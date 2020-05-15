Конец неразберихи с автошколами: теперь точно можно открывать классы
В Федерации автошкол разъяснили порядок работы учебных центров
Целых полтора месяца россияне привыкали к самоизоляции. Законопослушных предпринимателей застращали штрафами так, что после снятия ряда ограничений с 12 мая они боятся сделать неверный шаг и не понимают, можно ли теперь их организациям работать. За вразумительным ответом их директора обращаются во многие инстанции. Но, например, руководители автошкол были в неведении до вчерашнего вечера.
Полная неразбериха
В последнее время многие руководители учебных центров жаловались уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РТ Фариду Абдулганиеву, что не могут вести практические занятия по вождению. Абдулганиев направил запрос министру образования и науки РТ Рафису Бурганову и руководителю Управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной «с просьбой до 16 мая выразить свою позицию о возможности возобновления работы автошкол в текущей санитарно-эпидемиологической обстановке».
«После 12 мая, когда были сняты ограничения на возобновление работы для многих видов бизнеса, автошколы остались в подвешенном состоянии, так как на сегодняшний день еще актуальны рекомендации Минпросвещения РФ по отказу от проведения очных практических занятий в автошколах, изложенные в разъяснительном письме от 16 апреля 2020 года», — обосновала причину запроса Абдулганиева в своем релизе пресс-служба омбудсмена.
«Звонки Шредингера»
Накануне появились слухи о том, что представители автошколы «АвтоАкадемия» сообщили о звонках из Минобразования с разрешением открыться. Корреспондент «Реального времени» попыталась прояснить ситуацию и обратилась в учебные центры. Из шести автошкол, в которые мы позвонили, информацию о звонках от чиновников подтвердила лишь менеджер «АвтоАкадемии»:
— Нам звонили и из Роспотребнадзора, и из Минобразования. Мы работаем, — правда, тут же неуверенно добавила: — Скорее, да. Официально мы имеем право работать с понедельника, с 18 мая.
Наше издание обратилось за разъяснениями в Минобразования и Роспотребнадзор. Оба ведомства звонки в автошколы отрицают.
— Автошколы — частные предприятия, в департаменте по надзору и контролю Минобразования они получают только лицензии на образовательную деятельность (есть ряд требований, которые они должны соблюдать), но не являются нашими подведомственными учреждениями, в наш перечень не входят. Работать или нет — они сами принимают решение. Не знаю, откуда взялась эта информация, выясняем сейчас. Никаких звонков из министерства не было, — ответила «Реальному времени» руководитель пресс-службы Минобразования и науки РТ Алсу Мухаметова.
«Сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ никого не обзванивали. Все ограничения и запреты прописаны в постановлении Кабмина РТ №374. Руководитель объекта самостоятельно принимает решение о возобновлении работы своей организации, руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами. Управление Роспотребнадзора по РТ не уполномочено разъяснять нормативно-правовой акт субъекта РФ. Рекомендуем за разъяснением обратиться в Кабмин или Минюст РТ», — отрезали в Роспотребнадзоре.
«Ситуация тяжелая, сложная, ужасная»
Как выяснилось, в другие автошколы, с которыми удалось связаться, никто с разрешением о возобновлении работы не звонил. До последнего момента никто не понимал, можно ли уже открываться. Но в период изоляции многие работали дистанционно: например, об этом нам сообщили в учебных центрах «Драйв», «Фиеста Голд», «АвтоТехКазань»
— Только дистанционную форму сохраняли, не работали с практикой, пока еще не разрешали открываться, — прокомментировали в компании «АвтоТехКазань».
Потери за полтора месяца простоя там еще не посчитали, но сообщили, что финансовое положение очень сильно пошатнулось. Автошколы не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей и работать практически не могли. Многие из них не могут рассчитывать ни на какую поддержку от государства. В такой ситуации некоторые центры, чтобы завлечь клиентов, делали скидки уже в апреле — на дистанционное обучение. Например, в «Драйве» скидки были до 10%. «Арсенал-Д» делал скидку до 30% от стоимости обучения.
— Чтобы работать дистанционно, нужна специальная программа, которой у нас не было. Поэтому случился простой. Это полностью выбило из колеи, ситуация тяжелая, сложная, ужасная. Пока автошкола не закрывается, попытаемся продержаться сейчас на небольшом жирке, который все-таки был. Снижаем стоимость обучения с 28 тысяч до 25 тысяч рублей, — сказал директор автошколы «Пилот-М» Ильшат Губайдуллин.
«Ждем непонятно чего, у моря погоды»
— В конце прошлой недели отправил письмо в Роспотребнадзор, чтобы узнать, можно ли нам работать. Ответа пока не получил. Информация до нас доходит расплывчатая. Ждем непонятно чего, у моря погоды. Но конкретно наш офис находится в спортсооружении, а спортсооружениям пока не разрешили работать, — рассуждает руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов.
Он рассказал, что к теме онлайн-обучения автошкола подошла в апреле, запустили первые вебинары. Но, понятно, полноценно работать в условиях самоизоляции не смогли.
— Официального разрешения не было. Сам сижу, читаю 374-е постановление. Официальное разрешение должно быть из Федерации автошкол. Там молчали, говорили: «Ждем разрешения, ждем понедельника», — сообщил директор автошколы «ВИП-Авто» Николай Николаев. — Если можно измерить этот кризис в киловаттах или в чем-то еще, то по нам пришелся самый мощный удар. Вместо перечня поддержки попали в долговую яму. Пытаемся переходить на дистанционную форму. Но, по моему мнению, она не доводит всей информации до учеников, которую полагалось бы доводить. Пока еще сам не знаю, с чего начать, гадаю...
Флаг на старт от Федерации автошкол: «Все могут работать»
— Абдулганиев направил запросы в инстанции, чтобы дали ответ до 16 мая, что меня тоже удивило. Мы обращались за помощью, в том числе и к омбудсмену, но почему только сейчас все эти запросы пошли — непонятно. В 374-м постановлении Кабмина РТ прописано, кто не может работать, по каким видам деятельности ограничения. Остальная деятельность допустима с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, — рассказала в беседе с корреспондентом «Реального времени» исполнительный директор Федерации автошкол РТ Елена Витюгова.
Вчера вечером Минобрнауки РТ опубликовало информацию, которая подтвердила слова Елены Витюговой, и разъяснило, что федеральное и республиканское ведомства лишь рекомендуют заниматься дистанционно, но не запрещают и очных занятий. Просто нужно соблюдать все меры по защите от вируса: социальную дистанцию, использовать СИЗ и минимизировать количество и время нахождения будущих водителей в учебных классах.
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