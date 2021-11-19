В транспорт с QR-кодами: нюанс с медотводами, «стоп-лист» соцкарт и отказ от «бумажных фейков»

Почему в автобус с медотводом можно, а в ТЦ — нельзя

Прямой эфир, посвященный введению QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, по накалу задаваемых вопросов граждан, лишь на часть из которых удалось ответить чиновникам, оказался одним из самых горячих: помимо вопросов, татарстанцы ожидаемо выражали свое недовольство новыми жесткими мерами, не стесняясь слов. Чиновники объяснили, почему решили ограничиться «верой» в QR-коды, которые и будут проверять, рассказав также, как будут разбанивать соцкарты невакцинированных, почему с медотводами в автобус будет можно, а в ТЦ — нельзя и какие штрафы грозят нарушителям. Отдельно власти призвали не срывать агрессию на водителях и кондукторах, которым при этом обещали финансово как-то помочь.



Введение QR-кодов в общественном транспорте — вынужденная мера, направленная на предотвращение появления новых случаев заражений коронавирусом, повинилась первой замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова. Она назвала рост заболеваемости в РТ, который продолжается девятую неделю подряд, крайне напряженной ситуацией. А все те меры, которые принимались с середины октября, — «направленными на разобщение и снижение контактов».

Трофимова напомнила, что сначала QR-коды стали необходимы в ТЦ и других местах массового скопления людей. С 22 ноября они станут необходимы и в общественном транспорте — Татарстан первым из всех субъектов РФ пошел на такие жесткие меры. Между двумя мерами есть небольшое, но существенное отличие, уже вызвавшее шквал недовольства среди населения. С QR-кодами по медотводам от вакцинации в общественном транспорте ездить будет можно, а вот пойти в торговые центры по-прежнему нельзя. Причина — в постановлении правительства РТ о проведении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, куда вошло почти все работающее население. Там как раз допускалось работников с такими медотводами не отстранять.

— И таким работникам сегодня нужно элементарно как-то добираться до места работы, или пенсионеру — до медорганизации для получения медицинской помощи. Поэтому и было позволено передвигаться с такими QR-кодами по медотводам. Но медотводы даются людям, находящимся в острой стадии заболевания, они относятся к группе риска, и поэтому ограничения по посещению ими ТЦ и массовых мероприятий остаются — ради их же собственной безопасности, — объяснила Марина Трофимова.

Минздрав: «Нежелание прививаться не является медотводом»

Рассчитывать на получение медотводов, чтобы не вакцинироваться, не получится, предупредили и в Роспотребнадзоре по РТ, и в Минздраве Татарстана. Список тех, кто сможет получить такие QR-коды для передвижения в общественном транспорте, очень узок.

Так, замминистра здравоохранения — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков предупредил, что медотвод, соответственно, и QR-код на него выдавались и будут выдаваться только по узким показаниям. И его нельзя будет получить по всем хроническим заболеваниям, так как есть четкий лист противопоказаний в случае вакцинации. В том числе это острые обострения хронических заболеваний (медотвод дается только на две-четыре недели, — прим. ред.). Есть медотводы, которые выдаются для получения химической и лучевой терапии онкобольным, беременным в отношении тех или иных вакцин.

— Сегодня в поликлинику приходят и говорят: «Я не хочу вакцинироваться, дайте мне отвод, у меня ишемическая болезнь сердца». Нежелание прививаться не является медотводом, как и болезни вне стадии обострения! — заявил Жаворонков.

Власти решили ограничиться «верой» в QR-коды — из-за большого числа «бумажных фейков»

В Минздраве РТ объяснили необходимость ужесточения мер — власти исходят не из позиции одного человека, а «из необходимости коллективного иммунитета». Система здравоохранения Татарстана уже успела перестроиться и сделала к настоящему моменту возможной организацию выдачи электронных свидетельств для медотводов от вакцинации — уже с QR-кодами.

Получить новый отвод или первый медотвод, если человек не озаботился им ранее, необходимо у терапевта, который и будет выдавать справку с QR-кодом. Очевидно, что добраться до поликлиники надо успеть еще до 22 ноября, в противном случае придется воспользоваться такси: доказать водителю или кондуктору в общественном транспорте, что у тебя есть медотвод, но нет QR-кода и ты выехал именно для его получения у терапевта, вряд ли получится. А за неисполнение новых требований Кабмина РТ (контрольные функции по ним возложены, помимо прочего, еще и на полицейских) будет ждать наказание в виде штрафа от 1 тысячи до 15 тысяч рублей (и до 30 тысяч в случае неоднократного нарушения).

Причина, почему отказались от бумажных носителей без QR-кодов и с понедельника ограничат передвижение иностранцев, — подделки, объяснили в Роспотребнадзоре по РТ. Пока действует, во-первых, сертификат с QR-кодом о вакцинации российских граждан, зарегистрированных на портале «Госуслуги». Во-вторых, QR-коды для перенесших коронавирус за последние шесть месяцев. И в-третьих, QR-коды по медотводам.

— Это наиболее защищенные каналы связи, подтверждающие достоверность вакцинации или перенесенное заболевание, — заявила Марина Трофимова. — И риск «попасть» на поддельные документы тут минимален. Бумажные носители….Говорят, бывает много поддельных [сертификатов], поэтому правительство РТ таким образом решило уйти от подделок и защитить наших граждан.

Как будут разбанивать соцкарты невакцинированных после второй прививки

Системой контроля за передвижением только по QR-кодам вакцинированных или переболевших коронавирусом в Татарстане будет охвачено 2 852 автобуса, трамвая и троллейбуса (такси, как и электрички, пока вне зоны контроля, — прим. ред.), которые обслуживают почти 5 тыс. человек, включая водителей, кондукторов и контролеров, рассказал министр транспорта РТ Фарит Ханифов.

Чтобы не создавать столпотворения на входе, проверять QR-код будут уже в салоне, при обилечивании, — до следующей остановки. Если код недействительный, пассажиру предложат покинуть салон на следующей остановке, не заплатив. Предложение, впрочем, будет таким, от которого нельзя отказаться. Социальные билеты непривитых и непереболевших граждан в возрасте 60+ будут приостановлены, воспользоваться ими без предъявления QR-кода также не получится. Сейчас в базе QR-кодов 40—42% таких социальных билетов в «стоп-листе», которые автоматически «разбаниваются» в случае полной вакцинации (соответственно, появляется и QR-код), или 164 тысяч из 380 тысяч. В теории высаженный на остановке человек может добраться до работы и бесплатно, «от остановки до остановки», заходя каждый раз в новый автобус или трамвай, признался Ханифов.

— По одной остановке двигаться если будет — до вечера, наверное, пассажир доедет. Но надо ли это ему? Никто за шиворот гражданина выталкивать, конечно, не будет, — заверил Фарит Ханифов. — Да не будет такого, мы в цивилизованной республике живем!

«Эти люди делают свою работу! Не надо срывать на них агрессию, пожалуйста!»

Глава Минтранспорта РТ заверил, что из автобусов, перевозящих людей между деревнями и сельскими поселениями, никого без QR-кодов не высадят, «бесчеловечных фактов не будет». Но на межрайонных маршрутах, отметил он, процесс обилечивания в большинстве случаев происходит на остановках у касс, а не посреди поля.

Сегодня утром в Казань уже прибыла первая партия техсредств из Москвы, к вечеру должны поступить остальные комплектующие, необходимые для проверки QR-кодов. В выходные их доставят во все муниципальные районы. Приглашения получить их вышлют, по-видимому, всем официальным перевозчикам. Сейчас в Минтранспорте с перевозчиками же готовят методику по определению временных и финансовых потерь, «выпадающего дохода» из-за новой нормы. А также ищут возможности как-то простимулировать водителей и кондукторов, которые теперь обязаны не только обилечивать, но и проверять QR-коды.

— Перевозчики не будут оставлены с проблемами один на один. Мы считаем, что наши водители и кондукторы, как медработники в 2020-м, сегодня стоят на первых эшелонах, когда встречается нездоровый человек. Беречь надо кондуктора и водителя! Я считаю, тут должна идти речь прямо о какой-то их героизации! — выразил им поддержку, пока на словах, министр транспорта РТ.

— Эти люди делают свою работу! Не надо срывать на них агрессию, пожалуйста! Они выполняют постановление правительства по заботе граждан и формированию коллективного иммунитета! — поддержал его Владимир Жаворонков.

«Не мучайте людей, пожалуйста»: как татарстанцы отреагировали на новые меры

Жаворонков, судя по всему, был потрясен львиной долей эмоциональных сообщений в «Инстаграме» во время прямого эфира, выражавших негодования и проклятия по адресу как водителей, так и властей: «Не мучайте людей, пожалуйста», «Это безобразие», «Прекратите сегрегацию граждан», «Нюрнберг вам обеспечен», «Минтранс будет оплачивать нам такси?», «Тогда на вторую прививку не пойдем, будем сидеть дома» и прочее в том же духе.

— Надо соблюдать культуру нашего бытия, со вниманием относиться к водителям и проверяющим, — призвал татарстанцев глава Минтранса РТ Фарит Ханифов. — И это же не изобретение наше, в мире давно такое практикуется. Мы тут, наверное, с опозданием даже идем. Если у нас все это пройдет гладко, мы будем постепенно организовывать систему обеззараживания в транспорте. Тем более что из 4 млн граждан РТ 500 тысяч — это ежедневные пассажиры.

Сергей Афанасев