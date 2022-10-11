Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о штрафах за неуважение к госсимволам регионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный совет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект об административной ответственности за явное неуважение в отношении официальных государственных символов регионов страны. Они предлагают внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в КоАП РФ.

Татарстанские парламентарии предлагают ввести административную ответственность за распространение в интернете информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение в отношении официальных государственных символов субъектов Российской Федерации». Изменения хотят внести в статью 20.1 КоАП РФ — «мелкое хулиганство».

Пунктом 3 указанной статьи на сегодняшний день предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Госсовета Татарстана обратили внимание, что на сегодняшний день российским законодательством предусмотрена ответственность только за распространение в интернете информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение, только в отношении официальных государственных символов Российской Федерации».

Напомним, инициативу об ответственности за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение в отношении официальных государственных символов регионов России, депутаты Госсовета Татарстана единогласно поддержали в середине июля.

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Татьяна Демина