«Спасибо, что не отмолчались»: в Татарстане по Конституции проголосовали 79,68% избирателей

Фото: Максим Платонов

Татарстан показал традиционно высокий результат

Вчера по всей России закончилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Основной закон страны изменяется впервые с 1993 года — нет ничего удивительного в том, что все эксперты, политики, представители общественных организаций считают это эпохальным событием для граждан России.

В период с 25 по 30 июня проголосовали 2 056 727 избирателей — 69,85% татарстанцев. На придомовых территориях проголосовали 150 000 избирателей. Явка — 79,68%. Свою позицию «за» выразили 1 943 685 избирателей — 82,81%. Против проголосовали 389 765 — 16,61%.

Вот основные цифры, которые показала Республика Татарстан:

явка в период с 25 по 30 июня составила 69,85% избирателей (2 056 727 человек);

общая явка с учетом Единого дня голосования в Татарстане — 79,68% (2 348 179 человек);

за внесение поправок высказались 82,81% проголосовавших (1 943 685 человек);

против поправок отдали свой голос 16,61% (389 765 человек);

за ходом голосования следили 16 353 наблюдателя, более 6,5 тысячи из которых — от политической партии «Единая Россия»;

работали 65 избиркомов в республике (в 45 муниципальных образованиях, остальные — в закрытых учреждениях);

в организации голосования участвовали 22 тысячи человек;

освещали голосование в республике более 400 журналистов.

Весь день 1 июля работал пресс-центр, в котором с 8 утра до 9 вечера освещался ход событий. «Реальное время» вело прямую трансляцию о Едином дне голосования.

Спикер Госсовета сообщил, что главный интерес и поддержку жителей республики вызвали поправки социального блока — те, в которых говорится о здоровье, о семье, о защите территории России. Фото gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин: «Это делалось для людей»

Сегодня на пресс-конференции по итогам голосования председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поблагодарил организаторов и журналистский корпус за то, как была организована работа по освещению сути подготовленных поправок. Благодаря тому, что время для этого было отведено достаточно длительное, огромное количество избирателей смогли с ним ознакомиться.

— Поэтому меня не удивляет, что явка была ожидаемо высокой — и в стране, и в республике. Небезразличных людей было очень много, — сказал спикер Госсовета.

Фарид Мухаметшин входил в состав рабочей группы по поправкам. Он рассказал, что впервые их рассматривали в депутатских объединениях и парламентах субъектов Федерации, потом в Госдуме, потом — в Совете Федерации. Как человек, находившийся внутри процесса с самого начала, он отдельно подчеркнул:

— Тем скептикам, которые говорят, что это под кого-то делалось, для чего-то делалось, можно привести множество аргументов в пользу того, что это делалось для людей... Перед глазами у нас был наш избиратель — люди!

Спикер Госсовета сообщил, что главный интерес и поддержку жителей республики вызвали поправки социального блока — те, в которых говорится о здоровье, о семье, о защите территории России. Он выразил личное мнение о том, как изменится жизнь обычного человека после поправок:

— Впервые в Конституцию записали, что зарплата работающих людей не может быть меньше МРОТ. Вопросы медицины привлекли внимание, они направлены на социальную защиту сферы здравоохранения. Значит, и финансирование этой сферы увеличится, и доступность медицины для людей.

Мухаметшин сказал, что пандемия внесла свои коррективы в процесс и его пришлось растянуть на неделю. Фото Ильи Репина

«Высокая культура избирательного процесса»

О том, что касается организации голосования, Мухаметшин сказал, что пандемия внесла свои коррективы в процесс и его пришлось растянуть на неделю.

— Все отмечали высокую культуру этого избирательного процесса — нарушений немного, и абсолютное большинство — неумышленные.

Как представитель партии «Единая Россия», Фарид Хайруллович не мог не напомнить о том, что совсем скоро — 13 сентября — Татарстан ждут следующие выборы — президента республики, органов муниципального самоуправления, депутатов Госдумы и Госсовета Татарстана. И он не исключил того, что успешный московский и нижегородский опыт электронного голосования можно распространить и на РТ. А если пандемия не пойдет на спад, то и растянутое на несколько дней голосование, по его словам, «будет запросом от народа».



Правда, он сообщил, что сам лично предпочитает «пеший поход на избирательный участок»:



— Я бы обязательно пришел на участок. Там можно видеть и деятельность избирательной комиссии, и проголосовать публично. И самое главное — легитимно, гласно поставить свою галочку, не стесняясь об этом сказать со своими аргументами.

Мухаметшин отдельно поблагодарил жителей республики за гражданскую активность и ответственность, «за то, что не отмолчались».

А что будет дальше?



Мухаметшин рассказал, что будет дальше с поправками. Порядка ста федеральных законов потребуют внесения изменений после подписания новой Конституции президентом:



— Безусловно, это потребует времени и достаточно серьезной, глубокой работы. Мы, республиканский парламент, ожидаем, что нам тоже после этого придется проводить работу по приведению своих законов в соответствие с новыми. Работа ожидается большая. У нас есть несколько вариантов, как ее проводить: то ли через комитеты, то ли создать специальную рабочую группу, чтобы оперативно коллегиально рассматривать поступающие поправки в действующее законодательство.

Правда, Мухаметшин сказал, что работать нужно будет очень плотно, и предупредил: важно «не вылить ребенка вместе с водой» при внесении изменений в законодательство.



Как сообщил Кондратьев, ЦИК не получал ни одного сообщения об очередях или скоплении людей на участках. Фото Максима Платонова

Андрей Кондратьев: «Абсолютно всё сработало!»

Председатель ЦИК Татарстана в течение всего процесса голосования был на виду: проводил пресс-конференции, общался с журналистами, ездил по участкам. Сегодня — вот уже в третий раз за прошедшие сутки — выразил благодарность всем, кто участвовал в процессе организации выборов. По его словам, республика, органы муниципальной власти, Минздрав, РПН, МВД сделали все возможное, чтобы голосование было безопасным, удобным и легитимным.

На торжественные слова в адрес отдельных персоналий Кондратьев не скупился. Вчера он отдельно благодарил руководителя татарстанского Роспотребнадзора Марину Патяшину, сегодня на пресс-конференции восхищался профессионализмом руководителя Общественной палаты Зили Валеевой — в том, как был организован процесс подготовки и регистрации наблюдателей.

Сегодня Андрей Станиславович вновь обратил внимание на широкую вариативность способов голосования, предложенных избирателям на этом беспрецедентном голосовании, и сообщил, что она впоследствии может быть распространена и на другие избирательные процессы: «Думаю, этот вопрос будет уже очень скоро обсуждаться».

Как сообщил Кондратьев, ЦИК не получал ни одного сообщения об очередях или скоплении людей на участках:

— Те предписания Роспотребнадзора, которые мы старались выполнять, — всё сработало. Абсолютно всё сработало!

Уже позже, на итоговом заседании ЦИК, он вновь подчеркнул:

— Все карантинные мероприятия были выполнены в полном объеме. У нас нет организационных замечаний от Роспотребнадзора, действительно, на участках было и безопасно, и удобно. Многие из тех форм, которые были наработаны, у некоторых из нас вызывали скепсис до начала — например, голосование на придомовых территориях. А избирателям понравилось. Им было удобно голосовать на свежем воздухе!

Все карантинные мероприятия были выполнены в полном объеме, подчеркнул Кондратьев. Фото Ильи Репина

«Не нужно нам какой-то конкуренции»

С большой неохотой Кондратьев огласил лидеров по явке среди районов Татарстана:



— Я считаю, что выделять какие-то районы по явке — некорректно. Не нужно нам какой-то конкуренции. Я считаю, что Татарстан голосовал очень активно, и результаты налицо. Есть повод говорить, что общественная активность во всех районах серьезным образом выросла. Есть у нас лидеры — Черемшан, Кайбицы, Актаныш, Апастово, Камское Устье очень хорошо голосовали. Но и Казань, и Набережные Челны... Татарстан очень мощно и активно голосовал, причем очень стабильно шло голосование.

А вот ожидавшейся волны фейков по поводу нелегитимности итогов голосования пока, по словам руководителя татарстанского ЦИК, нет.

— Нечем мне вас порадовать, — развел руками Андрей Станиславович. — Чего-то такого свеженького мы тоже ждали. Ну нету...



Кондратьев рассказал, что самое активное голосование на участках в Татарстане шло утром и до обеда. И, несмотря на то, что ожидали всплеска активности 1 июля, процесс прошел очень ровно и размеренно на протяжении всей недели: сделали свое дело и минувшие выходные.



Валеева подчеркнула, что абсолютное большинство граждан впервые были наблюдателями на голосовании. Фото Максима Платонова

Зиля Валеева: «Эти люди оказались настоящими помощниками»

За голосованием по поправкам в Конституцию РФ следили 16 353 наблюдателя, рассказала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева:

— Мы слышали благодарности в адрес наблюдателей от ЦИК РТ. Эти люди оказались настоящими помощниками. Впервые в таком количестве наблюдатели работали — 16 353 человека были направлены в различные участковые комиссии по всем городам и муниципальным образованиям. Наблюдатели представляли самый широкий срез общества. Мы подписали соглашение с шестью отделениями региональных партий — это и ЛДПР, и «Коммунисты России», и «Единая Россия», и 40 общественных движений, организаций, причем есть и такие крупные: «Татарстан — новый век», «Женщины Татарстана» и «Патриоты России», — рассказала Валеева.



В Татарстане основными наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию РФ стали граждане от 30 до 50 лет, рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Женщин среди наблюдателей было больше — свыше 60%. А вот люди старше 65 в наблюдении не смогли принять участие из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Валеева подчеркнула, что абсолютное большинство граждан впервые были наблюдателями на голосовании.



Людмила Губаева