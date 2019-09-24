Нашествие крыс на Казань спровоцировали горожане

Почему не виден результат дератизации, которой в 2019 году охвачено на 20 процентов больше территорий, чем в 2018-м

Крысы стаями разгуливают по Казани средь бела дня. На республиканском сайте Госуслуг только за последние пару недель появилось восемь заявок о нашествии крыс. На подтверждающих заявки фото — грызуны поодиночке и группами. О причинах крысиного нашествия, масштабах охвата города дератизацией и причинах, по которым казанцы не видят результатов от «противокрысиных» обработок, — в материале «Реального времени».

«Фейерверки каждый выходной и десятки дружелюбных крыс»



Сигналы на сайт «Госуслуги в РТ» пришли с улицы Гали Динмухаметова, где жильцы сфотографировали крысу, с удобством обедающую на куче пищевых отходов рядом с мусоросборником, с Фучика, 143а, где «образованная» крыса прогуливается рядом с гимназией №125, с улицы Баумана, где в двух шагах от татарстанской Академии наук, надо полагать, обитают особо ученые крысы, с проспекта Ямашева, 103 — из новенького ЖК «Синяя птица», из старых домов на улицах Голубятникова, Товарищеской, Пушкина, Университетской, Декабристов…

А судя по постам в соцсетях, многие казанцы в официальные организации на крыс даже уже и не жалуются, а если что и пишут — так хроники о непростом совместном с ними житье-бытье. С большим юмором пишут — и без особой надежды, что «крысосериалы» когда-нибудь вместе с крысами закончатся. Потому как в ответ на свои тревожные звонки в управляющие компании регулярно получают обещания прислать «зондеркоманду», но крысы остаются с горожанами.

Другие граждане без всяких терминов, своими словами, увещевают своих соседей всеми силами обеспечивать эту самую грызунонепроницаемость

В переписке с официальными органами некоторые горожане уже освоили слово «грызунонепроницаемость» и даже вслух его умудряются произносить с первого раза без запинки (этот вполне серьезный термин фигурирует в инструкциях и нормативах санитарного ведомства). А другие граждане без всяких терминов, своими словами, увещевают своих соседей всеми силами обеспечивать эту самую грызунонепроницаемость.

В общем, как сказано на страничке жительницы дома 28 на Ноксинском спуске — дома с явно пониженной грызунонепроницаемостью: «Это, товарищи, форменное безобразие. 21 век, Казань, татарский ампир, фейерверки каждый выходной и десятки дружелюбных крыс, медленно сжимающих кольцо вокруг подъездной двери».

Вначале крысы выбегают, а потом погибают

Одно из учреждений, которое занимается борьбой с грызунами на территории Казани — МБУ «Дезинфекционная станция г. Казани». Заведующая отделом профилактической дезинфекции этого учреждения, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Евгения Шарапова сообщила «Реальному времени», что обработка территорий жилых домов и открытых территорий регулярно проводится, в том числе и силами сотрудников этого учреждения:

— Мы заключаем договоры на проведение дератизационных услуг. Поскольку Казань, как и Татарстан, являются природно-очаговой территорией по ГЛПС — геморрагической лихорадке с почечным синдромом, то каждое учреждение, независимо от правовой формы собственности, должно иметь договор на проведение услуг по дератизации своих зданий. Договоры они могут заключать с нами — дератизационной станцией или коммерческими структурами по собственному выбору. Количество таких договоров, заключаемых с нашим учреждением, из года в год уменьшается. К примеру, с управляющими компаниями мы сейчас практически не работаем. Кроме того, в нашем городе решается в очень большом объеме вопрос о дератизации открытых территорий — парков, скверов и так далее. Этим занимаемся мы, ежегодно нам дается задание на обработку территорий согласно перечню, который дает нам управление Роспотребнадзора, исходя из мониторинга за численностью грызунов. Этим коммерсанты не занимаются, это только наша епархия.

По словам Шараповой, в особо значимые годы — в 2013-м, когда проводилась Универсиада, 2015-м — к чемпионату по водным видам спорта, 2018-м — к ЧМ по футболу и 2019-м — к WorldSkills — на дератизацию выделялись дополнительные средства, а площадь обрабатываемых территорий значительно увеличивалась.

— Почему же тогда мы видим все больше крыс? — удивилась корреспондент «Реального времени».

— Следует понимать, что крысы, которые съедают отравленную приманку, начинают испытывать трудности с дыханием и выбегают из нор на поверхность. Потом они погибают.

— То есть полчища крыс на улице можно считать хорошим признаком: скоро их в домах не останется?

— В определенной степени да. Но я хотела бы подчеркнуть, что если дом, контейнерная площадка и территория около дома будут регулярно обрабатываться от грызунов, а все щели и дыры, ведущие в дом, будут надежно заделаны и закрыты, подвальные помещения будут вычищены, там не будет стоять вода и не будут обитать бомжи, то крысы в дом просто не придут.

Ничего ненормального в том, что горожане все чаще видят крыс на улицах и около домов, по заверениям Борисовой, нет

«Не кормите голубей — не будет крыс»

Начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова рассказала «Реальному времени», что сейчас началась осенняя миграция крыс — они двигаются к жилым домам в поисках тепла и еды. К тому же они выходят из нор на приманки, которые раскладываются в рамках проводящейся в городе дератизации. Так что ничего ненормального в том, что горожане все чаще видят крыс на улицах и около домов, по ее заверениям, нет.

— Мы знаем, что в центре города есть сложные случаи, берем их на контроль и по нескольку раз делаем там обработки, но эффект от них следует проверять только через 30 дней, — подчеркнула Борисова. — Иначе результаты контроля будут некорректными, мы увидим и крыс, и норы, и помет…

Что касается многоэтажных жилых домов, то в местах общего пользования и прилегающей территории бороться с нашествием крыс должны управляющие компании, подтвердила она. Но отметила, что дератизация сама по себе в этой борьбе победы не гарантирует:

— Мусорные контейнеры на площадках около домов зачастую переполнены, жители разбрасывают мусор в подъездах, не доносят пакеты с отходами до контейнеров, мусоропроводы своевременно не очищаются управляющими компаниями, а жители кормят во дворах бездомных животных и голубей — и все это создает прекрасную кормовую базу для крыс. И, соответственно, условия для их размножения.

Дырявая теплотрасса как брешь в обороне



В жилых кварталах, построенных в советский период, по поверхности земли тянутся ветхие, во многих местах разбитые железобетонные короба, внутри которых проложены тепловоды. Эти теплотрассы для крыс — дом родной со всеми удобствами. Внутри тепло — на поверхности короба сердобольные любители голубей организуют бесплатную «столовую». Но если в коробах теплотрасс надежно герметизировать и зацементировать все дыры и провести качественную дератизацию, крыс там не останется, заверила начальник отдела санитарной охраны:

— Никаких дыр в закрывающих теплотрассы железобетонных коробах, в их стыках быть не должно, все должно быть герметизировано, щели и дефекты устранены — к этому обязывают санитарные нормы и правила. Особенно тщательно все должно быть зацементировано рядом с мусоросборниками. Работы по герметизации должны проводить организации, эксплуатирующие тепловоды.

Так что жителям на заметку: если в коробах тепловодов, как это, например, сплошь и рядом наблюдается в 56-м квартале (район пересечения проспектов Ибрагимова и Ямашева), имеются «пробоины», надо писать жалобы не только на бездействующую управляющую компанию, но и на энергетиков.

В жилых домах, кстати, также не должно быть дыр и щелей. А вот дырки в перекрытиях, которые, как форменные вредители, сверлят везде — от подвала до чердака — различные телекоммуникационные компании под свои кабели, оказывается, создают крысам идеальные условия для расселения.

Обработки, по словам Борисовой, обязательно проводятся в период миграции крыс — весной и осенью, в центре города — ежемесячно, а также внепланово

— Если у вас кругом щели, то проводить обработку от крыс бессмысленно — на место уничтоженных грызунов придут другие, — предупредила Луиза Борисова. — Также не помогает дератизация, если территория захламлена: свалки мусора во дворе или кучи валежника в лесопарке, где крысы находят убежище, сводят на нет все меры.

По плану и сверх него

По данным Роспотребнадзора, в 2019 году только в Вахитовском районе — в центре города, —чтобы избавить от встречи с крысами гостей чемпионата WorldSkills Kazan 2019, было планово обработано 364 га открытых территорий. А в целом в Вахитовском районе за лето было охвачено дератизацией 910 га территории парков, скверов и мест массового пребывания населения.

— Всего за сезон в Казани обработано от крыс 4440 гектаров, это на 20 процентов больше, чем в прошлом году, — сообщила «Реальному времени» начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Обработки, по ее словам, обязательно проводятся в период миграции крыс — весной и осенью, в центре города — ежемесячно, а также внепланово:

— Специалисты выезжают по сигналам жителей, так, например, в прошлом году от крыс была избавлена территория парка Урицкого, а в этом — Горкинско-Ометьевский лес.