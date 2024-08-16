Запрет гастарбайтеров: «Отток мигрантов приведет к откату бизнеса Казани на уровень 90-х»

В Татарстане хотят ввести запрет на использование труда гастарбайтеров

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», татарстанские парламентарии активно рассматривают вопрос введения законодательных ограничений на привлечение иностранной рабочей силы на уровне республики. Ранее, в апреле этого года, Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей проект закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», а сейчас в Госдуме рассматривают вопрос об ужесточении федеральных норм, регулирующих привлечение трудовой силы из-за рубежа, попросту говоря, использование труда мигрантов. О предлагаемых ограничениях, их возможных последствиях и путях решения проблемы нехватки рабочих рук в регионе — в нашем материале.

Под страхом штрафов



Около трети российских регионов ввели ограничения на привлечение трудовых ресурсов из числа мигрантов. Еще четыре региона планируют сделать это в ближайшем будущем, в трех — прозвучали предложения отказаться от гастарбайтеров, и сейчас на местах размышляют над идеей.

Татарстан пока также в числе тех субъектов страны, кто обдумает целесообразность введения региональных запретов. Правда, в республике уже выступили в пользу ужесточения миграционного законодательства на федеральном уровне.

В ряде регионов запреты на привлечение мигрантов в отдельные сферы экономики были введены еще 2 года назад, вторая «волна» поднялась после трагедии в «Крокусе». В Новосибирской области для мигрантов закрыли 35 сфер экономической деятельности, в том числе образовательную деятельность, производство пищевых продуктов, рыболовство и оптовую торговлю. В Амурской области ввели запрет на работу мигрантов по патентам в 27 сферах деятельности, в том числе в торговле, такси, производстве детского питания, напитков и табака, в растениеводстве и животноводстве. В Воронеже запрет работает на использование труда гастарбайтеров в общественном транспорте и в такси, в Туле — в такси и общепите.

Ограничения действуют Планируется ограничить Предлагается ввести ограничения 1 Амурская обл. Астраханская обл. Красноярский край 2 Воронежская обл. Волгоградская обл. Ленинградская обл. 3 Забайкальский край Саратовская обл. Республика Татарстан 4 Иркутская обл. Оренбургская обл. 5 Калининградская обл. 6 Калужская обл. 7 Камчатский край 8 Кемеровская обл. 9 Краснодарский край 10 Курганская обл. 11 Магаданская обл. 12 Московская область (на части территории) 13 Ненецкий АО 14 Нижегородская обл. 15 Новгородская обл. 16 Новосибирская обл. 17 Пермский край 18 Приморский край 19 Республика Алтай 20 Республика Крым 21 Республика Саха (Якутия) 22 Самарская обл. 23 Сахалинская обл. 24 Смоленская обл. 25 Тверская обл. 26 Тульская обл. 27 Тюменская обл. 28 Ханты-Мансийский АО 29 Челябинская обл.

В ряде российских регионов уже введены штрафы за привлечение мигрантов к запрещенным профессиям. Так, юрлица рискуют заплатить за это до 1 млн рублей, должностные лица до 50 тысяч, физлица — от 2 до 4 тысяч рублей.

«Проблема нехватки рабочей силы — надуманная»

— Въезд «ценных» иностранных специалистов в Россию регламентирован, но зачастую эти механизмы не работают, — объяснил депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев причины, по которым он с коллегами настойчиво продвигает законодательный запрет на трудовую деятельность мигрантов в существующем виде, — К сожалению, мы видим массу мигрантов, работающих в разных сферах и не обладающих обязательным с точки зрения закона знанием русского языка — это уже серьезное нарушение, которое надо устранять. А введение запрета на работу иностранцев в различных секторах экономики уже необходимо, чтобы высвободить рабочие места для наших специалистов.

Шарафиев признает существование серьезного кадрового дефицита во многих сферах, но считает, что дисбаланс в этой сфере растет из-за того, что рабочие места отдают мигрантам. По его мнению, создающийся при этом демпинг на оплате труда и условия труда, к которым гастарбайтеры относятся непритязательно, способствуют выдавливанию с рабочих мест местных специалистов:



— Им приходится переквалифицироваться, искать другие источники заработка, а потом теряют квалификацию и уже не могут вернуться к профессии. А ведь у нас есть свои инженеры, строители, например. Исправить эту ситуацию одномоментно не получится. Но надо начинать работу, иначе она усугубится и приведет к зависимости еще большего количества отраслей экономики от трудовых мигрантов. Это, в свою очередь, может привести к росту социального напряжения в обществе.

Шарафиев признает существование серьезного кадрового дефицита во многих сферах, но считает, что дисбаланс в этой сфере растет из-за того, что рабочие места отдают мигрантам. Инна Серова / realnoevremya.ru

Депутат также отметил, что использование труда мигрантов выгодно работодателям и самим иностранным работникам, но не выгодно в конечном счете государству и бюджету. В том плане, что такое трудоустройство вызывает мультипликационный экономический эффект — мигранты зарабатывают здесь, а тратят доходы на родине, так что эти средства выпадают из российской экономики. При этом, отмечает Шарафиев, мигранты «часто, как и их работодатели пользуются серыми схемами оплаты труда», и налоговые доходы государства снижаются по сравнению с уровнем, который обеспечило бы официальное трудоустройство на их места граждан России.

Парламентарий допускает, что можно не вводить абсолютный запрет на использование иностранной рабочей силы, а разрешить ее использование строго лимитировано, в определенных секторах экономики и только при условии, что на эти рабочие места не нашлось специалистов из числа граждан России. Работать они должны будут в этом случае вахтовым методом, при условии, что работодатель обеспечивает их компактное проживание и обязательное отбытие домой по завершении работ, а не «переход на работу в качестве курьеров маркетплейсов и доставщиков еды».

Еще Шарафиев говорит, что во многих случаях проблема нехватки рабочей силы — надуманная:

— К примеру, нехватка рабочих при строительстве дорог. Но дороги проходят мимо населенных пунктов — деревень, сел, где есть рабочая сила — почему ее не задействовать, хотя бы ситуативно? Только потому, что работодателю так проще и дешевле?

«Дороги проходят мимо населенных пунктов — деревень, сел, где есть рабочая сила — почему ее не задействовать?". Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Рассуждая о «серых» схемах, которые как раз и позволяют работодателям удешевлять строительство, депутат напомнил, что в большинстве случаев подряды получают крупные строительные организации, многие из которых тут же нанимают субподрядчиков, а те заключают договоры субподряда с еще более мелкими конторами, так что в результате внизу пирамиды оказываются зачастую работающие за гроши нелегалы из ближнего зарубежья. По его мнению, государство должно в этой сфере наводить порядок и пресекать строительство таких пирамид как минимум в сфере госзаказа:

— Сейчас подрядчик, который работает честно, законно и прозрачно, не выдерживает конкуренции с компаниями, привлекающими дешевую рабочую силу, экономящими на качестве работ и использующими разные схемы ухода от налогов.

Замещая сегодня недостающих работников трудовыми мигрантами, по мнению Шарафиева, мы создаем большие проблемы на будущее: низкооплачиваемый труд приезжих не способствует росту престижа рабочих профессий, и наша молодежь окончательно отказывается от мысли ее получить. Он дал понять, что в связи со всем вышесказанным в Госсовете всерьез рассматривают возможность ввести ограничения на использование гастарбайтеров в экономике Татарстана.

«Мы откатимся назад»

— Предлагаемые меры по ограничению использования труда иностранных рабочих усугубят существующую очень серьезную проблему дефицита кадров в общепите, — считает генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова. — Нельзя сказать, что в ресторанном бизнесе работает огромное количество трудовых мигрантов. Но они есть, и заместить их долю будет нереально.

По ее словам, сейчас практически в каждом предприятии общепита до 30 процентов вакансий открыто, а имеющиеся работники зачастую вынуждены работать без выходных. Отток мигрантов приведет к тому, что количество свободных вакансий увеличится до 50 процентов, а местные соискатели начнут запрашивать зарплату, для выплаты которой работодателю надо будет выйти за пределы уровня рентабельности.



— Только за последний год мы подняли зарплаты почти на 50 процентов — в ущерб предпринимательской деятельности, дальнейшее повышение приведет к тому, что предприятия малого бизнеса начнут закрываться, — подчеркнула она. — И если мы говорим про Казань как туристическую столицу, то я боюсь, что в обслуживании, в обеспечении наших гостей питанием мы окатимся назад, на уровень 90-х.

Тяжелый удар, по мнению собеседницы, и демократичные с точки зрения уровня цен предприятия восточной кухни, которые открывают и где работают иностранные граждане. Эти предприятия в результате запрета на использование труда мигрантов, просто закроются. Шансов, что эту нишу можно будет заполнить другими видами общепита, практически нет.

Тяжелый удар, по мнению собеседницы, и демократичные с точки зрения уровня цен предприятия восточной кухни. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Пострадает и сфера доставки готовой еды, где задействованы в основном мигранты, считает она. — А лишать наших граждан качественной еды с доставкой на дом несправедливо. Люди привыкли, им это комфортно, это экономит время, и отправлять наших женщин снова на кухню, на мой взгляд, нецелесообразно.

Выход Галина Шарафутдинова видит в том, чтобы не вводить жесткие запреты, а лучше контролировать въезд трудовых мигрантов, без которых экономика Татарстана обойтись не сможет. Она подчеркнула, что в основном в казанском общепите работают не доставляющие особых хлопот властям и правоохранительным органам студенты — «люди, которые приезжают к нам получать знания и помогают закрывать наши потребности».

Назад в будущее?

«Запрет на профессию», подобный запретам, введенным в ряде регионов РФ, в некоторых других отраслях экономики Татарстана также может обернуться их параличом. Например, в общественном транспорте Казани, ведь в Метроэлектротрансе более половины работников — иностранцы. И за рулем городского автобуса чаще можно увидеть выходца из Средней Азии, нежели местного водителя. Но есть работодатели, которые убеждены, что решение проблемы нехватки кадров за счет иностранцев — тупиковый путь.

За рулем городского автобуса чаще можно увидеть гастрабайтера, чем местного водителя. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Ограничения на въезд трудовых мигрантов вводить надо, — считает глава строительной компании «Бриз» Андрей Беляков. — Однако это приведет к временному коллапсу в строительной отрасли и последующему росту цен на квадратные метры.

Сегодня, по его словам, мигранты нужны потому, что граждане России не хотят работать «ни за рубль, ни за два, ни за десять рублей — им мало». При этом сейчас в строительстве наблюдается острое несоответствие между сметными расценками и реальной стоимостью выполнения работ. Каменщик по расценкам за выработанный куб кладки получает немногим больше 900 рублей — за эту цену в реальности никто работать не станет. Реальные расценки — от 3 до 5 тысяч рублей за куб. И местные каменщики, говорит Беляков, бегают с места на место в поисках выгоды, но не желая работать.



Выход он видит в том, чтобы установить единые расценки за работу на всех стройках и обязать строителей соблюдать стоимость услуг, чтобы у работников не было искушения, как сегодня, менять работодателей в поисках большей платы за одинаковую работу:

— Необходимо ввести единые цены на строительных предприятиях и расценки на работу.

«Каменщик по расценкам за выработанный куб кладки получает немногим больше 900 рублей — за эту цену в реальности никто работать не станет». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но с введением таких расценок, по мнению Андрея Белякова, цены на квадратные метры взлетят в небо. Впрочем, к такому же эффекту, считает он, приведет и ограничение ввоза иностранной рабочей силы. Выход застройщик видит в возврате к прошлому:

— Надо полностью вернуться к советской системе профессионального образования, когда, отучившись за счет государства, человек был обязан не менее двух лет отработать по специальности. И вернуться к системе закрепления выпускников за предприятиями. Государство должно взять на себя ответственность за это, и тогда вопрос нехватки кадров начнет решаться, — заключил спикер.