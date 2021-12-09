Татарстан близок к достижению коллективного иммунитета, но «есть резервы среди татарстанцев старше 60 лет»
Теоретически привитые люди могут распространять коронавирус, но на практике на сегодня в Татарстане не наблюдают ситуаций, когда источниками заражения COVID-19 были бы вакцинированные. Об этом на онлайн-конференции в Instagram рассказала главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. По ее словам, сегодня вакцинировано уже 72% жителей республики и лишь 60% всех пожилых, хотя именно они находятся в группе риска. В последние недели появилась хрупкая тенденция снижения числа новых заболевших. В Минюсте РТ при этом заявляют, что все ограничительные меры в Татарстане были введены республиканскими властями «по закону», а Алексей Песошин как премьер-министр РТ вообще был не обязан подписываться под знаменитым 208-м постановлением. Одновременно, как будто коронавируса было мало, началась еще и эпидемия гриппа — впервые за два года.
«Очень хрупкая тенденция по стабилизации заболеваемости»
Патяшина назвала эпидемиологическую ситуацию в Татарстане этой осенью «крайне напряженной». Рост заболеваемости коронавирусом как в целом по России, так и в республике наблюдали в течение последних двух месяцев — в октябре и ноябре. Более того, в ноябре цифры заболеваемости даже превысили октябрьские «более чем в два раза». И лишь в последние две недели в Татарстане отмечают «очень хрупкую тенденцию по стабилизации заболеваемости» и снижению числа новых заболевших, рассказала глава татарстанского Роспотребнадзора.
На относительный оптимизм настраивают и цифры, свидетельствующие о снижении темпа прироста заболевших в неделю, который в самое «горячее время» достигал 38%. И только в те же последние две недели цифры пошли на спад, снизившись в итоге на 5% относительно конца ноября и сразу на 8% в первую неделю декабря.
Пока привито лишь две трети пожилых татарстанцев
По ее словам, сегодня республика приближается уже к 80-процентному охвату вакцинацией взрослого населения: привиты 72% татарстанцев. Остается привить еще около 300 тысяч человек. Однако среди пожилого населения (речь идет о лицах старше 60 лет) темпы вакцинации по-прежнему остаются низкими, тогда как доля смертей среди них в три раза выше, чем у взрослого населения помладше, обратили внимание в Роспотребнадзоре по РТ. Пока привито лишь 60% пожилых татарстанцев — резерв для вакцинации «достаточный», резюмировала Патяшина.
В то же время, помимо мероприятий по вакцинации, введены и ограничительные меры, в том числе и обязательная самоизоляция пожилых татарстанцев. По-прежнему полностью запрещена работа ряда учреждений, в частности детских развлекательных центров. Работа объектов торговли и общепита запрещена с 23 часов вечера до 6 утра, за исключением аптек и АЗС. Запрещены «в ночное время» работа ярмарок, бань, саун и посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. Ограничено и посещение мест массового пребывания людей и «мест общественного назначения» для невакцинированных лиц или лиц «без статуса переболевших» COVID-19.
— В Татарстане, как известно, есть категория «лиц, подлежащих обязательной вакцинации». Хочу сказать, что работа эта практически завершена в республике, хотя, подводя итоги, отмечу, что еще есть резервы среди татарстанцев старше 60 лет, среди работающих в малом бизнесе и среди лиц, находящихся «в свободном режиме». Эти категории представляют для нас сегодня основную аудиторию [для проведения обязательной вакцинации], — заявила Патяшина.
Глава татарстанского Роспотребнадзора напомнила, что впереди новогодние праздники, во время которых не стоит забывать о мерах профилактики, и попросила татарстанцев провести выходные в соответствии с установленными требованиями. В частности, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не допускать на праздничные мероприятия лиц, представляющих опасность для заражения других или себя. Вероятно, в первую очередь имелись в виду пожилые и невакцинированные люди. Все эти меры продолжат действовать, предупредила главный санитарный врач Татарстана.
«Подписи премьера нет!»: в Минюсте рассказали, почему Песошин не расписался под 208-м постановлением
Татарстанцы в ответ на ограничительные меры и обязательную вакцинацию от коронавируса завалили обращениями Министерство юстиции Татарстана. Как рассказал сегодня первый заместитель главы ведомства Айнур Галимов, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и жесткими ограничительными мероприятиями, введенными в республике, в министерство ежедневно поступает большое число таких писем.
— Но хочется сказать, что все введенные меры соответствуют законодательству, — заявил Галимов, перечислив те федеральные законы, на основании которых Кабмин РТ и выпустил свое октябрьское постановление.
Среди них Галимов назвал ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В соответствии с введением режима повышенной готовности органами государственной власти и «принимаются ограничительные мероприятия». 19 марта 2020 года распоряжением президента Татарстана Рустама Минниханова на территории республики был введен именно «режим повышенной готовности», согласно которому правительству РТ предписано «принять и обеспечить ограничительные меры».
Во-вторых, есть ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому регионы России наделены полномочиями на основании предложений их главных санитарных врачей вводить и отменять на территории субъекта ограничительные мероприятия. Наконец, помимо вышеперечисленных, Галимов заверил, что есть и указы президента России, постановления правительства РФ и главного санитарного врача РФ.
— Таким образом, регионам предоставлены полномочия по введению ограничительных мероприятий на территории субъекта, — резюмировал замминистра юстиции РТ.
Интересно, что не меньше жалоб от татарстанцев поступает и в связи с непосредственным постановлением Кабмина РТ №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».
«Практически мы не видим, чтобы источниками заражения и болезни были привитые»
Патяшина в свою очередь ответила на поступившие выпады в Instagram, где, например, сославшись на слова главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой о том, что «привитые могут распространять коронавирус», пользователи соцсети задались вопросами: «Зачем же тогда ограничения в передвижении непривитых? Значит, это принуждение к вакцинации?»
— Вы все понимаете, что вирус новый. И изучение его хотя и идет сегодня очень активно, пока не закончено. Теоретически привитые могут распространять вирус. Но практически мы не видим, чтобы источниками заражения и болезни были привитые. Поэтому мы и ставим перед собой задачу по проведению вакцинации 80% населения, — объяснила она.
Патяшина также опровергла «фейки» о том, что клинические испытания российских вакцин от коронавируса не завершены, и поэтому, делают выводы некоторые татарстанцы, фактически на привитых гражданах проводятся «незаконные испытания». Клинические испытания завершены, заверила она, в той части, после которой допускается введение в гражданский оборот. Сегодня вакцина «Спутник V» имеет свидетельство о госрегистрации, и поэтому никаких опасений по ее поводу испытывать не стоит.
В 2020 году гриппа фактически не было, но в 2021 году его эпидемия уже началась
— Кроме этого, нас сегодня не столько эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции волнует, сколько нарастающая угроза от распространения гриппа, — отметила глава татарстанского Роспотребнадзора. — В прошлый эпидсезон ни одного случая гриппа в РТ мы не обнаружили, в целом в РФ случаи гриппа были единичные. Но на сегодня грипп очень широко и очень рано шагнул на территорию России. И за последнюю неделю мы выявили уже 58 больных вирусом гриппа, а до этого в течение месяца у нас было лишь 20 с небольшим находок.
Эпидемиологические пороги заболевания гриппом пока не превышены, но рост числа заболеваний фиксируется, особенно среди детей. А это значит, что «эпидемия гриппа начинается».
В Управлении Роспотребнадзора призвали завершить вакцинацию от гриппа до 15 декабря, потом это делать будет уже нецелесообразно, так как для выработки иммунитета требуются как минимум две недели, а в идеале — до месяца.
— Дети пока привиты, к сожалению, недостаточно хорошо. В этой связи очень эффективной мерой является разобщение детей в школах и роспуск классов на недели, чтобы прервать цепочку передачи инфекции, — заявила Патяшина.
комментарии
Иммунитета как не было так и нет