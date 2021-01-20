Немаркированный товар станет контрафактом

Маркировка добавит проблем предпринимателям, но не защитит рынок от подделок, считают эксперты

С этого года в целях борьбы с контрафактной продукцией в России запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности — текстиля и одежды. Промаркировать нереализованные остатки товаров на складах предприниматели могут до конца января. Однако с 1 февраля даже не выставленные на продажу вещи будут считаться контрафактными. О том, как проходит процесс маркировки в татарстанских торговых предприятиях, последствиях для тех, кто не успеет пройти процедуру к «часу икс», а также о предполагаемой эффективности этой меры на рынке ширпотреба — в материале «Реального времени».

«Это фикция и лишние трудозатраты»



— Мы работу по маркировке одежды еще не закончили, но до конца января надеемся завершить, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор сети магазинов PARTY21 Шамиль Саттаров. — Еле-еле успеваем, хотя под маркировку, слава богу, у нас пока подпадает только категория «пальто».

По мнению Саттарова, вся эта сложная работа по маркировке не принесет существенных изменений в ситуацию с контрафактом:

— По факту сейчас обувь, которая завозится из Китая и продается на рынках, зачастую не может быть передана по маркировке торговым предприятиям, поскольку маркировка есть, а системы учета у продавцов нет. То есть вся работа по маркировке часто превращается в фикцию и приводит только к лишним сборам с бизнеса, который выплачивает значительные суммы за годовое обслуживание этой системы. Это деньги, которые собирают с малого бизнеса в чью-то пользу.

По мнению Саттарова, вся эта сложная работа по маркировке не принесет существенных изменений в ситуацию с контрафактом. Фото: instagram.com/shamil_sattarovv

Затраты на маркировку для своего предприятия Шамиль Саттаров оценил, как несущественные, но отметил, что тратиться приходится не только на оборудование:

— Это еще и большие трудозатраты на маркировку, отчетность. Поэтому нам повезло, что не приходится маркировать всю продукцию.

«Система пока не отлажена»

Критически рассматривает введение маркировки на новую группу товаров и Аэлита Перепелкина — директор до недавних пор казанского, а с конца 2019 года прописавшегося в Волжске ООО «Барспрофи», специализирующегося на оптовой торговле обувью:

— Мы все это прошли, и это было очень сложно! У нас порядка 40 товарных позиций, и каждая представлена в размере от 36-го до 47-го. На каждую [в системе «Честный знак»] должно быть представлено описание, оно вбивается в ручную — копировать нельзя. Чипы мы распечатываем сами — и то принтер не срабатывает, то не подходит бумага... Потом их надо наклеить на каждую полупару — левую и правую туфли, коробку, пакет, в который кладется коробка, причем все наклейки — разного размера... Потом надо «пропикать» каждую наклейку, и если вышла ошибка, вычистить чип из системы невозможно — это «висяк», в системе он значится, как нереализованная продукция...

По словам Перепелкиной, система маркировки пока не отлажена и плохо стыкуется с бухгалтерской программой 1С:

— Мы, например, делаем отгрузку тысячи пар чипированной обуви на каблуке, а половина чипов вдруг выходит без каблука. И чтобы устранить этот глюк в программе уходит порядка двух дней, приезжают специалисты — а их вызов обходится в 40—45 тысяч рублей! Это дорогостоящая работа, но пока мы обходимся без соответствующей накрутки на товар — берем средства из хозяйственных расходов. Счастье еще, что мы не соприкасаемся с возвратом обуви, как в магазинах, но страшно подумать, что будет, если вернут фуру — мы же оптовики.

Аэлита Перепелкина говорит, что обувь ее компании на рынках продается чипированной по всем правилам, но это не значит, что на рынке среди обуви с чипами нет подделок:

— Кто-то может просто наклейку клеить, а в систему ее не заводить. То есть внешне это не контрафакт, а на самом деле — контрафакт.

Аэлита Перепелкина говорит, что обувь ее компании на рынках продается чипированной по всем правилам, но это не значит, что на рынке среди обуви с чипами нет подделок. Фото: bars-profi.ru

Без чипа — штраф и небо в клеточку

Тем не менее с 1 февраля отсутствие чипов на одежде, за исключением нательного белья, чулочно-носочных изделий, термобелья, пижам, халатов, джемперов, спортивной одежды (но не лыжных курток!), шапок и перчаток, грозит продавцу жесткими санкциями. Закон предусматривает штрафы: для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 30 тыс. рублей, для организаций — от 100 до 300 тыс. А саму немаркированную одежду конфискуют.

Если будет доказано, что потребитель, купивший немаркированный товар, получил вред — например, блузка или пальто при ношении спровоцировали аллергию — сумма штрафа вырастет в три раза, а если у продавца обнаружится крупная партия немаркированной одежды, ему грозит уголовная ответственность, и максимальное наказание тут — лишение свободы до 6 лет со штрафом 500 тыс. рублей.

В случае проблем «пусть предприниматели связываются с Уполномоченным»

Стоит отметить, что 1 февраля 2021 года станет лишь отправной точкой для очередного этапа масштабной кампании, начавшейся в России 15 лет назад. В 2005 году с целью борьбы с контрафактной алкогольной продукцией ввели акцизные марки и издали закон, обязывающий каждый магазин их считывать. В результате, по официальным данным, количество преступлений в сфере производства и оборота спирта сократилось на 20%. В августе 2016 года стала обязательной маркировка изделий из натурального меха, с 1 июля 2019-го — обуви. Сейчас настала очередь одежды.

С 1 февраля отсутствие чипов на одежде, за исключением нательного белья, чулочно-носочных изделий, термобелья, пижам, халатов, джемперов, спортивной одежды, шапок и перчаток, грозит продавцу жесткими санкциями. Фото: честныйзнак.рф

— Лица, торгующие товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, обязаны применять контрольно-кассовую технику, — говорит Филипп Зарубин, руководитель Общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева. — Когда несколько юридических лиц, состоящих в одной производственной цепочке, реализуют товары, подлежащие обязательной маркировке, у каждой организации должны быть зарегистрированная контрольно-кассовая техника и свой сканер кодов маркировки. Основная цель маркировки, как мы ее расцениваем, — уберечь добросовестных предпринимателей от нечестной конкуренции. Если один производит продукцию легально, платит налоги, а другой выпускает контрафакт, возникает дисбаланс. Система маркировки должна всех уравнять, она не только конечному покупателю, но и всем участникам цепочки дает возможность проследить судьбу изделия, начиная от материала. И если что-то пошло не так — чтобы можно было исправить и найти виновника. А то у нас бывает в практике, что предприниматель, который реализует товар, становится виновником, а он даже не знает, к кому обратиться.

Серьезных проблем введение маркировки одежды пока не вызвало, отметил Зарубин, но предпринимателям стоит уже сейчас запомнить: если случилась проверка и проверяющие нашли нарушения, связанные с маркировкой, а вы чувствуете себя невиновным, не стоит торопиться соглашаться с наказанием:

— Пока система не налажена на сто процентов, пусть предприниматели связываются с Уполномоченным, и мы будем стараться максимально быстро такие ситуации отрабатывать! — призвал предпринимателей Зарубин. — Ведь если, например, система дала сбой, предприниматель не должен остаться виноватым.

При этом, в отличие от предпринимателей, которых опросило «Реальное время», представитель бизнес-омбудсмена выразил уверенность, что обязательная маркировка точно снизит количество контрафакта на прилавках. А провести ее, оказывается, предприниматели для экономии могут и «вскладчину»:



— Законодательство не ограничило совместное пользование оборудования для производства маркировки. Коды маркировки необходимо закупить каждой организации, а промаркировать товар можно на любом оборудовании.

«Времени было достаточно»

В том, что внести информацию о маркировке в систему «Честный знак» все предприниматели и предприятия успеют, если этого хотят, Зарубин также не сомневается:

— «Не успел» — это отмазка сродни «домашнюю работу собака съела»! Всех предупреждали, времени было достаточно.

— А может так получиться, что добросовестный предприниматель получит контрафактный товар, захочет его промаркировать, а система этот товар не примет, как контрафактный?

— Может, конечно. Но у него пока есть достаточный срок, и конечное решение будет принимать суд, который все обстоятельства учтет.

В том, что внести информацию о маркировке в систему «Честный знак» все предприниматели и предприятия успеют, если этого хотят, Зарубин не сомневается. Фото: Люция Кашапова

Но Зарубин уточнил: если происхождение товара выяснить не удастся, но он в итоге окажется соответствующим всем требованиям и нормам безопасности (а это может установить экспертиза), то предприниматель сможет на него нанести маркировку, а вот если нет — товар придется уничтожить и оплатить не только штраф, но и утилизацию контрафакта. И предприниматель сегодня должен думать о том, что приобретать товары он должен на легальных предприятиях.

— Это, кстати, повод для производителей контрафакта выйти из тени и легализоваться. Сейчас это можно сделать за 30—40 минут прямо в интернете. А если кто-то не знает, как это сделать, можно обратиться к нам. Я призываю всех — пока время есть, не надо спорить по вопросам маркировки — надо сделать все, что нужно.

Ждем проверяющих

Проверять прилавки и склады на предмет наличия немаркированной продукции может и должен в первую очередь Ростпотребнадзор, говорит Филипп Зарубин, но могут проверить и другие органы, если это им поручат. В рамках уголовной проверки, например, это тоже возможно.

— А может ли Роспотребнадзор пойти с массовыми проверками прямо с 1 февраля? — поинтересовалось «Реальное время».

— В случае плановой проверки о ней по закону предупреждают заранее. Внеплановая же проверка должна иметь основание, например, могут прийти с проверкой по жалобе. А если вы понимаете, что основания проверки надуманные, то необходимо связаться с нами, и мы можем принять участие в проверке.

Проверять прилавки и склады на предмет наличия немаркированной продукции может и должен в первую очередь Ростпотребнадзор. Фото: Люция Кашапова

«Реальное время» обратилось в Управление Роспотребнадзора по РТ за разъяснениями о порядке грядущих проверок, а заодно поинтересовалось, сколько проверок было проведено ведомством в Татарстане и в Казани ранее в связи с введением обязательной маркировки обуви, сколько нарушений было проверяющими выявлено, какие суммы штрафов собраны. С целью узнать, где больше всего находится контрафакта, мы уточнили, где чаще всего выявлялась продукция без маркировки — на рынках, оптовых складах, в магазинах или иных местах?

Ответ ведомства на момент публикации в редакцию не поступил, но мы готовы опубликовать его по поступлении.

