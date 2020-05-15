Конец неразберихи с автошколами: теперь точно можно открывать классы

В Федерации автошкол разъяснили порядок работы учебных центров

Фото: Максим Платонов

Целых полтора месяца россияне привыкали к самоизоляции. Законопослушных предпринимателей застращали штрафами так, что после снятия ряда ограничений с 12 мая они боятся сделать неверный шаг и не понимают, можно ли теперь их организациям работать. За вразумительным ответом их директора обращаются во многие инстанции. Но, например, руководители автошкол были в неведении до вчерашнего вечера.

Полная неразбериха

В последнее время многие руководители учебных центров жаловались уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РТ Фариду Абдулганиеву, что не могут вести практические занятия по вождению. Абдулганиев направил запрос министру образования и науки РТ Рафису Бурганову и руководителю Управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной «с просьбой до 16 мая выразить свою позицию о возможности возобновления работы автошкол в текущей санитарно-эпидемиологической обстановке».

«После 12 мая, когда были сняты ограничения на возобновление работы для многих видов бизнеса, автошколы остались в подвешенном состоянии, так как на сегодняшний день еще актуальны рекомендации Минпросвещения РФ по отказу от проведения очных практических занятий в автошколах, изложенные в разъяснительном письме от 16 апреля 2020 года», — обосновала причину запроса Абдулганиева в своем релизе пресс-служба омбудсмена.

После 12 мая, когда были сняты ограничения на возобновление работы для многих видов бизнеса, автошколы остались в подвешенном состоянии, так как на сегодняшний день еще актуальны рекомендации Минпросвещения РФ по отказу от проведения очных практических занятий в автошколах. Фото Максима Платонова

«Звонки Шредингера»

Накануне появились слухи о том, что представители автошколы «АвтоАкадемия» сообщили о звонках из Минобразования с разрешением открыться. Корреспондент «Реального времени» попыталась прояснить ситуацию и обратилась в учебные центры. Из шести автошкол, в которые мы позвонили, информацию о звонках от чиновников подтвердила лишь менеджер «АвтоАкадемии»:

— Нам звонили и из Роспотребнадзора, и из Минобразования. Мы работаем, — правда, тут же неуверенно добавила: — Скорее, да. Официально мы имеем право работать с понедельника, с 18 мая.

Наше издание обратилось за разъяснениями в Минобразования и Роспотребнадзор. Оба ведомства звонки в автошколы отрицают.

— Автошколы — частные предприятия, в департаменте по надзору и контролю Минобразования они получают только лицензии на образовательную деятельность (есть ряд требований, которые они должны соблюдать), но не являются нашими подведомственными учреждениями, в наш перечень не входят. Работать или нет — они сами принимают решение. Не знаю, откуда взялась эта информация, выясняем сейчас. Никаких звонков из министерства не было, — ответила «Реальному времени» руководитель пресс-службы Минобразования и науки РТ Алсу Мухаметова.

«Управление Роспотребнадзора по РТ не уполномочено разъяснять нормативно-правовой акт субъекта РФ. Рекомендуем за разъяснением обратиться в Кабмин или Минюст РТ», — отрезали в Роспотребнадзоре. Фото Максима Платонова

«Сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ никого не обзванивали. Все ограничения и запреты прописаны в постановлении Кабмина РТ №374. Руководитель объекта самостоятельно принимает решение о возобновлении работы своей организации, руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами. Управление Роспотребнадзора по РТ не уполномочено разъяснять нормативно-правовой акт субъекта РФ. Рекомендуем за разъяснением обратиться в Кабмин или Минюст РТ», — отрезали в Роспотребнадзоре.

«Ситуация тяжелая, сложная, ужасная»

Как выяснилось, в другие автошколы, с которыми удалось связаться, никто с разрешением о возобновлении работы не звонил. До последнего момента никто не понимал, можно ли уже открываться. Но в период изоляции многие работали дистанционно: например, об этом нам сообщили в учебных центрах «Драйв», «Фиеста Голд», «АвтоТехКазань»

— Только дистанционную форму сохраняли, не работали с практикой, пока еще не разрешали открываться, — прокомментировали в компании «АвтоТехКазань».

Потери за полтора месяца простоя там еще не посчитали, но сообщили, что финансовое положение очень сильно пошатнулось. Автошколы не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей и работать практически не могли. Многие из них не могут рассчитывать ни на какую поддержку от государства. В такой ситуации некоторые центры, чтобы завлечь клиентов, делали скидки уже в апреле — на дистанционное обучение. Например, в «Драйве» скидки были до 10%. «Арсенал-Д» делал скидку до 30% от стоимости обучения.

— Чтобы работать дистанционно, нужна специальная программа, которой у нас не было. Поэтому случился простой. Это полностью выбило из колеи, ситуация тяжелая, сложная, ужасная. Пока автошкола не закрывается, попытаемся продержаться сейчас на небольшом жирке, который все-таки был. Снижаем стоимость обучения с 28 тысяч до 25 тысяч рублей, — сказал директор автошколы «Пилот-М» Ильшат Губайдуллин.

Автошколы не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей и работать практически не могли. Многие из них не могут рассчитывать ни на какую поддержку от государства. Фото kazan.ros-spravka.ru

«Ждем непонятно чего, у моря погоды»

— В конце прошлой недели отправил письмо в Роспотребнадзор, чтобы узнать, можно ли нам работать. Ответа пока не получил. Информация до нас доходит расплывчатая. Ждем непонятно чего, у моря погоды. Но конкретно наш офис находится в спортсооружении, а спортсооружениям пока не разрешили работать, — рассуждает руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов.

Он рассказал, что к теме онлайн-обучения автошкола подошла в апреле, запустили первые вебинары. Но, понятно, полноценно работать в условиях самоизоляции не смогли.

— Около 30% сотрудников уволились. Кто смог, тот устроился на биржу. И кстати, и по этой причине не можем получить помощь от государства, — описывает свои дела Шатов.

— Официального разрешения не было. Сам сижу, читаю 374-е постановление. Официальное разрешение должно быть из Федерации автошкол. Там молчали, говорили: «Ждем разрешения, ждем понедельника», — сообщил директор автошколы «ВИП-Авто» Николай Николаев. — Если можно измерить этот кризис в киловаттах или в чем-то еще, то по нам пришелся самый мощный удар. Вместо перечня поддержки попали в долговую яму. Пытаемся переходить на дистанционную форму. Но, по моему мнению, она не доводит всей информации до учеников, которую полагалось бы доводить. Пока еще сам не знаю, с чего начать, гадаю...



Флаг на старт от Федерации автошкол: «Все могут работать»

— Абдулганиев направил запросы в инстанции, чтобы дали ответ до 16 мая, что меня тоже удивило. Мы обращались за помощью, в том числе и к омбудсмену, но почему только сейчас все эти запросы пошли — непонятно. В 374-м постановлении Кабмина РТ прописано, кто не может работать, по каким видам деятельности ограничения. Остальная деятельность допустима с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, — рассказала в беседе с корреспондентом «Реального времени» исполнительный директор Федерации автошкол РТ Елена Витюгова.

— Федерация автошкол своим членам всю информацию дала. Наши школы и ДОСААФ вождение уже начали. Правда, кто-то пока проводит теоретические занятия дистанционно, потому что перестраховывается. Некоторые не начали работать на полную катушку, потому что нужно подготовить документы, провести инструктажи, составить графики вождения, обзвонить людей, обеспечить инструкторов масками, перчатками, санитайзерами. Поэтому школы готовятся, приобретают все необходимое. Но по факту вождение уже начали, все могут работать, — расставила точки над i Елена Витюгова.

Вчера вечером Минобрнауки РТ опубликовало информацию, которая подтвердила слова Елены Витюговой, и разъяснило, что федеральное и республиканское ведомства лишь рекомендуют заниматься дистанционно, но не запрещают и очных занятий. Просто нужно соблюдать все меры по защите от вируса: социальную дистанцию, использовать СИЗ и минимизировать количество и время нахождения будущих водителей в учебных классах.