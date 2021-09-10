Казанцы поспорили с Greenpeace в России об источнике запахов на востоке столицы

Независимые экологи собираются в экспедицию по регионам России с климатической повесткой, но в Казань не заедут

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

Активисты инициативной группы населения из жилых комплексов и пригородных поселков вдоль Мамадышского тракта Казани схлестнулись в споре с представителями Greenpeace — международной некоммерческой экологической организации. Казанцы заподозрили независимых экологов в предвзятом суждении об источнике образования смрада в восточной части Казани. В российском Greenpeace предположили, что причиной может быть рекультивированная Самосыровская свалка, тогда как граждане убеждены, что свалочный газ исходит исключительно с полигона ТБО «Восточный». «Мнение Гринпис посеяло сомнения. Если раньше люди оставляли заявки, что полигон «Восточный» воняет, а сейчас думают: а что, может, и Самосыровская», — недовольна активистка по имени Роза. Этой осенью команда Greenpeace едет в большую экспедицию по регионам России. Появилась информация, что эксперты заглянут и в Казань, но в самой организации это опровергли.

«Или данное мнение вас попросили высказать в таком виде?»

— На мой взгляд, полигону «Восточный» рано «фонить», первая карта еще закладывается, — такое мнение высказал «Реальному времени» эксперт экологического движения Greenpeace в России Алексей Киселев, комментируя жалобы жителей восточного пригорода Казани на неприятные запахи.



Эколог предположил, что источником смрада послужила до конца не рекультивированная Самосыровская свалка, где требуется установить газотурбинные установки для переработки биогаза: «Хочется задать вопрос — ребята, когда вы решили проводить рекультивацию свалки, почему решили выбрасывать газ в атмосферу? Может, были расчеты, что газа много, а по факту оказалось мало и ставить установку оказалось бессмысленным? Так может и запахи идут как раз от этого собранного газа?»

Однако комментарий независимого эксперта на возможные причины образования зловония на востоке Казани вызвал болезненную реакцию представителей инициативной группы населения, ведущей борьбу против строительства второй и последующих карт полигона.

Эколог предположил, что источником смрада послужила до конца не рекультивированная Самосыровская свалка. Фото kzn.ru

— Я сам житель Самосырово, вхожу в группу активистов, которые ведут переговоры с руководством города, всеми контролирующими органами, региональным оператором, — написал активист Виктор Тарасов. — Мы в курсе всей ситуации, обошли все полигоны и точно установили, что сейчас источником запахов является именно полигон «Восточный».

Не соглашаясь с версией Greenpeace, мужчина напрочь опровергает вероятность какой-либо другой причины образования запаха. Даже засомневался в непредвзятости эксперта. «Как вы можете высказывать на большую аудиторию свое мнение, не изучив досконально вопрос? — задается вопросом Тарасов. — Или данное мнение вас попросили высказать в таком виде? Просьба прояснить, зачем это сделано».

Эксперты Greenpeace незамедлительно ответили казанским активистам, постаравшись аргументировать свое предположение:

— Обычно активное газообразование на полигоне ТКО начинается на седьмой-восьмой годы с начала его закладки и выходит на максимум на 10-15 году эксплуатации, — сообщил Алексей Киселев. — Кроме того, я также иногда знакомился с тем, что делали в ходе рекультивации на Самосыровской свалке. Сопоставив два факта, я пришел к своей гипотезе, которую и озвучил.

В завершение он примирительно сообщил казанцам, что «не ставил цели приуменьшить заслуги инициативной группы или как-то помешать ее деятельности».

Позднее в разговоре с «Реальным временем» он неоднократно проговорил, что никакой обиды на них нет, а люди часто обращаются к нему с вопросами по поводу экологических проблем в регионах. «Хорошо, что они интересуются. Но если общение построено таким образом, что никто не имеет права высказывать другие мнения, то мне очень жаль. Я боюсь, что тогда я не смогу ничем помочь, — сожалеет он, — Но это не значит, что Greenpeace в России может отвернуться от Татарстана».

Активисты воюют против второй карты

— Мы и сами раньше думали, что воняет Самосыровская свалка, пока нас туда не отвезли, — говорит активист по имени Роза. — То, что Киселев говорил, мы не отрицаем, его фразы имеют место быть. Наша цель — привлечь конкретного человека за конкретный поступок. И получилось так, что источником проблемы может быть и тот, и этот. Мнение Гринпис посеяло сомнения у людей. Если раньше люди оставляли заявки, что полигон «Восточный» воняет, а сейчас думают: а что, может, и Самосыровская.

В свою очередь в пресс-службе российского отделения Greenpeace заверили, что их эксперты абсолютно непредвзяты: «Гринпис — это независимая организация, и если эксперты понимают, что может быть какая-то другая причина, они не будут говорить так, как кому-то это удобно».

«Реальное время» направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Татарстану с вопросом, установлен ли источник распространения неприятных запахов, но ответ пока не поступил. Неофициально собеседники издания объясняют протестную активность жителей с их нежеланием строительства второй карты полигона «Восточный» недалеко от Мамадышского тракта, который вскоре будут застраивать новыми жилыми комплексами.

Регоператор УК «ПЖКХ» намерен установить систему дегазации на первой карте за счет инвестпроекта второй очереди. Фото kzn.ru

Регоператор УК «ПЖКХ», эксплуатирующий полигон, намерен установить систему дегазации на первой карте за счет инвестпроекта второй очереди. Иначе говоря, если не дать построить вторую очередь, то эксплуатант не получит денег на все остальное.

Откуда пахнет? Точно с «Восточного»

В начале этой недели более двух тысяч жителей ЖК «Весна», «Светлая долина» и пригородных поселков Вознесение, Вишневка, Привольный, Самосырово поставили подписи под обращением к главному санитарному врачу России, требуя разобраться с загрязнением воздуха и прекратить строительство второй очереди полигона «Восточный». С весны прошлого года люди ощущают тяжелые неприятные запахи, которые, как правило, распространяются поздним вечером и мешают им уснуть. Активисты инициативной группы уверены, что их источником является полигон «Восточный», который прекратил принимать отходы в конце 2020 года под давлением общественности.

По многочисленным жалобам граждан территориальное управление Росприроднадзора выявило нарушения при захоронении мусора и вынесло несколько предписаний. «За последнее время было вынесено 6-7 предписаний», — рассказывала «Реальному времени» представитель Росприроднадзора Резеда Сабитова.

Однако рядом с полигоном «Восточный» на расстоянии 600 метров находится бывшая Самосыровская свалка, а также полигон КЭК. Как известно, рекультивация свалки завершилась в прошлом году за счет федеральных средств, а в этом году взялись за рекультивацию КЭК.

Жители окрестностей уверены, что запах исходит от полигона «Восточный» и в доказательство приводят заключения Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Жители окрестностей уверены, что запах исходит от полигона «Восточный». Фото kzn.ru

Гринпис не заедет в Казань

Казалось бы, инцидент исчерпан, но осадок, как говорится, остался. Этой осенью команда Greenpeace в России едет в экспедицию по регионам страны, но Татарстан не вошел в ее маршрут. Как говорится на сайте отделения, поездка станет продолжением исследовательской работы, в результате которой был составлен рейтинг открытости регионов России к зеленому курсу. В этом документе были проанализированы «зеленые» инициативы на региональном уровне в масштабах всей страны. По результатам рейтинга была выпущена интерактивная карта, на которой можно посмотреть данные по каждому региону. «По сути, рейтинг стал первым анализом внедрения низкоуглеродных инициатив, способствующих борьбе с климатическим кризисом. Для его составления мы использовали ответы региональных властей. И теперь мы хотим проверить, как эти инициативы работают в реальности», — пишут авторы проекта.

— Мы отправляемся в экспедицию, чтобы своими глазами увидеть, как в России развивается сфера возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Мы хотим убедиться, что развитие ВИЭ в нашей стране реально. Первая точка на карте экспедиции — это Ульяновск, где мы проверим, как работают местные промышленные ветропарки, — пояснила «Реальному времени» пресс-секретарь Олеся Викулова.

По ее словам, маршрут движения находится в процессе утверждения: «Когда будут появляться новые локации, будем анонсировать».

— В ближайшее время мы пока не планируем посещать Казань, потому что больших объектов ВИЭ, которые можно было бы показать и масштабировать, нет, — рассказал руководитель экспедиции Василий Яблоков. — Но при подготовке рейтинга правительство Татарстана пригласило нас принять участие в тематической группе которая занимается вопросами низкоуглеродного развития и возобновляемой энергетики. Конечно, мы приняли предложение и сейчас договариваемся. Нас пригласили выступить и рассказать про «зеленый курс», что мы считаем хорошими решениями, а что — ложными решениями, и что необходимо развивать дальше. Скорее всего, это будет в октябре, а пока мы планируем изучить опыт работы возобновляемой энергетики в Ульяновске, Оренбурге и в южных регионах России, где они получили широкое распространение.