«Тюремные камеры для животных»: парламент Татарстана поддержал запрет на передвижные зоопарки

Депутаты Госсовета РТ солидарны с башкирскими коллегами, предложившими запретить использовать зверей в культурно-зрелищных целях

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госсовета Татарстана озаботились судьбой кочующих животных, поддержали производителей органической продукции и одобрили законопроект о выделении инвесторам казенных земель без торгов. Правда, в последнем случае объем вложений должен быть не меньше 350 млн рублей и часть из них пойдет на спасение обманутых дольщиков и вкладчиков. Также парламентарии узнали, что птичий грипп и африканская чума не позволили Минсельхозпроду РТ выполнить план по рентабельности производства — при том, что год был урожайным, погода хорошей, а цены конъюнктурными. Подробности с заседания парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике — в материале «Реального времени».

Рекордный урожай-2020

Первым депутаты заслушали замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова, который отчитался об итогах выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства за прошлый год и I квартал нынешнего. Так, в 2020 году на финансирование программы было выделено 14,4 млрд рублей, из них из федерального бюджета — 3,9 млрд, регионального — 10,5 млрд рублей. Министерство выполнило все 132 целевых индикатора за исключением одного — рентабельности производства. При плановом значении 19% фактическое составило 12,8%. Хабипов пояснил, что невыполнение связано со снижением цены реализации мяса птицы, в результате чего недополучено 214 млн рублей.

В 2020 году индекс производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил 104%. Сельхозорганизации получили прибыль в размере 13,2 млн рублей, что на 3,8 млн рублей больше чем годом ранее. Доля убыточных предприятий отрасли снизилась на 5,3%, налоговая задолженность — на 8%, составив 477,7 млн рублей. Около половины всех долгов — 232,2 млн рублей — числится за фирмами-банкротами. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве возросла на 12% и достигла уровня 28 170 рублей.

Хорошие погодные условия сказались на рекордных показателях урожая зерновых и зернобобовых культур — 5,2 млн тонн (127% к плану). Под урожай 2021 года посеяны озимые на площади 552 тыс. га. Около 17% (94 тыс. га) из них застрахованы.

Ришат Хабипов отчитался об итогах выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства за прошлый год и I квартал нынешнего. Фото: tatarstan.ru

В республике на 40 тыс. тонн увеличилось производство молока. Прирост достигнут за счет технической модернизации, увеличения поголовья и продуктивности коров. В 2020 году было построено и введено в эксплуатацию 16 молочных комплексов на 6,5 тыс. дополнительных скотомест. В 2021—2022 годах продолжится реализация 19 инвестпроектов на 22 тыс. голов, запланировано строительство еще 10 новых молочных комплексов, 20 кормовых центров.

В молочных хозяйствах активно внедряются информационные технологии — программы управления стадом и кормлением. Первая установлена в 40 базовых хозяйствах из 43 (охват 93%), вторая — в 29.

За счет нового гранта — 70% финансирования

Около половины произведенной валовой сельхозпродукции приходится на субъекты малых форм хозяйствования. Наиболее высокие темпы роста показывают фермеры — 109,7%. Во многом этому способствуют действующие в республике меры господдержки. По различным грантовым программам финансирование получили 155 КФХ на общую сумму 899,2 млн рублей.

Замминистра анонсировал в этом году запуск новой грантовой программы — «Агропрогресс». Выделенные средства позволят профинансировать проекты минимум на 70%, еще 5% должно быть обеспечено из собственных средств сельхозпроизводителя.

Около половины произведенной валовой сельхозпродукции приходится на субъекты малых форм хозяйствования. Фото: realnoevremya.ru

Особое внимание министерство уделяет вопросу сбыта и переработки продукции, развивая сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В рамках реализации национальных проектов в 2020 году 23 кооператива получили субсидии на 29,2 млн рублей на возмещение расходов по закупке продукции у кооперативов, 15 выиграли гранты на общую сумму 478,2 млн рублей. Для кредитования фермеров зарегистрировано 10 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

На обновление парка сельхозтехники из регионального бюджета было выделено 1,7 млрд рублей. Просубсидировано 2,4 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования в 600 хозяйствах.

Татарстан — лидер по сельской ипотеке

Ришат Хабипов рассказал также о мерах социальной поддержки села. Большой объем средств был освоен по программе комплексного развития сельских территорий. Введено 6,4 тыс. кв. м жилья для 91 семьи на сумму 217,2 млн рублей. Это жилье предоставляется по договору найма. Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи «сельской ипотеки». Сумма кредитов составила 3,4 млрд рублей, ими воспользовались более 15 тыс. семей.

Большая работа проведена по благоустройству сельских территорий, построено 500 объектов (спортплощадки, тротуары, освещение и т. д.).

На современную инженерную инфраструктуру выделено 351,5 млн рублей, на них построено 30,9 км водогазопроводных сетей, реализованы 10 проектов по комплексному обустройству площадок под жилищную застройку. 10,3 км сетей водоотведения проложены в поселке Октябрьский Зеленодольского района, построено и реконструировано 15,5 км автомобильных дорог, связывающих шесть населенных пунктов.

Большой объем средств был освоен по программе комплексного развития сельских территорий. Фото: realnoevremya.ru

Птичий грипп испортил показатели

Обсуждая доклад, депутат Тахир Хадеев отметил, что объем производства мяса в республике стабильно держится на одном уровне — 528,6 тыс. тонн, в то время как в соседней Марий Эл, которая по размерам в пять раз меньше Татарстана, производят 350 тыс. тонн. «Мне кажется, мы стоим на одном месте. Что нам мешает?», — поинтересовался парламентарий.

Хабипов ответил, что виной всему африканская чума и птичий грипп, которые стали сдерживающими факторами. Но уже сейчас в Казани и Челнах приступили к реализации инвестпроектов, которые «выстрелят» в течение ближайших двух лет.

Депутат также заметил, что «сельской ипотекой» в основном пользуются жители районов, примыкающих к Казани — Высокогорского, Лаишевского, Пестречинского, в то время как до глубинки она не доходит. Хадеев предложил выделить лимиты тем районам, где есть наибольшая потребность в жилье.

Но замминистра его успокоил: в этом году сумма кредитов по «сельской ипотеке» удвоена — до 7 млрд рублей и выдавать их будет не только «Россельхозбанк». «Нам придется вовлекать всех и вся, чтобы эти лимиты освоить. Это очень большая цифра», — парировал Хабипов.

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов выразил удивление тем, что министерство не смогло выполнить целевой индикатор рентабельности производства. При том что были очень благоприятные погодные условия, хороший урожай, конкурентные цены на масличные культуры, молоко. Он предложил внимательно проанализировать, что стало причиной этому и сделать выводы.

Азат Хамаев вновь поднял тему грантов по программе «Агростартап». Их должны были получить 164 фермера, а выдали только 64. Фото: tatarstan.ru

Глава комитета Азат Хамаев вновь поднял тему грантов по программе «Агростартап». Их, напомним, должны были получить 164 фермера, а выдали только 64. Хабипов пояснил, что средства в республику из федерального бюджета не поступили из-за пандемии.

— Отрабатываем вариант их участия в программах этого года или получение субсидий по произведенным расходам за счет других мер поддержки. Каждого человека мы знаем, с ними работаем индивидуально, — ответил замминистра.

Тюремные камеры для животных

Члены комитета поддержали своих башкирских коллег, выступивших с инициативой запретить использование животных в культурно-зрелищных целях. Они единогласно проголосовали за внесение изменений в статью 15 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив его запретом на создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.

— Как правило животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в маленьких клетках, которые являются по сути тюремными камерами для животных. Они лишены надлежащего ухода, питания, ветеринарного обслуживания. В таких заведениях животные являются, прежде всего, орудием заработка для их владельцев. Такая же ситуация и в дельфинариях. Зачастую все то время, которое требуется для перевозки и сооружения конструкций для шоу, а также в перерывах между выступлениями, обездвиженные дельфины вынуждены ютиться в тесных контейнерах, что доставляет большое страдание для подвижных больших млекопитающих, — пояснил позицию комитета Тахир Хадеев.

Члены комитета поддержали своих башкирских коллег, выступивших с инициативой запретить использование животных в культурно-зрелищных целях. Фото: Максим Платонов

Когда заседание было окончено, Марат Ахметов глубокомысленно изрек, что о животных заботятся больше, чем о людях, которые, бывает, семьями проживают на «15 квадратных метрах».

Также полное понимание встретил законопроект о развитии в Татарстане производства органической продукции. «В настоящее время органическое сельское хозяйство — мировой тренд, имеющий своей целью обеспечение населения экологически чистыми продуктами», — заявил один из его авторов, Азат Хамаев.

Депутаты предлагают производителям «органики» оказать государственную поддержку, размеры и порядок выплат которой установит кабинет министров РТ. Законопроект будет внесен на рассмотрение ближайшей сессии Госсовета РТ.

Земля без торгов

Депутаты комитета также единогласно одобрили закон о внесении изменений в Земельный кодекс. Суть поправок в том, чтобы предоставлять юридическим лицам в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без торгов. Размещаться на таких землях могут объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения: объекты культуры, искусства, кинематографии, спорта, благоустройства, здравоохранения, образования и воспитательной работы, социальной защиты и социального обслуживания, коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, а также гидротехнические сооружения, многоуровневые и подземные стоянки (парковки), многоэтажные гаражи.

Депутаты комитета также единогласно одобрили закон о внесении изменений в Земельный кодекс. Фото: tatarstan.ru

Без торгов отдадут землю и для реализации масштабных инвестиционных проектов. В законопроекте прописаны их критерии: они должны быть не дешевле 350 млн рублей (за исключением строительства индивидуальных жилых и многоквартирных домов), а если будут располагаться на территории ТОСЭР «Набережные Челны» — не менее 20 млн рублей, на территории ТОСЭР «Нижнекамск» — не менее 15 млн рублей, на территории ТОСЭР «Зеленодольск» — не менее 10 млн, в ТОСЭР «Чистополь» и «Менделеевск» — не менее 2,5 млн рублей.

Если инвестор задумает строить на выделенном участке многоквартирный дом, то общая площадь жилых помещений должна быть не менее 5 тыс. кв. м и часть из них необходимо предоставить пострадавшим дольщикам. Если это будет другой объект капстроительства, то инвестору полагается поддержать пострадавших вкладчиков. Размер помощи не может быть ниже рыночной стоимости предоставляемого земельного участка и не менее 50 млн рублей.