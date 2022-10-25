Госсоветы Татарстана и Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве
В Уфе Государственные советы Татарстана и Чувашии заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали в рамках работы Ассоциации законодательных органов власти регионов Приволжского федерального округа.
Подписи поставили главы парламентов Татарстана и Чувашии Фарид Мухаметшин и Леонид Черкесов.
На заседании Ассоциации парламентарии обсудили вопросы цифровизации, организации государственного и муниципального контроля, а также развития молодежного парламентаризма.
Летом 2022 года Татарстан установил границу с Чувашией. Ее протяженность — 554 км. Работы по определению границ велись с 2019 года.
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