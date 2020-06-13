Отмена самоизоляции для приезжающих не повлияла на ситуацию с коронавирусом в Татарстане

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Снятие обязательной изоляции для приезжающих в республику не изменило ситуацию с завозными случаями заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

По словам главного санитарного врача республики, завозные случаи являются единичными. За неделю зафиксировано всего три случая.

В обсерваторах республики продолжают оставаться 184 человека. В условиях изоляции на дому остаются 1985 человек, из них только 17 человек — прибывшие из-за рубежа. При этом в Лаишево и Нижнекамске выявлено по одному факту нарушения самоизоляции.

Ранее Марина Патяшина рассказала, что антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 5% от всех, кто сделал тест на антитела.

