В Татарстане почти четверть жалоб детскому омбудсмену связана с реализацией права на образование

Фото: Инна Серова

В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан поступило 1 787 обращений, сообщила на заседании Госсовета РТ детский омбудсмен Ирина Волынец. Это на 183 обращения меньше, чем в 2019 году.

Более всего в 2020 году в Татарстане поступило жалоб на отсутствие возможности для реализации права ребенка на образование (23%), на семью и семейные связи (22%) и на социальное обеспечение (21%). Однако жалоб на проблемы с получением образования поступило на 32% меньше, чем в 2019 году, уточнила Ирина Волынец.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в РТ во время пандемии COVID-19 количество жалоб к бизнес-омбудсмену выросло в 10 раз. За 2020 год от предпринимателей республики поступило 17 724 обращения, тогда как в 2019 году — 1 786 обращений.