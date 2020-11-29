Главное о коронавирусе на 29 ноября: Новый год без хороводов, где испытают «ЭпиВакКорону» в Казани

Утренники разрешены, но без хороводов

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 87 новых случаев коронавируса. Всего на 29 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 255 случаев COVID-19.



В ноябре заболеваемость в Татарстане выросла на 43%. По-прежнему низкой остается заболеваемость среди детей. В то же время число заболевших в возрасте 65+, в сравнении с октябрем, увеличилось в 2 раза.



Роспотребнадзор Татарстана надеется сократить сроки и облегчить получение результатов теста на коронавирус после того, как их можно будет получать через портал госуслуг. На сегодня ведется интеграция существующих программ в информационную систему Роспотребнадзора.



Клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в Казани пройдут на базе 7-й городской клинической больницы. Скрининг добровольцев начнется в понедельник. Уже в начале декабря им сделают прививки новой вакциной.



Фото Максима Платонова

В ноябре число завозных случаев коронавируса в регионе сократилось в три раза из-за сокращения числа авиарейсов.



Новогодние утренники в Татарстане пройдут без хороводов вокруг елки. Взрослые и дети должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.



Кудрин призвал государство оказать поддержку МСБ и населению

За последние сутки в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса, выздоровели 21 987 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 269 316 человек, а выздоровевших — до 1 761 457. Зафиксировано 510 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 39 068 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 74,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 543 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492,8 тыс. человек.



Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19. Он считает, что прививать от коронавируса следует только группы риска, а не всех россиян.



Фото duma.gov.ru

Странам СНГ пообещали первоочередное получение вакцины от коронавируса.

Треть компаний малого и среднего предпринимательства может прекратить работу из-за второй волны коронавируса. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на «Общероссийском гражданском форуме — 2020», выразил мнение, что государство должно оказать существенную дополнительную поддержку среднему и малому бизнесу, а также населению. Для этого есть все ресурсы.



В Башкирии новый ковидный госпиталь примет первых пациентов через 10 дней.

Роспотребнадзор предложил продлить на год санитарные требования к школам из-за пандемии коронавируса до 2022 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 1,42 миллиарда рублей на закупку автомобилей скорой помощи для сельской местности и малых городов России.

Фото tatarstan.ru

В Санкт-Петербурге семья россиян — женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать — умерли в течение недели из-за коронавируса. Врачи Боткинской больницы смогли спасти новорожденного малыша, мать успела дать ему имя Кирей.

В Москве опечатали магазин электроники из-за коронавируса у сотрудника. Во время проверки выяснилось, что в магазине не соблюдалась социальная дистанция, на полу не было специальной разметки, а посетители гуляли в торговом зале без масок.

Вернулся после кремации

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 62 246 665 человек, 1 452 430 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (13 246 650). На второй строчке — Индия (9 392 919), на третьей — Бразилия (6 290 272). На четвертом месте Франция (2 260 789), на пятом — Россия (2 223 500, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (266 063). За ними следуют Бразилия (172 561), Индия (136 696), Мексика (105 459) и Великобритания (58 127).



Британские ученые оценили эффективность российской вакцины «Спутник V». Профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс считает, что это достаточно полезная вакцина.



Фото mos.ru

Китайские ученые заявили, что коронавирус возник в Индии. Они считают, что виной заражения человека стала сильная жара летом 2019 года, из-за чего люди и животные пили одну и ту же воду.

Граждане Германии запасаются фейерверками, несмотря на рекомендации властей отказаться от них из-за пандемии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил ковидный госпиталь в колпаке и без перчаток, а маску он надел в последний момент.

В Индии мужчина вернулся домой после собственной кремации. Мужчину перепутали с другим умершим пациентом с коронавирусом, и его семья по ошибке кремировала неизвестного им человека.

Ольга Плешкова