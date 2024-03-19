Госжилинспекция Татарстана проинформирует собственников МКД о недостаче на спецсчете

Фото: Максим Платонов

Информировать собственников многоквартирных домов об отсутствии денег на спецсчетах, где аккумулируются денежные средства на проведение капитального ремонта общего имущества, намерен новый глава татарстанской Госжилинспекции Александр Тыгин. Об этом он сообщил сегодня на совместном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете.



Направлять информационные письма ГЖИ будет жильцам тех домов, которые, по выражению Тыгина, находятся в состоянии конфликта, то есть там, где управляющие компании нецелевым образом расходуют средства, которые собственники добросовестно вносят в качестве платы за будущий капремонт:

— Мы должны довести до граждан, которые регулярно платят и при этом не знают, что их деньги находятся не у них.

Глава ГЖИ подчеркнул, что такая ситуация наблюдается обычно в новых домах, управляемых ТСЖ или мелкими УК, которые средства капремонта тратят «на зарплату».

Ранее «Реальное время» писало, что в Госсовет РТ внесен законопроект, который разграничивает полномочия по контролю за внесением платы за проезд по платным дорогам между федеральными и региональными органами исполнительной власти.



Инна Серова