«Государство самоустранилось»: почему вспышка ботулизма не повлекла проверок Роспотребнадзора?

Как вышло, что при массовых отравлениях людей в России не сработал закон, призванный обеспечить безопасность пищевой продукции

Фото: Максим Платонов

Из инфекционной больницы выписывают первых казанцев, заболевших ботулизмом после употребления готовой еды от сетевой службы доставки «Кухня на районе», а общее количество пострадавших в различных регионах, по данным СМИ, достигло 375. Один человек умер. Гендиректор ООО «Локалкитчен» отправлен под домашний арест, а деятельность «Кухни на районе» предполагается приостановить в судебном порядке. Надзорные органы не восприняли трагедию как сигнал к активным проверкам служб доставки еды с целью предотвратить подобные ЧП в будущем. «Реальное время» — о том как и кем осуществляется контроль за качеством и безопасностью готовой еды и опасностях покупных «домашних» продуктов.

«Законодательством не предусмотрено»

На сайте ООО «Локалкитчен», работающего под брендом «Кухня на районе», висит объявление: «Временно не работаем», однако поисковики выбрасывают множество ссылок на другие сайты доставки готовой еды, и заказы там принимают исправно.

С целью удостовериться в безопасности оказываемых ими услуг «Реальное время» обратилось в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с вопросом, как закон предписывает проводить проверки качества и безопасности блюд из сервисов доставки готовой еды при запуске такого бизнеса и осуществлять надзор после открытия предприятия.

«Законодательством не предусмотрена проверка объекта, который начал работу, выдача каких-либо разрешительных документов при открытии такого бизнеса также не предусмотрена. Непосредственно после открытия и начала деятельности предприятия проверки не проводятся». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Действующим законодательством не предусмотрена проверка объекта, который начал работу, выдача каких-либо разрешительных документов при открытии такого бизнеса также не предусмотрена, — ответили в ведомстве. — Непосредственно после открытия и начала деятельности предприятия проверки не проводятся.

В ведомстве пояснили, что законных оснований для проведения проверок имеется всего четыре. Это наличие непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, либо факты причинения такого вреда, сведения о которых могут быть в том числе и в обращениях граждан, наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план — при этом плановые проверки проводятся только в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, к которым предприятия быстрой доставки не относятся, поручения Президента РФ, Правительства РФ о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц и требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

«Законодательством не предусмотрено»



В ожидании официальных ответов «Реальное время» самостоятельно собрало информацию о проверках служб доставки готовой еды — вернее, об отсутствии таких проверок.



В зарегистрированном в Санкт-Петербурге ООО «ГФ Трейд», принадлежащем МКООО «Винда Лимитед» и работающем на территории России под брендом «Прием!» на вопрос в мессенджере, когда предлагаемые клиентам блюда проверял Роспотребнадзор, ответили, мягко говоря, неконкретно:

— Если вы имеете в виду случай с консервированной фасолью, то можете не волноваться, у нас в приеме нет блюд с этим продуктом. На нашем производстве постоянно идет проверка качества, поэтому в нашем сервисе таких отравлений быть не может.

После уточняющего вопроса сообщили: «У нас проблем не было, поэтому с проверками не приходили после данного случая, все ежегодные проверки стандарта качества мы проходим».

Директор орловского ООО «Исток», работающего на территории России под брендом «Обеды в офис», Дмитрий Шешеня заверил журналиста, позвонившего под видом потенциального покупателя франшизы компании, что проверками надзорные органы этому бизнесу не досаждали и не досаждают ни до ЧП с «Кухней на районе» ни после него. Последний раз смывы с кухонных поверхностей и пробы с продуктов, по его словам, снимали, когда компания поставляла по госконтракту питание для детей.

— Как любая компания, которая производит пищевую продукцию, мы проходим все необходимые проверки и сертификации, что является гарантией качества и безопасности для наших клиентов, — ответили в мессенджере на вопрос о контроле надзорных органов за их работой в сервисе My Food, принадлежащем кипрской ПФЛК ГРУП ЛТД. — На производстве успешно применяются все процедуры системы менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП, а Роспотребнадзор регулярно проводит проверки.

На вопрос о том, когда состоялась последняя проверка, в сервисе сообщили, что осенью 2023 года Роспотребнадзор побывал на предприятии с «профилактическим визитом».

«Практика показывает, что бизнесу можно доверять»

— В первую очередь сами предприниматели должны проверить и обезопасить свою продукцию для потребителя, — говорит генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова. — Любое массовое отравление ведет к закрытию предприятия. А для бизнеса это не только репутационный, но и в первую очередь большой финансовый урон. Кроме того, за допущенные нарушения для предпринимателя может наступить и уголовная ответственность.

Шарафутдинова рассказала «Реальному времени», что по ее информации казанские предприниматели не использовали консервы, которые вызвали вспышку ботулизма, и добавила, что они используют продукцию от проверенных поставщиков, которая проходит через систему «Меркурий». Таким образом прослеживается весь путь сырья от производителя до потребителя.



— Мы работаем в условиях цивилизованного рынка, — добавила она. — Регуляторные проверки проводятся в экстренных случаях, как правило, по жалобам потребителей либо при отравлениях. Практика последних лет показывает, что в этом плане бизнесу можно доверять. Случаи, подобные нынешней вспышке ботулизма, к счастью, происходят редко и не являются массовыми, что свидетельствует о качестве услуг, оказываемых потребителям.

Шарафутдинова уточнила, что этот вид деятельности не подлежит лицензированию со стороны органов Роспотребнадзора. Открывая дело, предприниматель обязан уведомить органы Роспотребнадзора о начале предпринимательской деятельности. Предприятие проверяется на соответствие необходимым критериям, и дальше оно работает в соответствии со всеми санитарными нормами и правилами.

«Инструментарий есть — контроля нет»

— До 2012 года в России для таких предприятий действовала система сертификации, — напомнил в разговоре с «Реальным временем» татарстанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. — Сотрудники органа, выдававшего сертификат, выезжали на производство, смотрели, в каких условиях оно ведется, их какого сырья изготавливаются продукты. Кроме того, производителю надо было получить акт лабораторных испытаний продуктов. Таким образом, существовали какие-то гарантии безопасности продуктов. Но в 2012 году вместо системы сертификации была введена система декларирования безопасности пищевой продукции. По сути, государство возложило контроль за безопасностью на предпринимателя.

При этом акт лабораторных испытаний продуктов надо получать по-прежнему, но имея его на руках можно самостоятельно заполнить декларацию о соответствии и подать ее. Однако, как подчеркнул Никифоров, на место производства продуктов никто не приезжает, в каких условиях оно ведется, не проверяет, а верят предпринимателю на слово.



— Производятся ли они в настоящем цехе с соблюдением всех норм или в подвале, гараже в условиях полной антисанитарии, никто не выясняет, предприниматель берет на себя ответственность за все, — подчеркнул Никифоров опасность такого подхода. — И ситуация осложняется тем, что у нас сейчас действует мораторий на проверки, и тем, что у нас готовую еду по факту производят и продают не только предприниматели, но и частные лица, те же самозанятые, хотя законодательством это не предусмотрено. И вот в этой области точно нет контроля за качеством и соблюдением санитарных норм.

Собеседник «Реального времени» добавил, что сейчас значительная масса продуктов — мясо, молоко, продукты их переработки и полуфабрикаты — реализуется через чаты в мессенджерах, минуя систему контроля за безопасностью, и, хотя для решения проблемы качества и безопасности есть весь необходимый инструментарий, а законодательством предусмотрена на этот случай ответственность, она не решается:

— Государство фактически самоустранилось. Применение в полном объеме действующего законодательства в части обеспечения безопасности пищевой продукции, по сути, игнорируется.

