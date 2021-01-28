От нарушения прав безработных до стихийных свалок: на что татарстанцы жаловались омбудсмену в 2020 году

В ковидный 2020 год жители Татарстана стали чаще обращаться за помощью к уполномоченному по правам человека

Почти 6 тысяч заявок от жителей республики с жалобами на различные нарушения их прав и свобод поступило в адрес татарстанского омбудсмена Сарии Сабурской за 2020 год. В большей степени — 47% — обращения были связаны с социальными правами. Чаще всего жаловались на то, что остались без работы из-за коронакризиса, на турагентства, авиакомпании, недоступность объектов для инвалидов, некачественные товары и услуги. Об этом, а также сотнях других обращений к омбудсмену в течение непростого 2020 года говорили сегодня на итоговом заседании экспертного совета, который действует при уполномоченном по правам человека в Татарстане.

О чем пишут омбудсмену

Весенний локдаун и прочие ограничительные меры, вызванные распространением ковида, почти в 10 раз увеличили численность жителей республики, переведенных на неполный рабочий день или неделю, вовсе оставшихся без работы по вине работодателя или вынужденных уйти в отпуск без сохранения зарплаты. Численность безработных в Татарстане с 10,9 тыс. в январе 2020 года к сентябрю кратно выросла — до 79 тысяч человек. Недовольство татарстанцы высказывали и в адрес местных центров занятости: нужной вакансии из-за их бездействия некоторым приходилось ждать полгода и дольше, сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Почти 140 тыс. заявлений от граждан были связаны с выплатами господдержки для семей с детьми от 3 до 7 лет. После вмешательства омбудсмена и выяснения всех обстоятельств деньги от государства в итоге были начислены 53,2 тыс. человек. Также, отметила Сабурская, в ее адрес в апреле неоднократно поступали жалобы на невыплату стипендий из-за отмены обучения по причине коронавируса.

Почти 140 тыс. заявлений от граждан были связны с выплатами господдержки для семей с детьми от 3 до 7 лет. Фото: Илья Репин

Закрытые в период самоизоляции поликлиники и отсутствие плановой медпомощи тоже вызвали острую негативную реакцию населения. По данным Сарии Сабурской, если в 2019 году с жалобами на работу медучреждений в «Народный контроль» обратились 1 400 человек, то за прошлый год уже 2 240.

Не сокращается и количество обращений жителей республики по исполнительным производствам — по ним поступило около 200 жалоб. Чаще всего они связаны со взысканием средств, на которые судебными приставами наложено ограничение или запрет. Например, жительница Казани пожаловалась на то, что с единовременной выплаты на ребенка в 10 тыс. рублей, на которую по закону не распространяется взимание долга, приставы все-таки списали средства. В Набережных Челнах половина суммы удержания каждый месяц проводилась с пенсии, вдобавок ко всему деньги со счета пенсионерки списывал еще и банк.

Больше чем в два раза — до 3,6 тыс. человек — коронавирусная обстановка увеличила число граждан, нуждающихся в долговременном уходе. С просьбой оказать срочную помощь, в основном одиноким престарелым, поступило 213 обращений, из который 72 — в Казани, в Набережных Челнах — 33.

Примечательно, что на нарушение прав и законных интересов чаще жалуются пенсионеры — их в общей сводке обращений около 30%, на втором месте заявления от осужденных — 23%, затем идут коллективные обращения — 14%, недовольство выражал и такой же процент трудоспособных граждан. Несмотря на то, что в республике активно реализуется проект «Доступная среда», места, где еще не до конца решен вопрос с доступностью инфраструктуры для инвалидов, все же имеются, о чем свидетельствуют 90 человек, позвонивших за один день на горячую линию омбудсмена.

На нарушение прав и законных интересов чаще жалуются пенсионеры — их в общей сводке обращений около 30%. Фото: Илья Репин

Кстати, немало обращений в ее адрес направляют те, кто находится в СИЗО или тюрьме, а также бывшие заключенные. Связаны они с жалобами на качество содержания, необходимость лечения, а те, кто уже освободился, таких в республике ежегодно около 3 тысяч человек, сетуют на ненужность, невозможность найти работу или жилье. В помощь им в республике был создан Центр социальной реабилитации и адаптации, где с бывшими осужденными и их родственниками работают психологи, социологи, специалисты центров занятости, кроме того, создан информационно-цифровой портал «Взгляд в будущее», который получил на свое развитие поддержку фонда президентских грантов.

Если говорить в целом об итогах работы уполномоченного по правам человека в 2020 году, то деятельность ее многогранна и охватывает почти все стороны жизни человека. Кроме вышеперечисленных проблем татарстанцев, Сарие Сабурской и ее представителям в муниципалитетах республики в течение года приходилось решать весь спектр вопросов и заявок, поступающих лично омбудсмену и в систему «Народный контроль»: обеспечение необходимыми медикаментами, вопросы обманутых дольщиков, по школьному и дошкольному образованию, даже проблемы с несанкционированными свалками и благоустройством контейнерных площадок бытового мусора и многое другое.

19 млрд рублей — на социальную поддержку татарстанцев

Отдельно на заседании экспертного совета, который создан при уполномоченном по правам человека, остановились на категории заявок от граждан, которые модерирует Министерство труда и соцзащиты. Как отметила его руководитель Эльмира Зарипова, активнее всего пользователи подавали заявки в систему «Народный контроль» по «Доступной среде» — 450 обращений. Почти 100 заявок ждут своего решения в этом году. Министр предложила решить их муниципалитетам самостоятельно, за счет местного бюджета. В целом же, как сообщила глава Минтруда, за 9 лет 2,6 млрд рублей направлено в республике на адаптацию более 920 объектов.

В списке мер соцподдержки жителей республики — 85 категорий, а более 1 млн человек — республиканские льготники. В прошлом году в Татарстане ввели несколько новых пособий, сумма выплат по которым из республиканской казны составила более 500 млн рублей. В основном деньги получали многодетные семьи. Всего же по линии Минтруда республики на меры соцподдержки из-за коронавирусной инфекции было направлено свыше 19 млрд рублей.

Отдельно на заседании экспертного совета, который создан при уполномоченном по правам человека, остановились на категории заявок от граждан, которые модерирует Министерство труда и соцзащиты. Фото: tatarstan.ru

Но в первую очередь прерогатива министерства — рынок труда. А прошедший год, как уже было сказано, немало потрепал нервов и работодателям, и трудоспособным жителям республики. Сегодня уровень безработицы в Татарстане — 3,5%. При этом на 35 тысяч официально зарегистрированных безработных имеется 45 тысяч вакансий, подчеркнула Зарипова. Пиковым периодом стал сентябрь — численность тех, кто остался без работы, выросла до 80 тысяч человек.

В этом году среди шести главных целей Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова назвала борьбу с бедностью — за счет различных мер поддержки армию граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, собираются сократить на 25 тысяч человек. По данным главы министерства, сегодня почти 290 тысяч жителей республики живут за чертой бедности — их ежемесячный доход не превышает 9 тыс. рублей. Также в планах министерства — не допустить дальнейшего роста уровня безработицы.

Роспотребнадзор помог вернуть татарстанцам почти 36 млн рублей

Роспотребнадзор республики также активно сотрудничает с уполномоченным по правам человека и ведет работу с обращениями жителей региона. В адрес ведомства за 2020 год поступило 1,3 тыс. обращений, причем 45% из них были связаны с нарушением прав потребителей: в 2,2 раза, до 280, выросло количество жалоб на услуги турагентств; на авиаперевозчиков — в 2,4 раза, подано 190 заявок; на банки и микрофинансовые учреждения татарстанцы жаловались 1378 раз, на некачественную интернет-торговлю — 1260 (рост в 1,8).

Кратное увеличение негативных обращений связано в первую очередь с локдауном, и коронавирусными ограничениями. Турфирмы не возвращали деньги за ранее выкупленные туры, но в итоге через суды сотрудникам Роспотребнадзора удалось вернуть гражданам 9 млн рублей. Авиакомпании отменяли рейсы — здесь сумма возврата, по данным главы республиканского ведомства Марины Патяшиной, составила 26 млн рублей. Также более 600 тысяч рублей граждане получили обратно от недобросовестных продавцов из онлайн-магазинов. Как заметила Патяшина, за время самоизоляции и позднее в республике резко выросло количество жалоб — до 736 — на просроченные товары. Среди причин она назвала сокращение из-за коронавируса числа проверок надзорными органами мест торговли и производителей товаров, а также возросшую бдительность покупателей.

По мнению Марины Патяшиной, введенные в Татарстане ограничительные меры, чтобы не допустить взрывной волны заболевания ковидом, сыграли положительную роль. Фото: tatarstan.ru

По мнению Марины Патяшиной, введенные в Татарстане ограничительные меры, чтобы не допустить взрывной волны заболевания ковидом, сыграли положительную роль. Опасной инфекцией заболели всего 13,2 тыс. жителей. Самыми «богатыми» на количество заболевших стали май и декабрь. Сегодня в республике наблюдается динамика снижения уровня заболеваемости.

При этом жители республики активно выражали недовольство введенным масочным режимом, прочими ограничениями свободы и нарушением их прав. Особо несогласных наказывали штрафами — в итоге общая сумма, полученная казной от нарушителей режима, составила 11 млн рублей.

Завершая заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека, присутствовавший на нем председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул особую роль этого социального института:

— Это крайне важная работа, через которую мы повышаем доверие к власти в нашей республике, к президенту и решаем по возможности поступающие проблемы конкретных людей. Работа эта незаменимая, требует самоотдачи и большой любви к людям.