Роспотребнадзор

Общая информация

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (Роспотребнадзор) - территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Управление Роспотребнадзора по РТ осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.



Основными задачами Управления являются:

- организация и осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка;

- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания;

- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения.

Руководитель в РТ - Патяшина Марина Александровна

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