Массовая вакцинация в Татарстане начнется уже в этом году — но маску носить придется и после

Глава татарстанского Управления Роспотребнадзора рассказала об эпидситуации в преддверии Нового года

Фото: Илья Репин

Массовую вакцинацию в Татарстане планируют запустить уже к концу 2020 года, студенты, похоже, не дождутся удаленки, закрывать границы точно не будут — такие ответы сегодня давала глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина пользователям соцсетей. «Реальное время» выбрало основные высказывания чиновницы.

Татарстан открыт для туристов, но местных подержат в «рукавицах»

Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина успокоила жителей республики, заявив, что в планах власти не стоит вопрос о закрытии границ региона. Она уверена, что на сегодняшний день, когда на протяжении последних девяти месяцев идет борьба с новой коронавирусной инфекцией, эта мера не покажет эффективности. При этом в апреле, когда пандемия только началась, закрытие дало свои определенные результаты.

— Закрывать границы между регионами нецелесообразно. Сегодня, когда идет массовое распространение инфекции, этого делать не нужно. Опасаться того, что закроются регионы, не стоит, — считает глава управления.

Однако перед тем как отправиться в другой регион, Патяшина советует ознакомиться со списком ограничений в нем, дабы не испортить себе отдых. Меры, которые введены в Татарстане, Патяшина называет не самыми жесткими, если сравнивать с другими регионами, даже с тем же Петербургом, власти которого призвали туристов не приезжать к ним на новогодние каникулы.

Перед тем как отправиться в другой регион, Патяшина советует ознакомиться со списком ограничений в них, дабы не испортить себе отдых. Фото: tatarstan.ru

Корпоратив с подарком и масками… медицинскими

Татарстан, в отличие от Петербурга, не призывает туристов не ехать в республику. Особенно в свете того, что не так давно президент РТ Рустам Минниханов подписал указ, который позволяет заведениям общественного питания работать в новогоднюю ночь до 3.00 утра.

Новогодние корпоративы в республике также разрешены, отмечает Патяшина, правда, с некоторыми вполне очевидными ограничениями — на одного человека должно приходиться четыре квадратных метра, между столами должно быть расстояние не менее 1,5 метра, посетители должны быть в масках, а персонал — пользоваться антисептиками и при этом быть в перчатках.

— Мы не рекомендуем участвовать в них (корпоративах, — прим. ред.) лицам с признаками ОРВИ, имеющим хронические заболевания и лицам старше 65 лет. Если вы проводите или участвуете в корпоративе, где одна компания, а [корпоратив проходит] в виде банкета — разрешается не более 100 человек, с учетом того, что на одного человека приходится четыре квадратных метра. Если зал больше — это не позволяет рассаживать за столиками других лиц. Должна быть только одна компания, — уточняет Патяшина.

Такие ограничения, со слов чиновницы, призваны не допустить всплеска заболеваемости после январских каникул. Резюмируя, Патяшина заявила, что ужесточать меры не планируют, но призывают жителей республики быть ответственными.

Несмотря на рост количества заболевших, вызванный сезонными заболеваниями типа ОРВИ, говорить о «второй волне» нельзя, в целом же эпидемиологическая ситуация «напряженная, но стабильная». И ежедневный показатель — порядка 90 случаев, Патяшина называет благополучным, особенно в сравнении с другими регионами.

Ежедневный показатель — порядка 90 случаев, Патяшина называет благополучным, особенно в сравнении с другими регионами. Фото: Ринат Назметдинов

Маска обязательна и для людей с антителами

Наличие антител к коронавирусу, которых, со слов Патяшиной, люди ждут как манну небесную, не снимает обязанности ношения маски. Сама глава Роспотребнадзора уверена, маски — эффективная мера защиты как минимум от капель, содержащих инфекцию, вылетающих изо рта и носа.



— Маска — эффективная мера профилактики. Ее нужно обязательно надевать и делать замечания всем, кого видим без маски. Я сама, когда нахожусь в местах массового пребывания, делаю замечания, — заявила она.

По наблюдению Патяшиной, татарстанцы ответственно относятся к этой мере, в отличие от жителей других регионов страны, но нарушения все же фиксируются — за последнюю неделю на «безмасочников» составлено более 4,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях, и здесь речь идет только о физлицах.

По наблюдению Патяшиной, татарстанцы ответственно относятся к ношению масок, в отличие от жителей других регионов страны, но нарушения все же фиксируются

Отечественная вакцина и никакой дистанционки

Начать прививать людей от новой коронавирусной инфекции в Татарстане планируют уже до конца 2020 года. Для этого будет использоваться российский препарат «Спутник V», разработанный в «серьезном научно-исследовательском институте». Как заметила Патяшина, вакцинация — дело добровольное, заставить гражданина сделать прививку без его желания не может никто, даже работодатель, который настаивает на этом. При этом глава Роспотребнадзора напоминает, что делать прививку можно, только если человек здоров, а в случае недомогания советует вылечиться, подождать несколько дней и только после этого идти «колоться».



А вот для студентов Патяшина припасла, возможно, не самую положительную для них новость. Никаких оснований переходить на «дистант» нет и не будет. Если соблюдать все меры предосторожности, никаких проблем не возникнет, заверила глава татарстанского Роспотребнадзора. Связано ли решение об отказе в переходе на дистанционный формат обучения с качеством получаемого образования, Патяшина не рассказала, но отметила, что «если бы она была студенткой, то была бы рада такому формату, особенно зимой».