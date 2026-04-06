Андрей Егоров предложил для безопасности засекретить инженерные сети

Об этом он сообщил на заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию

Засекретить в городах магистральные инженерные сети в целях безопасности предложил сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете, посвященном отчетам ведущих министерств республики, его председатель Андрей Егоров.

— Я же не предлагаю на законодательном уровне засекретить все магистральные сети, но это уже сделано на многих предприятиях в больших городах. Я предлагаю сделать это во всех наших городах, — пояснил он. — Много чего нехорошего сейчас происходит, это безопасность!

Инна Серова