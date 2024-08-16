Запрет гастарбайтеров: «Отток мигрантов приведет к откату бизнеса Казани на уровень 90-х»
В Татарстане хотят ввести запрет на использование труда гастарбайтеров
Как стало известно «Реальному времени», татарстанские парламентарии активно рассматривают вопрос введения законодательных ограничений на привлечение иностранной рабочей силы на уровне республики. Ранее, в апреле этого года, Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей проект закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», а сейчас в Госдуме рассматривают вопрос об ужесточении федеральных норм, регулирующих привлечение трудовой силы из-за рубежа, попросту говоря, использование труда мигрантов. О предлагаемых ограничениях, их возможных последствиях и путях решения проблемы нехватки рабочих рук в регионе — в нашем материале.
Под страхом штрафов
Около трети российских регионов ввели ограничения на привлечение трудовых ресурсов из числа мигрантов. Еще четыре региона планируют сделать это в ближайшем будущем, в трех — прозвучали предложения отказаться от гастарбайтеров, и сейчас на местах размышляют над идеей.
Татарстан пока также в числе тех субъектов страны, кто обдумает целесообразность введения региональных запретов. Правда, в республике уже выступили в пользу ужесточения миграционного законодательства на федеральном уровне.
В ряде регионов запреты на привлечение мигрантов в отдельные сферы экономики были введены еще 2 года назад, вторая «волна» поднялась после трагедии в «Крокусе». В Новосибирской области для мигрантов закрыли 35 сфер экономической деятельности, в том числе образовательную деятельность, производство пищевых продуктов, рыболовство и оптовую торговлю. В Амурской области ввели запрет на работу мигрантов по патентам в 27 сферах деятельности, в том числе в торговле, такси, производстве детского питания, напитков и табака, в растениеводстве и животноводстве. В Воронеже запрет работает на использование труда гастарбайтеров в общественном транспорте и в такси, в Туле — в такси и общепите.
В ряде российских регионов уже введены штрафы за привлечение мигрантов к запрещенным профессиям. Так, юрлица рискуют заплатить за это до 1 млн рублей, должностные лица до 50 тысяч, физлица — от 2 до 4 тысяч рублей.
«Проблема нехватки рабочей силы — надуманная»
Шарафиев признает существование серьезного кадрового дефицита во многих сферах, но считает, что дисбаланс в этой сфере растет из-за того, что рабочие места отдают мигрантам. По его мнению, создающийся при этом демпинг на оплате труда и условия труда, к которым гастарбайтеры относятся непритязательно, способствуют выдавливанию с рабочих мест местных специалистов:
— Им приходится переквалифицироваться, искать другие источники заработка, а потом теряют квалификацию и уже не могут вернуться к профессии. А ведь у нас есть свои инженеры, строители, например. Исправить эту ситуацию одномоментно не получится. Но надо начинать работу, иначе она усугубится и приведет к зависимости еще большего количества отраслей экономики от трудовых мигрантов. Это, в свою очередь, может привести к росту социального напряжения в обществе.
Депутат также отметил, что использование труда мигрантов выгодно работодателям и самим иностранным работникам, но не выгодно в конечном счете государству и бюджету. В том плане, что такое трудоустройство вызывает мультипликационный экономический эффект — мигранты зарабатывают здесь, а тратят доходы на родине, так что эти средства выпадают из российской экономики. При этом, отмечает Шарафиев, мигранты «часто, как и их работодатели пользуются серыми схемами оплаты труда», и налоговые доходы государства снижаются по сравнению с уровнем, который обеспечило бы официальное трудоустройство на их места граждан России.
Парламентарий допускает, что можно не вводить абсолютный запрет на использование иностранной рабочей силы, а разрешить ее использование строго лимитировано, в определенных секторах экономики и только при условии, что на эти рабочие места не нашлось специалистов из числа граждан России. Работать они должны будут в этом случае вахтовым методом, при условии, что работодатель обеспечивает их компактное проживание и обязательное отбытие домой по завершении работ, а не «переход на работу в качестве курьеров маркетплейсов и доставщиков еды».
Еще Шарафиев говорит, что во многих случаях проблема нехватки рабочей силы — надуманная:
— К примеру, нехватка рабочих при строительстве дорог. Но дороги проходят мимо населенных пунктов — деревень, сел, где есть рабочая сила — почему ее не задействовать, хотя бы ситуативно? Только потому, что работодателю так проще и дешевле?
Рассуждая о «серых» схемах, которые как раз и позволяют работодателям удешевлять строительство, депутат напомнил, что в большинстве случаев подряды получают крупные строительные организации, многие из которых тут же нанимают субподрядчиков, а те заключают договоры субподряда с еще более мелкими конторами, так что в результате внизу пирамиды оказываются зачастую работающие за гроши нелегалы из ближнего зарубежья. По его мнению, государство должно в этой сфере наводить порядок и пресекать строительство таких пирамид как минимум в сфере госзаказа:
— Сейчас подрядчик, который работает честно, законно и прозрачно, не выдерживает конкуренции с компаниями, привлекающими дешевую рабочую силу, экономящими на качестве работ и использующими разные схемы ухода от налогов.
Замещая сегодня недостающих работников трудовыми мигрантами, по мнению Шарафиева, мы создаем большие проблемы на будущее: низкооплачиваемый труд приезжих не способствует росту престижа рабочих профессий, и наша молодежь окончательно отказывается от мысли ее получить. Он дал понять, что в связи со всем вышесказанным в Госсовете всерьез рассматривают возможность ввести ограничения на использование гастарбайтеров в экономике Татарстана.
«Мы откатимся назад»
По ее словам, сейчас практически в каждом предприятии общепита до 30 процентов вакансий открыто, а имеющиеся работники зачастую вынуждены работать без выходных. Отток мигрантов приведет к тому, что количество свободных вакансий увеличится до 50 процентов, а местные соискатели начнут запрашивать зарплату, для выплаты которой работодателю надо будет выйти за пределы уровня рентабельности.
— Только за последний год мы подняли зарплаты почти на 50 процентов — в ущерб предпринимательской деятельности, дальнейшее повышение приведет к тому, что предприятия малого бизнеса начнут закрываться, — подчеркнула она. — И если мы говорим про Казань как туристическую столицу, то я боюсь, что в обслуживании, в обеспечении наших гостей питанием мы окатимся назад, на уровень 90-х.
Тяжелый удар, по мнению собеседницы, и демократичные с точки зрения уровня цен предприятия восточной кухни, которые открывают и где работают иностранные граждане. Эти предприятия в результате запрета на использование труда мигрантов, просто закроются. Шансов, что эту нишу можно будет заполнить другими видами общепита, практически нет.
— Пострадает и сфера доставки готовой еды, где задействованы в основном мигранты, считает она. — А лишать наших граждан качественной еды с доставкой на дом несправедливо. Люди привыкли, им это комфортно, это экономит время, и отправлять наших женщин снова на кухню, на мой взгляд, нецелесообразно.
Выход Галина Шарафутдинова видит в том, чтобы не вводить жесткие запреты, а лучше контролировать въезд трудовых мигрантов, без которых экономика Татарстана обойтись не сможет. Она подчеркнула, что в основном в казанском общепите работают не доставляющие особых хлопот властям и правоохранительным органам студенты — «люди, которые приезжают к нам получать знания и помогают закрывать наши потребности».
Назад в будущее?
«Запрет на профессию», подобный запретам, введенным в ряде регионов РФ, в некоторых других отраслях экономики Татарстана также может обернуться их параличом. Например, в общественном транспорте Казани, ведь в Метроэлектротрансе более половины работников — иностранцы. И за рулем городского автобуса чаще можно увидеть выходца из Средней Азии, нежели местного водителя. Но есть работодатели, которые убеждены, что решение проблемы нехватки кадров за счет иностранцев — тупиковый путь.
Сегодня, по его словам, мигранты нужны потому, что граждане России не хотят работать «ни за рубль, ни за два, ни за десять рублей — им мало». При этом сейчас в строительстве наблюдается острое несоответствие между сметными расценками и реальной стоимостью выполнения работ. Каменщик по расценкам за выработанный куб кладки получает немногим больше 900 рублей — за эту цену в реальности никто работать не станет. Реальные расценки — от 3 до 5 тысяч рублей за куб. И местные каменщики, говорит Беляков, бегают с места на место в поисках выгоды, но не желая работать.
Выход он видит в том, чтобы установить единые расценки за работу на всех стройках и обязать строителей соблюдать стоимость услуг, чтобы у работников не было искушения, как сегодня, менять работодателей в поисках большей платы за одинаковую работу:
— Необходимо ввести единые цены на строительных предприятиях и расценки на работу.
Но с введением таких расценок, по мнению Андрея Белякова, цены на квадратные метры взлетят в небо. Впрочем, к такому же эффекту, считает он, приведет и ограничение ввоза иностранной рабочей силы. Выход застройщик видит в возврате к прошлому:
— Надо полностью вернуться к советской системе профессионального образования, когда, отучившись за счет государства, человек был обязан не менее двух лет отработать по специальности. И вернуться к системе закрепления выпускников за предприятиями. Государство должно взять на себя ответственность за это, и тогда вопрос нехватки кадров начнет решаться, — заключил спикер.
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