Главный санврач Татарстана заявила, что лифт не представляет угрозу заражения COVID-19

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Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сомневается, что причиной возникновения трех очагов заражения COVID-19 в одном подъезде дома в Набережных Челнах стал лифт.

«Это недоказуемо, понимаете? Если в лифте проезжает каждый человек по отдельности, то лифт не представляет угрозу», — сказала Патяшина на пресс-конференции по новой коронавирусной инфекции в РТ в «Татар-информе».

Она напомнила, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем. По ее словам, вероятность заражения коронавирусом может быть высокой, если больной с выраженными симптомами — кашлем, насморком и температурой — проедет в лифте вверх-вниз несколько раз с разными семьями.

Если лифт — это место пользования каждой семьей по отдельности, то он не может послужить причиной заболевания новой коронавирусной инфекцией.

«Его же никто не лижет, не трогает этот лифт, максимум — нажмут на кнопку и доедут до нужного этажа», — объяснила глава Роспотребнадзора.

Вчера в Набережных Челнах в многоквартирном доме с одним подъездом нашли сразу три очага нового коронавируса. В связи с этим главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев попросил управляющие компании обратить особое внимание на обработку лифтов и лестничных площадок.