находится четыре. Мухаметшин провел встречу с депутатами Госдумы от Татарстана, обсудили работу на год. Главным в работе татарстанских парламентарием был бюджет — базовый документ республики, который получился сбалансированным.

Фарид Мухаметшин привел на брифинге социально-экономические показатели Татарстана, отметив рост по итогам 2023 года. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

— Вы обратили внимание, что бюджет 2024 года бездотационный? Мы долго обсуждали его с Рустамом Нургалиевичем, Алексеем Валерьевичем, коллегами депутатского корпуса и не оставили возможности, чтобы рассчитывать на какие-то увеличения доходов в бюджет 2024 года по тем нашим расходам, которые мы запланировали по госпрограммам и проектам. С одной стороны, это наша осторожность, с другой — больше уверенности, потому что эти дополнительные доходы то ли получишь, то ли нет. Если не получишь, проект придется резать.

Среди социально значимых законов, над которыми работали депутаты, Мухаметшин выделил восстановление преимущественного права на обеспечение жильем детей-сирот погибших участников СВО. В этом же перечне — предоставление земельных участков многодетным семьям, одним из членов которых был участник спецоперации. Кроме того, им гарантированы права на получение бесплатной юридической помощи. Еще одна мера поддержки касается другой категории граждан: владельцы автомобилей с электродвигателем получат налоговые льготы.

— Мы еще нашли такую форму работы, как персональные обращения к руководству страны. Так, было принято четыре обращения.

— Мы еще нашли такую форму работы, как персональные обращения к руководству страны, — сообщил Фарид Мухаметшин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

Обращения к Мишустину и другим членам правительства РФ касались лечения лиц с орфанными заболеваниями, реконструкции вузовских спортивно-оздоровительных лагерей, дополнения списка должностей учреждений, работа которых засчитывается в стаж, дающий право на досрочную пенсию, а также совершенствования требований к экологической отчетности.

«О новом сроке буду думать ближе к сентябрю»

Более 3 600 обращений поступило к законодателям за прошлый год. Всего же за время своей работы депутаты VI созыва приняли 14,2 тысячи наказов. Из них 1 680 включили в дорожную карту. Все они касаются решения проблем с водоснабжением, строительством дорог и благоустройством территорий.

Осенью этого года в Татарстане пройдут выборы в Госсовет, но еще раньше, весной, предстоит работа по выборам президента России. Парламент республики поддержал кандидатуру действующего президента страны. Среди других знаковых событий, которые ждут республику в этом году, — «Игры будущего», форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», саммит БРИКС.

У парламентариев РТ на этот год в планах 23 законопроекта. Фарид Мухаметшин отметил, что работа над ними будет идти при участии восьми экспертных советов, созданных при профильных комитетах. В советы входят опытные руководители предприятий, «люди от сохи», которые сумели обогатить законотворческую работу, отметил спикер парламента.

У парламентариев РТ на этот год в планах 23 законопроекта. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

Отвечая на вопросы, председатель Госсовета РТ отметил роль Конституционного совета РТ, который был создан на основе упраздненного Конституционного суда РТ. И хотя эта структура не суд, с ее решениями в республике считаются, заверил он.

Оценивая работу VI созыва, он подчеркнул, что татарстанский парламент наработал свою практику, внедрив новый опыт работы с экспертным сообществом, а также отслеживая, как работают новые законы. На вопрос, будет ли выдвигаться на новый срок, Фарид Хайруллович ответил уклончиво:

— Время есть, я человек ответственный. Если потребует ситуация, а она непростая, может быть, и поработаю. Еще раз говорю, решение мною не принято. Я буду об этом думать ближе к сентябрю, когда будут выборы. У меня еще полномочия не закончились.

Не поддержал он разговор и о возможных кандидатах в спикеры парламента: «Вы за кого меня принимаете, чтобы я назвал своего преемника?! — рассмеялся Мухаметшин, но оценил обсуждаемую кандидатуру Марата Ахметова: — Отлично, и в Татарстане много таких подготовленных людей, которые с удовольствием бы продолжили работу. Но подготовленных людей для парламентской работы тоже нужно готовить».

Не поддержал Мухаметшин разговор и о возможных кандидатах в спикеры парламента. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

На просьбу дать прогноз, чего ждать от 2024-го и можно ли надеяться, что в этом году закончится СВО, спикер парламента ответил так: «Я не Жириновский, он бы сказал конкретно — в марте или феврале что-то случится». По его словам, главная задача — сохранить темпы развития экономики, мир и согласие в многонациональном Татарстане. «У нас принимаются меры, чтобы экономика наращивалась большими темпами, мы сегодня идем на уровне 2,8% в трудных условиях, санкционных, скукожившихся рынков сбыта нашей продукции, задача была непростая, но мы ее решили».

— Конечно, я тоже среди тех, кто хочет, чтобы быстрее СВО закончилась, но это же не столько от нас с вами зависит! Это же зависит от того, как мировое сообщество разумеет, что гибнет столько людей. Думаю, что прозреет общество, так без конца продолжаться не может, — заявил он.

Завершил встречу председатель Госсовета РТ на позитивной ноте, поздравив журналистов с наступающим Днем российской печати.