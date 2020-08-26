Татарстанцам готовят штрафы за уклонение от договоров на вывоз мусора

«Уклонистов» среди юрлиц накажут на 300 тысяч рублей. Бизнес считает меру преждевременной, а штрафы избыточными

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане разработан законопроект, который вводит штрафы за уклонение от заключения договоров на вывоз мусора как гражданам, так и компаниям. Авторы документа сообщают, что почти 80% юрлиц только на Востоке республики всячески уклоняются от этой обязанности, поскольку в республиканском законодательстве до сих пор не было нормы, позволяющей привлечь их к ответственности. Как выяснило «Реальное время», если соответствующий законопроект в Госсовете РТ будет принят, компании-«уклонисты» будут платить штрафы от 300 тысяч рублей, граждане — от 5 тысяч. По мнению разработчиков закона, проблема в том, что бизнес не хочет подписывать договоры, так как скрывают уже образовавшиеся горы мусора. Большинство опрошенных газетой «Реальное время» бизнесменов РТ в свою очередь находят величину штрафа чересчур завышенной, а вводить административные меры сразу после пандемии в отношении и так ослабленных компаний считают неправильным. И предлагают на первый раз обходиться предупреждениями нарушителям, а уже потом штрафовать.

Уклонился — штраф

Как выяснило «Реальное время», в настоящий момент в Госсовете РТ на рассмотрении находится проект республиканского закона №102-6 от 06.08.2020 «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».



За сухими юридическими формулировками законопроекта в действительности скрывается попытка татарстанских властей ввести административное наказание на граждан, ИП и юрлиц за их уклонение от заключения договора с региональным оператором твердых коммунальных отходов. Необходимость введения такого рычага давления объясняется в тексте пояснительной записки, где указано, что в процессе практической реализации норм Федерального закона №89-ФЗ, в частности постановления №1156, «региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Гринта» при осуществлении деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточной зоне Республики Татарстан, данной компании приходится ежедневно сталкиваться с проблемой незаключения (всяческого уклонения от заключения) договоров на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами со стороны физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По словам Галиева, проблема усугубляется именно отсутствием в республиканском законодательстве нормы, предусматривающей административную ответственность за невыполнение обязанности по заключению договора

Договоры имеют лишь 22% юрлиц

Автор законопроекта, депутат Госсовета РТ Марат Галиев, ссылается и на статистику, согласно которой по состоянию на сегодняшний день из 73 074 зарегистрированных юридических лиц по указанной (Восточной) зоне республики, только 17 089 имеют необходимые заключенные договоры с региональным оператором, что составляет всего 22% от общего количества договоров.



По его словам, проблема усугубляется именно отсутствием в республиканском законодательстве нормы, предусматривающей административную ответственность за невыполнение обязанности по заключению договора по обращению с ТКО с региональным оператором на территории республики. Законопроектом в итоге предлагается ввести новую статью 3.18 КоАП РТ, устанавливающую административную ответственность в отношении граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц за нарушение законодательства РТ в области обращения с ТКО. А также наделить правом рассматривать дела о таких правонарушениях административные комиссии муниципалитетов, возложив полномочия по составлению протоколов на должностных лиц Минэкологии РТ.

«Уклонистов» оштрафуют на 300 тысяч рублей

Как рассказал газете «Реальное время» автор законопроекта депутат Госсовета РТ Марат Галиев, за отсутствие договора предполагается наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

— Если те же противоправные действия совершены повторно в течение года, то они влекут наложение административного штрафа на юридических лиц — в размере 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — уточняет народный избранник.

Повторное нарушение уже повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей; на должностных лиц — 100 тысяч рублей. Фото Олега Тихонова

Согласно законопроекту, штрафовать будут не только юрлица. Если статья 3.18 будет-таки введена (под названием «Нарушение законодательства Республики Татарстан в области обращения с твердыми коммунальными отходами»), то отсутствие договора на обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором повлечет наложение административного штрафа и на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц — 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Повторное нарушение уже повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей; на должностных лиц — 100 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Представители МСП скрывают уже образовавшиеся горы мусора?

По словам автора законопроекта, проблему несанкционированных свалок в республике можно решить только действенной и эффективной мерой административного наказания как вида юридической ответственности за совершение административного правонарушения.

— На мой взгляд, уклонение юридических лиц от заключения договора на обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором обусловлено рядом факторов, — объясняет Марат Галиев. — Во-первых, юридические лица категорически не хотят обеспечивать соблюдение требований законодательства как РФ, так и РТ в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Во-вторых, юридические лица всячески минимизируют и оптимизируют финансовые затраты своих предприятий путем уклонения от заключения договора на обращение с ТКО с региональным оператором.

Твердые коммунальные отходы юридических лиц оказываются в мусорных контейнерах жилых домов, и население за них платит, а сам региональный оператор несет убытки. Фото Олега Тихонова

Кроме того, отмечает депутат, отказ юридических лиц от заключения договора на обращение с ТКО с региональным оператором, обусловлен еще и сокрытием ими уже образовавшихся отходов, поскольку твердые коммунальные отходы юридических лиц оказываются в мусорных контейнерах жилых домов, и население за них платит, а сам региональный оператор несет убытки, вывозя уже больший объем отходов.

Бизнес: штраф слишком высокий, мера — избыточная

Опрошенные газетой «Реальное время» бизнесмены величине штрафа чрезвычайно удивились и посчитали цифру в 300—400 тысяч рублей изрядно завышенной. «Договоры на вывоз мусора, конечно, должны быть заключены компаниями, это правильно. Но сами штрафы уж очень большие, нереально большие!», — отмечает совладелец группы OFS Михаил Клопоух. Топ-менеджер одного из крупнейших сетевых ретейлеров в Татарстане, пожелавший остаться неназванным, также посчитал штрафы для юрлиц чересчур высокими и обратил внимание на то, что заключать договоры с регоператорами сегодня и так сложно «на условиях, которые хотят контрагенты». Галина Шарафутдинова, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, отметив, что заведения общепита, учитывая специфику отрасли, не могут не заключать договоры, «потому что это наша обязанность, в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм», в то же время назвала предполагаемые законопроектом штрафные санкции явно «избыточной мерой»:

— Для тех, кто не заключал до сих пор договор с регоператором, величина штрафа в 300 тысяч рублей выдает скорее карательную меру, а не предупредительную, а ведь мы постоянно говорим о том, что профилактика лучше самой болезни. Отношусь к подобной инициативе негативно, — заявила она в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Тем более, сейчас, когда только сняты ограничения и предприятия частично могут работать в связи с пандемией, — и так всем тяжело восстанавливаться. На этом фоне, по-моему, не стоит вводить еще какие-то дополнительные административные меры воздействия.

Кроме того, замечает она, на «мусорном» рынке в настоящий момент наблюдается монополизм: «две компании на весь Татарстан». И к работе этих региональных операторов, по ее словам, у бизнеса есть вопросы:

— На наш взгляд, тарифы завышены, к тому же во время пандемии вывоз мусора не осуществлялся, а счета были выставлены. И на наши обращения отвечают, что платить мы обязаны, но из-за просроченных платежей штрафы и пени начисляться не будут. Но мы не понимаем, если услуга не была оказана, мусор не вывозился, за что платить? Считаю, что надо сначала сделать схему взаимодействия прозрачной и понятной для потребителя, а уж потом включать регуляторные меры, — резюмировала Галина Шарафутдинова.

В девелоперской компании «Унистрой», напротив, поддержали инициативу депутатов Госсовета РТ. Замгендиректора «Унистроя» Искандер Юсупов, заметил, что компании, жители должны своевременно платить за вывоз мусора:

— Это та работа, которая должна проводиться регулярно. Это позволит предотвратить ситуацию с появлением несанкционированных свалок, сделать город чище. Во всех новых проектах наши жители напрямую оплачивают услугу регоператору. Что касается строительных объектов, то договоры на утилизацию отходов также имеются.

«Причина в попытках снизить издержки»

Челнинский бизнесмен Сергей Акульчев, глава и владелец ООО «ТД «Акульчев», знающий непосредственно ситуацию с мусорной проблемой в Восточной зоне Татарстана, обращает внимание на опыт западных стран в этом вопросе, в частности в Швейцарии, США, Норвегии, Германии:

— Я могу сказать, что у них много порядка, конечно, но у них драконовские штрафы, честно говоря. На мой взгляд, чтобы люди вообще выполняли законы, должны быть условия для этого выполнения: это должно быть реально, посильно, удобно для людей и бизнеса. Если же условия удобные созданы, но люди «забивают» на это, то тогда надо воздействовать как-то на людей, в том числе штрафами, драконовскими или нет.

Однако бизнесмен считает принятие сразу штрафной меры преждевременной и предлагает для начала вынесение предупреждения как первичную административную меру, «потому что люди у нас расслабленные, не привыкли это делать»: а так, приходит комиссия, выносит предупреждение, и вот если уже человек не понял с первого раза, хотя условия для него удобные создали, тогда пусть платит 300 тысяч рублей. Ситуацию, сложившуюся на Востоке РТ, Сергей Акульчев объясняет не только русским «авось», но и попытками бизнеса как-то снизить собственные издержки за счет «необязательного» исполнения закона:

— К сожалению, наш человек такое существо, он без какого-то ограничения, без палки сразу не понимает. Причина того, что большинство компаний в Восточной зоне РТ не заключает договоры на вывоз мусора с регоператором, кроется в попытках снизить издержки. Мы же все находимся в ситуации с огромным числом различных платежей, в соответствии с трудовым правом, налоговым правом.... А платежеспособность населения невысокая, доходная часть у людей и у компаний не такая большая, к сожалению. И как-то, пытаясь свести концы с концами, предприятия смотрят туда, где можно как-то сэкономить, где нет пока штрафов. «Необязательно платить? Необязательно. Можно обойти закон? Можно. Ну давайте так и сделаем!». Для уменьшения расходной составляющей у многих наших компаний всегда подобный алгоритм, — объясняет Акульчев.



«Гринта»: чаще всего грешат парикмахерские и небольшие магазины



Тяжелую ситуацию, образовавшуюся к настоящему моменту из-за отсутствия необходимых рычагов воздействия на «уклонистов», «Реальному времени» подтвердили и в офисе самого регоператора Восточной зоны РТ, компании ООО «Гринта». По словам пресс-секретаря «Гринты» Ильдуса Шакирзянова, введение административной ответственности стало бы одним из решений проблемы. Хотя по закону все юрлица обязаны заключать подобные договоры, но сегодня они не несут никакой ответственности за отсутствие таких документов.



— Сегодня единственный инструмент воздействия появляется, если будет зафиксировано, что компании куда-нибудь подбросили мусор. За несанкционированные свалки по линии Минэкологии РТ на них еще можно воздействовать. Их могут за это оштрафовать соответствующие надзорные органы, и только после этого они заключают договор с нами, — пояснили в компании.

Генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко подтвердила газете «Реальное время» факт безрадостной статистики:

— В Восточной зоне Татарстана работают более 73 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. Любая деятельность, естественно, приводит к образованию твердых коммунальных отходов, но только 17 тысяч имеют необходимые заключенные договоры с региональным оператором. Намеренное уклонение от заключения договоров в первую очередь связано с нежеланием оплачивать вывоз образуемых ими отходов, а также сокрытием реальных объемов накопления ТКО, — считает Ярлыченко.

По ее словам, чаще всего этим грешит малый и средний бизнес — «парикмахерские, небольшие магазины на первых этажах домов, которым гораздо проще «подбросить» мусор в контейнеры ближайших дворов».



— Считаем необходимым внести в КоАП РТ изменения, предусматривающие ответственность юридических лиц за отсутствие договора на оказание услуги по обращению с ТКО с регоператором, — заявила она.

Уменьшить нормативы по накоплениям ТКО маленьким кафе и магазинам

В «Гринте» в то же время поддерживает инициативу разделения отдельных категорий потребителей «на более узкие составляющие», имея в виду нормативы, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №922 от 12.12.2016. В документе, в частности, прописаны среднегодовые объемы накопления коммунальных отходов для 35 категорий потребителей, включая офисные здания, общепит, объекты торговли, культурно-развлекательные заведения и многие другие. Но, отмечают в офисе регоператора, «очень сложно сопоставлять объемы отходов популярных сетей фастфуда и скромного кафе с очень низким клиентским потоком».



Похожая ситуация и с продуктовыми магазинами: в этой категории нужно выделить отдельные подкатегории: мелкооптовая торговля, гипермаркеты, дискаунтеры и магазины в формате «у дома». При этом в компании добавляют, что сами нормативы, вызывающие вопросы у предпринимателей, «это не субъективное мнение какого-то одного человека: все цифры определялись специалистами в ходе масштабных исследований по строгой методике. Но в то же время соглашаются, что некоторые категории слишком обширны для более точного расчета.

«Ни в одной другой цивилизованной стране такого нет»

Тахир Хадеев, глава комитета по экологии Госсовета РТ, в разговоре с корреспондентом «Реального времени», приветствовал законодательную инициативу. По его словам, человек, произведя мусор, должен его как-то и утилизировать, так как по сути является фактически собственником этого мусора, а как его собственник, он имеет не только права, но и обязанности:

— Ответственность должна быть. А сегодня получается, что кто-то выполняет свои обязанности, создает мусор и убирает его, а кто-то — нет. Человек, который приобретает товар, должен сразу думать, что через некоторое время товар превращается в ТКО или другие отходы. И отходы эти должны пройти весь регламентный процесс. Человек по закону не может бросить их куда попало, не может просто закопать свой мусор. И при этом мусор где-то же все это время находится, оказывая негативное влияние на окружающую среду. У нас есть не только желание, но и требования законодательных актов, цивилизованно перерабатывать, утилизировать ТКО, использовать повторно. Сколько рек и лесов еще забито мусором! Это разве красиво?

Хадеев считает, проблема с уклонением от заключения договоров на обращение ТКО с регоператорами возникла потому, что многие люди до сих пор до конца не знают ни свои права, ни свои обязанности. И не осознают того, что мусор, который они оставляют после себя, — это «подарок» для будущих поколений. Именно поэтому в России сегодня огромные площади забиты мусором, заключает он, «ни в одной другой цивилизованной стране такого нет — за исключением, может, африканских».

«В отношении экологических вопросов позиция у некоторых нередко — иждивенческая»

— Мы до сих пор были страной, которая производила мусор, никак его фактически не утилизируя. Как тут не вспомнить слова датского физика, лауреата Нобелевской премии Нильса Бора: «Человечество не погибнет в атомном кошмаре — оно задохнется в собственных отходах». Поэтому президент России в 2016 году и принял программу «Чистая страна». У нас же как: если сосед нарушил закон, мы закрываем на это глаза, оставляя решать проблему госорганам, например. У немцев же, если кто-то бросит мусор, другой сосед на него пожалуется. Это нормально. А мы считаем, так делать нельзя! — удивляется депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев. — Человек не существует отдельно от государства, при этом в отношении экологических вопросов позиция у некоторых нередко иждивенческая.

Впрочем, считает он, к счастью, уже начали появляться люди, которые научились прямо говорить нарушителям: «машину здесь ставить нельзя», «мусор здесь не бросай». Когда люди стали понимать, что от государственной политики в области экологии зависит, чем они дышат, какую воду пьют и какая ситуация будет с отходами, возник и запрос на участие в экологической политике, убежден парламентарий.

