Нашествие крыс на Казань спровоцировали горожане
Почему не виден результат дератизации, которой в 2019 году охвачено на 20 процентов больше территорий, чем в 2018-м
Крысы стаями разгуливают по Казани средь бела дня. На республиканском сайте Госуслуг только за последние пару недель появилось восемь заявок о нашествии крыс. На подтверждающих заявки фото — грызуны поодиночке и группами. О причинах крысиного нашествия, масштабах охвата города дератизацией и причинах, по которым казанцы не видят результатов от «противокрысиных» обработок, — в материале «Реального времени».
«Фейерверки каждый выходной и десятки дружелюбных крыс»
Сигналы на сайт «Госуслуги в РТ» пришли с улицы Гали Динмухаметова, где жильцы сфотографировали крысу, с удобством обедающую на куче пищевых отходов рядом с мусоросборником, с Фучика, 143а, где «образованная» крыса прогуливается рядом с гимназией №125, с улицы Баумана, где в двух шагах от татарстанской Академии наук, надо полагать, обитают особо ученые крысы, с проспекта Ямашева, 103 — из новенького ЖК «Синяя птица», из старых домов на улицах Голубятникова, Товарищеской, Пушкина, Университетской, Декабристов…
А судя по постам в соцсетях, многие казанцы в официальные организации на крыс даже уже и не жалуются, а если что и пишут — так хроники о непростом совместном с ними житье-бытье. С большим юмором пишут — и без особой надежды, что «крысосериалы» когда-нибудь вместе с крысами закончатся. Потому как в ответ на свои тревожные звонки в управляющие компании регулярно получают обещания прислать «зондеркоманду», но крысы остаются с горожанами.
В переписке с официальными органами некоторые горожане уже освоили слово «грызунонепроницаемость» и даже вслух его умудряются произносить с первого раза без запинки (этот вполне серьезный термин фигурирует в инструкциях и нормативах санитарного ведомства). А другие граждане без всяких терминов, своими словами, увещевают своих соседей всеми силами обеспечивать эту самую грызунонепроницаемость.
В общем, как сказано на страничке жительницы дома 28 на Ноксинском спуске — дома с явно пониженной грызунонепроницаемостью: «Это, товарищи, форменное безобразие. 21 век, Казань, татарский ампир, фейерверки каждый выходной и десятки дружелюбных крыс, медленно сжимающих кольцо вокруг подъездной двери».
Вначале крысы выбегают, а потом погибают
Одно из учреждений, которое занимается борьбой с грызунами на территории Казани — МБУ «Дезинфекционная станция г. Казани». Заведующая отделом профилактической дезинфекции этого учреждения, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Евгения Шарапова сообщила «Реальному времени», что обработка территорий жилых домов и открытых территорий регулярно проводится, в том числе и силами сотрудников этого учреждения:
По словам Шараповой, в особо значимые годы — в 2013-м, когда проводилась Универсиада, 2015-м — к чемпионату по водным видам спорта, 2018-м — к ЧМ по футболу и 2019-м — к WorldSkills — на дератизацию выделялись дополнительные средства, а площадь обрабатываемых территорий значительно увеличивалась.
— Почему же тогда мы видим все больше крыс? — удивилась корреспондент «Реального времени».
— Следует понимать, что крысы, которые съедают отравленную приманку, начинают испытывать трудности с дыханием и выбегают из нор на поверхность. Потом они погибают.
— То есть полчища крыс на улице можно считать хорошим признаком: скоро их в домах не останется?
— В определенной степени да. Но я хотела бы подчеркнуть, что если дом, контейнерная площадка и территория около дома будут регулярно обрабатываться от грызунов, а все щели и дыры, ведущие в дом, будут надежно заделаны и закрыты, подвальные помещения будут вычищены, там не будет стоять вода и не будут обитать бомжи, то крысы в дом просто не придут.
«Не кормите голубей — не будет крыс»
Начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова рассказала «Реальному времени», что сейчас началась осенняя миграция крыс — они двигаются к жилым домам в поисках тепла и еды. К тому же они выходят из нор на приманки, которые раскладываются в рамках проводящейся в городе дератизации. Так что ничего ненормального в том, что горожане все чаще видят крыс на улицах и около домов, по ее заверениям, нет.
— Мы знаем, что в центре города есть сложные случаи, берем их на контроль и по нескольку раз делаем там обработки, но эффект от них следует проверять только через 30 дней, — подчеркнула Борисова. — Иначе результаты контроля будут некорректными, мы увидим и крыс, и норы, и помет…
Что касается многоэтажных жилых домов, то в местах общего пользования и прилегающей территории бороться с нашествием крыс должны управляющие компании, подтвердила она. Но отметила, что дератизация сама по себе в этой борьбе победы не гарантирует:
Дырявая теплотрасса как брешь в обороне
В жилых кварталах, построенных в советский период, по поверхности земли тянутся ветхие, во многих местах разбитые железобетонные короба, внутри которых проложены тепловоды. Эти теплотрассы для крыс — дом родной со всеми удобствами. Внутри тепло — на поверхности короба сердобольные любители голубей организуют бесплатную «столовую». Но если в коробах теплотрасс надежно герметизировать и зацементировать все дыры и провести качественную дератизацию, крыс там не останется, заверила начальник отдела санитарной охраны:
— Никаких дыр в закрывающих теплотрассы железобетонных коробах, в их стыках быть не должно, все должно быть герметизировано, щели и дефекты устранены — к этому обязывают санитарные нормы и правила. Особенно тщательно все должно быть зацементировано рядом с мусоросборниками. Работы по герметизации должны проводить организации, эксплуатирующие тепловоды.
Так что жителям на заметку: если в коробах тепловодов, как это, например, сплошь и рядом наблюдается в 56-м квартале (район пересечения проспектов Ибрагимова и Ямашева), имеются «пробоины», надо писать жалобы не только на бездействующую управляющую компанию, но и на энергетиков.
В жилых домах, кстати, также не должно быть дыр и щелей. А вот дырки в перекрытиях, которые, как форменные вредители, сверлят везде — от подвала до чердака — различные телекоммуникационные компании под свои кабели, оказывается, создают крысам идеальные условия для расселения.
— Если у вас кругом щели, то проводить обработку от крыс бессмысленно — на место уничтоженных грызунов придут другие, — предупредила Луиза Борисова. — Также не помогает дератизация, если территория захламлена: свалки мусора во дворе или кучи валежника в лесопарке, где крысы находят убежище, сводят на нет все меры.
По плану и сверх него
По данным Роспотребнадзора, в 2019 году только в Вахитовском районе — в центре города, —чтобы избавить от встречи с крысами гостей чемпионата WorldSkills Kazan 2019, было планово обработано 364 га открытых территорий. А в целом в Вахитовском районе за лето было охвачено дератизацией 910 га территории парков, скверов и мест массового пребывания населения.
— Всего за сезон в Казани обработано от крыс 4440 гектаров, это на 20 процентов больше, чем в прошлом году, — сообщила «Реальному времени» начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.
Обработки, по ее словам, обязательно проводятся в период миграции крыс — весной и осенью, в центре города — ежемесячно, а также внепланово:
— Специалисты выезжают по сигналам жителей, так, например, в прошлом году от крыс была избавлена территория парка Урицкого, а в этом — Горкинско-Ометьевский лес.
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