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Госсоветы Татарстана и Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве

15:50, 25.10.2022
Госсоветы Татарстана и Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Государственный совет Татарстана

В Уфе Государственные советы Татарстана и Чувашии заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали в рамках работы Ассоциации законодательных органов власти регионов Приволжского федерального округа.

Подписи поставили главы парламентов Татарстана и Чувашии Фарид Мухаметшин и Леонид Черкесов.

На заседании Ассоциации парламентарии обсудили вопросы цифровизации, организации государственного и муниципального контроля, а также развития молодежного парламентаризма.

Летом 2022 года Татарстан установил границу с Чувашией. Ее протяженность — 554 км. Работы по определению границ велись с 2019 года.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан Государственный Совет РТ

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