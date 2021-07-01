«Зачем лотерею устраивать?!» — неинновационный скандал в IT-лагере в Иннополисе

Родители детей, не попавших на отдых, возмущены: путевок продали больше, чем мест, а деньги оставшимся за бортом, вернули под давлением

В детском IT-лагере в Иннополисе разразился скандал. Превышающий предложение спрос и требования, связанные с мерами по борьбе с распространением коронавируса, не позволили принять в лагерь всех желающих. За двухнедельную смену в учреждении обещали научить детей «создавать мобильные приложения, компьютерные игры, чат-ботов, проектировать дизайн интерфейсов, продвигать IT-продукты в интернете и управлять IT-командой». В «Иннокэмп» умудрились продать путевок больше, чем могут принять детей, и замешкались с возвратом уплаченных за них денег тем, кому не повезло попасть в лагерь. Впрочем, платежеспособные клиенты оказались далеко не робкого десятка. Подробности неприятной истории выясняло «Реальное время».

«С какой целью продается путевок больше, чем мест?»



Бурю родительского негодования вызвало сообщение руководства лагеря в аккаунте «Иннокэмп» в Инстаграме. Администрация учреждения предупредила, что по оплаченным путевкам в лагерь попадут не все:

«Уважаемые родители, здравствуйте. На связи основатель Детского IT-лагеря INNOCAMP Марат Рамазанов. Спешу сообщить, что людей, полностью оплативших путевки в срок, оказалось больше, чем мы можем принять. Мы примем первых 112 клиентов. Тех, кого мы принять не сможем — сегодня вы получите об этом уведомление на почту. Мы готовы сделать возврат 100% стоимости сегодня же. В письме мы попросим прислать ваши реквизиты для перевода. Первые 112 клиентов получат уведомление, что вы приняты в смену. Если вы по каким-либо причинам не сможете приехать — прошу нам сразу сообщить. Мы предоставим ваше место следующим по списку».

Родители отреагировали, мягко говоря, без восторга:



— Вы вообще нормальные? — возмутилась, к примеру, Наталья Умилина. — Нет слов просто! Сначала вы не успеваете оформить документы на кэшбэк, потом проводите эту лотерею! Дети надеялись на это лето! Причем мой сын ездит к вам с определенной компанией друзей! А сейчас получается, что кто-то поедет, а кто-то нет! Думаю, многие родители со мной согласятся! И да, еще сам денежный вопрос. Отдых у вас, мягко сказать, не из бюджетных, и эти деньги мне, например, пришлось с трудом найти, чтоб оплатить путевку в срок! Совести у вас нет, от слова совсем! Закрыли б лучше тогда совсем смену для иногородних, чем лотерею устраивать!

— А с какой целью продается путевок больше, чем мест? — раскритиковала политику администрации лагеря мама другого ребенка, зарегистрированная под ником iam_kjv. — Я теперь задумалась стоит ли планировать детский отдых у вас в будущем. Вопрос же не только в стоимости путевки, но еще расходы, чтобы собрать ребенка, а из другого региона — купить билеты на ребенка и сопровождающего, спланировать на эти даты отпуск для сопровождающего. Очень непрофессионально.

Вслед за первой неприятной новостью, родителей огорошили второй, еще более «веселой»: возврат уплаченных ими круглых сумм внезапно застопорился:



«Руководитель просил передать, что на нас наложили лимит по возвратам. Вернется он 1 августа. И мы сразу начнем оформлять возвраты», — сообщили менеджеры лагеря негодующим родителям.

Мамы и папы возмутились: получилось, что они не путевки заранее выкупили, а фактически выдали зарегистрированному в Иннополисе в квартире жилого дома на улице Спортивной ООО «Развитие» беспроцентную ссуду на неопределенный срок. Размер ссуды немаленький свыше 30 тыс. рублей за две недели пребывания в лагере.

А сколько точно заплатила каждая семья, знают только в самой компании: сумма эта — плавающая, и оплата путевок организована так, чтобы стимулировать покупателя заплатить как можно раньше. Стоимость растет на 1 тыс. рублей каждую неделю. Например, до 27 июня действовала цена 32 960 рублей, а с 28-го — уже 33 960. Этим, возможно, и объясняется, что многие семьи заплатили всю сумму сполна за несколько месяцев до начала смены.

Размер ссуды немаленький — свыше 30 тыс. рублей за две недели пребывания в лагере. Фото vk.com/innocampinnopolis

Лимит по возвратам или беспроцентный заем?

Возмущенные родители обратились к юристам, и четыре дня назад в сети появилось обращение к гендиректору ООО «Развитие» Марату Рамазанову от юриста Илюзы Файзутдиновой:



«Прошу дать мотивированный ответ со ссылками на нормы ГК РФ, на основании чего Вы за неоказанную услугу удерживаете деньги родителей, неосновательно пользуясь ими. Ответ прошу направить родителям ребенка, оплатившим путевку в ваш лагерь… Оснований возвращать деньги 1.08 нет и не возвращать их тоже нет! Ждем в течение сегодняшнего дня разрешения ситуации и возврата денег, иначе будем вынуждены обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру и исками в суд».

Из контекста сообщений понятно, что вопрос о возврате денег постарались уладить в личной переписке, и, похоже, с некоторыми клиентами после угрозы о жалобе это удалось. «Мой ребенок благополучно едет в лагерь — ситуация разрешилась положительно», — сообщила «Реальному времени» Наталья Умилина, дав понять, что претензий к организаторам смен в «Иннокампе» больше не имеет.

А Ольга Стрыхарь в ответ на обращение представителей «Инфокампа», которые пытались перевести диалог о деньгах в закрытое русло личной переписки, возмутилась:



«Вы что — не знаете, с кого вы взяли деньги и не предоставили услугу? Или тоже будете возвращать тем, кто быстрее написал в директ?».

«Я, как руководитель, упустил из виду требование Роспотребнадзора»

Вопросы, почему количество проданных путевок оказалось больше, чем количество мест в лагере, и откуда взялся «лимит» на возврат денег за путевки, необеспеченные местами, «Реальное время» задало гендиректору и учредителю ООО «Развитие» Марату Рамазанову.

— Мы всегда принимаем в смену 100 детей, а количество желающих попасть в наш лагерь всегда больше, чем мы можем принять, — пояснил он. — В первые две летние смены вообще в три раза больше. И мы решили на третью смену дать возможность большему количеству детей. При этом я, как руководитель, упустил из виду требование Роспотребнадзора к загрузке в летний сезон не более чем на 75 процентов. У нас проектная мощность лагеря — 150 детей в смену, 75 процентов — это 112 детей. Мы об этом вспомнили, но поздно — за две недели до заезда. И сразу известили родителей, принесли свои извинения. Мы сообщили родителям, что как только получим их реквизиты, сразу сделаем 100-процентный возврат.

— Но родители возмущаются тем, что из-за «лимита» им обещают возврат только после 1 августа...

— Мы планировали за неделю собрать все реквизиты родителей и в пятницу провести все возвраты. Но некоторые родители попросили вернуть деньги сразу, и мы им перечислили. А лимит действительно есть — есть определенные ограничения у банка, с которым мы работаем, когда мы делаем возвраты физическим лицам на карту. Это не запрет на возвраты — просто есть определенный порог, и, если сумма возвратов на карты физлиц его превышает, банк начинает с нас брать комиссию за операцию. И мы спрашивали родителей, могут ли они подождать до 1 августа. Сейчас все возвраты мы уже сделали. Причем деньги вернули, включая стоимость услуги по бронированию.



Марат Рамазанов заметил, что резко отреагировали на накладку «родители тех детей, которые еще в лагерь «Иннокэмп» не приезжали», а те, кто отправлял детей сюда не раз и оценил атмосферу лагеря, отнеслись к накладкам с пониманием.

— Я приношу свои личные извинения тем родителям, которым нам пришлось отказать, — завершил он разговор с «Реальным временем». — Мы постараемся найти возможность, чтобы их дети смогли к нам попасть в следующие смены.

Марат Рамазанов заметил, что резко отреагировали на накладку «родители тех детей, которые еще в лагерь «Иннокэмп» не приезжали». Фото vk.com/innocampinnopolis

Договор дороже денег

Договор публичной оферты об оказании услуг ООО «Развитие», вывешенный на официальном сайте IT-лагеря «Иннокэмп», — достаточно жесткий в плане обязательств по оплате со стороны родителей. Например, услуга по бронированию путевки стоит 3 тыс. рублей (внеся их, покупатель путевки останавливает «счетчик» — цена путевки с момента оплаты брони для него перестает расти).

В частности, там говорится, что заказчик должен оплатить путевку не позднее, чем за 14 дней до заезда, что при расторжении договора, вне зависимости от причин, до начала пребывания ребенка в лагере «Заказчику возвращается денежная сумма, уплаченная им в качестве вознаграждения Исполнителя за предоставление услуг по пребыванию и отдыху (досугу) детей в Детском лагере, в полном объеме, за вычетом комиссии банка 1,5%», а «При расторжении Договора (вне зависимости от оснований расторжения Договора) после первых суток пребывания в осенней/зимней/весенней сменах или после вторых суток пребывания в летних сменах сумма, уплаченная им (Заказчиком — ред.) в качестве вознаграждения Исполнителя за предоставление услуг по пребыванию и отдыху (досугу) детей в Детском лагере, возврату не подлежит».

При этом «Поскольку услуга по бронированию оказывается Заказчику в полном объеме в день ее оплаты, то сумма, уплаченная Заказчиком в качестве вознаграждения Исполнителя за оказание услуг по бронированию, возврату не подлежит».

И за полные дни пребывания ребенка в лагере считаются, и, соответственно, сполна оплачиваются родителями «день заезда (вне зависимости от времени заезда), а также день выезда ребенка, если выезд ребенка был осуществлен после 12:00».

Если вопрос не решится, следует задействовать Роспотребнадзор, куда можно также направить электронное обращение. Фото: Максим Платонов

«Экономия может выйти боком»

— Все, что касается возврата денег за услуги, регулируется Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей», — говорит адвокат Владислав Попов. — С точки зрения закона мне не только возникшая сейчас ситуация, но и ряд пунктов договора кажутся сомнительными.

В ситуации, когда родители заплатили, дети не попали в лагерь, а деньги «зависли», он советует идти сразу несколькими путями. Во-первых, обратиться с претензией о возврате денег к руководству лагеря — ее можно направить по электронной почте, указав, что в случае невозврата вы оставляете за собой право обратиться в надзорные органы и в суд. Во-вторых, если вопрос не решится, следует задействовать Роспотребнадзор, куда можно также направить электронное обращение. И в случае невозврата обращаться в суд. Что, заметил адвокат, крайне невыгодно для лагеря, потому что на него тогда лягут еще и судебные издержки заказчика, оплата ему морального вреда, а главное — суммы процентов, которые «накапают» по ставке рефинансирования Центробанка за незаконное пользование средствами заказчика.

— Впрочем, никто не отменяет и конструктивного, цивилизованного диалога, если руководство лагеря хочет решить вопрос мирно, — заметил Попов. — Организаторы лагеря тоже понимают, что экономия может выйти боком — если дело дойдет до суда, они потеряют больше, чем проценты за услуги банка по переводу денег.

Кроме того, у адвоката вызвали вопросы и другие пункты договора оферты:

— Если мне услугу (по пребыванию в лагере — ред.) не оказали, то почему я должен терять 1,5 процента от стоимости при возврате денег? Только потому, что исполнитель не хочет платить банку за услуги? И сгораемый трехтысячный бонус за бронь вызывает сомнения. И невозврат стоимости путевки в случае расторжения договора независимо от причин. Здесь надо разбираться, и разбираться в этом должен, я полагаю, Роспотребнадзор. Но возможно, кто-то сможет оспорить их в суде.

В ситуации, когда родители заплатили, дети не попали в лагерь, а деньги «зависли», адвокат советует идти сразу несколькими путями. Фото vk.com/innocampinnopolis

Бизнес «учителя года»

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», микропредприятие ООО «Развитие» со среднесписочным количеством штатных сотрудников 4 человека, что в несколько раз меньше количества работников лагеря, представленных на официальной страничке «Иннокампа», зарегистрировано в августе 2017 года в квартире дома на улице Спортивной. Компания завершила 2020 год с выручкой в 2,85 млн рублей и чистой прибылью в 116 тыс. В том же году она получила как субъект МСП господдержку в сумме 157,7 тыс. рублей.

Единственным собственником ООО «Развитие» является его гендиректор Марат Рамазанов — Учитель года — 2012, Директор года — 2015, магистр управления образованием, кандидат социологических наук, человек, который с нуля открыл школу в Иннополисе и СОШ №25 им. 70-летия нефти Татарстана, отец троих детей. Помощницей гендиректора работает его супруга — Лейсан Рамазанова, победитель проекта «Фабрика предпринимательства», специалист в двух несмежных областях: «Документационное обеспечение управления организацией и процессами» и «Учитель младших классов».

Марат Рамазанов также является соучредителем просуществовавшего чуть более года ООО «Шаг в будущее» — оно сейчас находится в стадии ликвидации по решению учредителей. И единственным учредителем ООО «Аллегро», действующего с февраля 2016-го. Основной вид деятельности обеих фирм — деятельность туроператоров. Но ООО «Шаг в будущее» закончило первый год существования с чистым убытком в 169 тыс. рублей (при «уставнике» в 200 тыс.), а ООО «Аллегро» — с выручкой от продажи в 453 тыс. и чистой прибылью 49 тыс., имея чистые активы на 2,2 млн.

Перед выходом материала Марат Рамазанов сам связался с «Реальным временем» и попросил внести уточнение. Он утверждает, что просил родителей подождать с возвратом денег, имея в виду не 1 августа, а 1 июля, — дескать, с датой, при переписке произошла какая-то путаница. Однако в переписке в соцсети с администрацией лагеря возмущенные родители упоминали именно 1 августа, и никто им не возразил, что дата — не та.