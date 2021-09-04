Главу районного центра гигиены в Татарстане за «откаты» осудили на полгода условно

Потерпевшая по уголовному делу буинского санврача об отъеме премий у подчиненных после суда не может попасть на рабочее место

Полгода условно получил за сбор «откатов» с премий своих подчиненных главврач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах Анатолий Никифоров. Сейчас филиалом руководит исполняющий обязанности, а среди сотрудников ходят слухи о том, что руководство головной организации — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» — планирует вернуть проштрафившегося руководителя на рабочее место. Тем временем одну из четырех потерпевших по делу Никифорова — Лилию Атаулову — вот-вот уволят по статье — за прогул. Акт об ее отсутствии на рабочем месте был составлен в Буинске 2 сентября — в то время как она безуспешно пыталась попасть в свой запертый рабочий кабинет в Дрожжаном. Подробности уголовно-детективной истории — в материале «Реального времени».

«Боялись преследования»



Приговор Анатолию Никифорову был вынесен Буинским городским судом 3 августа 2021 года. В пресс-службе суда «Реальному времени» сообщили, что приговор в отношении Никифорова вступил в законную силу 16 августа и что ни одна из сторон не обжаловала в установленном порядке, но при этом уточнили:

— Правда, от Лилии Атауловой, потерпевшей, поступило заявление о том, что она не согласна с приговором суда, так как он был оглашен в ее отсутствие.

В тексте приговора перечислены «заслуги» бывшего главного санврача трех районов республики начиная с 2013 года. Так, в течение 2013—2019 гг. бывшая заведующая отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РТ в Дрожжановском районе Лилия Атаулова передала Никифорову по его требованию в общей сложности 300 тыс. рублей — почти половину из выплаченных ей 637 тысяч рублей премии. А делала она это, по ее словам, под угрозой «неприятностей по работе вплоть до увольнения». При этом премии были заслужены в полном объеме — в приговоре суда сказано, что показателей, на основании которых начислялась премия, она достигала. Когда женщина отказалась платить «дань», Никифоров, как рассказывает приговор суда, «понизил ей заработную плату, понизил ее в должности, запретил выезжать для отбора проб на объекты».

Суд признал Анатолия Никифорова виновным в совершении четырех преступлений средней тяжести по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Фото ss-mebel.ru

Кроме Атауловой, показания на главврача дали на суде еще три сотрудницы филиала Центра. Одна с 2013 по 2020 год выплатила руководителю из своих премий 186 тыс. рублей. В суде женщина заявила (и это отражено в приговоре), что она вместе с Атауловой обращалась к Никифорову с просьбой не начислять премии, «если их забирает», а в правоохранительные органы не обращалась потому, что «боялась преследования со стороны Никифорова А.И., которого поддерживает вышестоящая организация, и думала, что никто ей не поверит и не поддержит».

Еще две работницы филиала, как доказано в суде, понесли менее крупный ущерб — у них главный санврач Буинского, Апастовского и Дрожжановского районов «изъял» 49 и 60 тысяч рублей премий: у первой — в 2015—2017 годах , у второй — в 2018-м. Всего — 595 тысяч.

Суд признал Анатолия Никифорова виновным в совершении четырех преступлений средней тяжести по ч. 1 ст. 286 УК РФ, то есть в превышении должностных полномочий, максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до 4 лет. Никифоров признал свою вину и добровольно возместил ущерб потерпевшим. С учетом деятельного раскаяния суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год за каждый из четырех эпизодов, но путем частичного сложения наказаний сократил общий срок до 1 года и 6 месяцев. Назначенное наказание, согласно приговору, считается условным — с испытательным сроком в 6 месяцев.

«Меня не пустили на работу»

Между тем главная потерпевшая по делу Никифорова Лилия Атаулова 1 сентября сообщила «Реальному времени», что у нее начались неприятности на работе:

— Меня хотели сократить, а теперь с завтрашнего дня хотят заставить ездить на работу за 90 км в Буинск, это при том, что я сейчас на 0,5 ставки, т.е. [работаю] с 8.00 до 11.30. Служебного транспорта нет, маршрутного нет.

В бессрочном трудовом договоре, предоставленном Атауловой «Реальному времени», указано, что 12 января 2006 года она была принята на работу в Дрожжановский отдел филиала ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Буинском районе и г. Буинске. В соглашении от 3 сентября 2020 года говорится, что в связи с реструктуризацией (ликвидацией) Дрожжановского отдела работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя в санитарно-эпидемиологическом отделе по адресу г. Буинск, ул. Ефремова, д. 135в.

Но ничего не сказано о том, что, переходя в другое структурное подразделение после ликвидации того, в котором она работала, проживающая в Дрожжаном Атаулова должна сменить и рабочий кабинет — на кабинет в Буинске. Кроме того, женщина до ухода в отпуск 26 июля 2021 года продолжала работать в Дрожжаном, и даже вывеску со здания филиала в Дрожжаном на улице 2-я пятилетка еще не сняли. В этом помещении, как свидетельствует объявление на дверях, в конце августа дважды в неделю еще вели прием сотрудники Буинского филиала. А у Атауловой, по ее словам, еще во время отпуска отобрали ключи и теперь не пускают в помещение:

— 2 сентября утром я вышла из отпуска, но не смогла в положенное время попасть на работу: помещение было закрыто. А в 12.22 мне позвонила Батуева (главврач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах, а также и.о. главврача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах, — прим. ред.). Она предложила мне с сегодняшнего дня написать заявление на отпуск на восемь дней, а потом на увольнение. Я не согласилась.

Не попав на рабочее место, Лилия Атаулова по совету специалистов трудовой инспекции отправилась в местный отдел полиции и написала заявление, в котором попросила «оказать содействие в вышеуказанной ситуации».

2 сентября сотрудниками Буинского центра гигиены был составлен акт о том, что «помощник врача по общей гигиене Атаулова Лилия Абдуллазяновна отсутствовала на рабочем месте по неизвестным причинам». А Светлана Батуева, которой Атаулова 2 сентября звонила на мобильник и просила пустить ее на обычное рабочее место, этот акт утвердила.

Ходят слухи о том, что руководство головной организации — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» — планирует вернуть проштрафившегося руководителя на рабочее место. Фото: Максим Платонов

Никто не в курсе?

Следуя нормам закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и принципам журналистской этики, «Реальное время» обратилось за комментариями к руководству потерпевшей от незаконных действий Анатолия Никифорова. Издание попросило Светлану Батуеву изложить свою версию конфликта с Атауловой.

— Вы полагаете, что я в курсе того, что там произошло? — ответила вопросом руководитель.

— Атаулова утверждает, что у нее были отняты ключи от помещения в Старом Дрожжаном, что ее не допускают на рабочее место и что на нее составили акт об отсутствии на рабочем месте в Буинске. Она предоставила свой трудовой договор, в котором, на наш взгляд, четко не прописано, что она должна присутствовать именно в Буинске, а не по тому адресу, где работала изначально — в Дрожжаном. Ваша точка зрения на ситуацию: насколько все это правильно, законно? И где она должна сейчас находиться на рабочем месте, по какому адресу?

— Все комментарии я буду давать только с разрешения моего руководства. Руководство — в Казани, и я должна поставить юристов в известность, что у меня просят какие-то комментарии. Почему я должна корреспонденту газеты давать пояснения по рабочим моментам?

Сослаться на статьи закона «О СМИ», предоставляющие право журналисту получать информацию от госорганов и их работников и, в частности, получать доступ к документам и материалам, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну, корреспондент не успела — Батуева положила трубку.

«Реальное время» обратилось с запросом относительно Атауловой и к казанскому руководству Светланы Батуевой — к главврачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Елене Сизовой (на фото). На телефонные звонки в ее приемную ответа не последовало, поэтому запрос направлен по электронной почте, и информация из ответа по его получении будет опубликована.

Ранее руководство Центра в ответ на запросы «Реального времени» рекомендовало обращаться за информацией в вышестоящий орган — управление Роспотребнадзора по РТ. И сейчас сотрудница учреждения, до которой удалось дозвониться, сообщила, что Сизова на совещании, но «есть управление Роспотребнадзора, где есть люди для связей с общественностью, и если нужны какие-то комментарии, то проще позвонить туда».

Поэтому запрос о ситуации с Атауловой, а также вопрос, планируется ли в последующем возвращение Анатолия Никифорова на должность руководителя филиала ФГБУЗ в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах, были также направлены в пресс-службу вышестоящего ведомства.

«Нас никто не информирует по делу Никифорова, — ответили в республиканском Управлении Роспотребнадзора. — Ранее многократно в Ваш адрес нами были даны рекомендации, что по вопросам в пределах компетенции ФБУЗ нужно обращаться в их адрес с запросом, а не в наш. Управление не контролирует кадровые вопросы и решения ФБУЗ». Так что можно считать, что круг замкнулся.

…Лилия Атаулова обратилась не только в полицию и трудовую инспекцию, но и к уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан Сарие Сабурской.

— К нам поступило такое обращение, — сообщила она «Реальному времени». — Будем разбираться…