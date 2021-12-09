Татарстан близок к достижению коллективного иммунитета, но «есть резервы среди татарстанцев старше 60 лет»

Теоретически привитые люди могут распространять коронавирус, но на практике на сегодня в Татарстане не наблюдают ситуаций, когда источниками заражения COVID-19 были бы вакцинированные. Об этом на онлайн-конференции в Instagram рассказала главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. По ее словам, сегодня вакцинировано уже 72% жителей республики и лишь 60% всех пожилых, хотя именно они находятся в группе риска. В последние недели появилась хрупкая тенденция снижения числа новых заболевших. В Минюсте РТ при этом заявляют, что все ограничительные меры в Татарстане были введены республиканскими властями «по закону», а Алексей Песошин как премьер-министр РТ вообще был не обязан подписываться под знаменитым 208-м постановлением. Одновременно, как будто коронавируса было мало, началась еще и эпидемия гриппа — впервые за два года.

«Очень хрупкая тенденция по стабилизации заболеваемости»

Патяшина назвала эпидемиологическую ситуацию в Татарстане этой осенью «крайне напряженной». Рост заболеваемости коронавирусом как в целом по России, так и в республике наблюдали в течение последних двух месяцев — в октябре и ноябре. Более того, в ноябре цифры заболеваемости даже превысили октябрьские «более чем в два раза». И лишь в последние две недели в Татарстане отмечают «очень хрупкую тенденцию по стабилизации заболеваемости» и снижению числа новых заболевших, рассказала глава татарстанского Роспотребнадзора.

На относительный оптимизм настраивают и цифры, свидетельствующие о снижении темпа прироста заболевших в неделю, который в самое «горячее время» достигал 38%. И только в те же последние две недели цифры пошли на спад, снизившись в итоге на 5% относительно конца ноября и сразу на 8% в первую неделю декабря.

— Вместе с тем темп остается достаточно большим, и число заболевших высокое — около 280 новых заболевших появляется ежесуточно. И количество заболевших, и число летальных исходов в РТ пока очень высоки среди лиц 60+, — отметила Марина Патяшина, напомнив, что основным мероприятием по борьбе с эпидемией остается вакцинация.

Пока привито лишь две трети пожилых татарстанцев

По ее словам, сегодня республика приближается уже к 80-процентному охвату вакцинацией взрослого населения: привиты 72% татарстанцев. Остается привить еще около 300 тысяч человек. Однако среди пожилого населения (речь идет о лицах старше 60 лет) темпы вакцинации по-прежнему остаются низкими, тогда как доля смертей среди них в три раза выше, чем у взрослого населения помладше, обратили внимание в Роспотребнадзоре по РТ. Пока привито лишь 60% пожилых татарстанцев — резерв для вакцинации «достаточный», резюмировала Патяшина.

В то же время, помимо мероприятий по вакцинации, введены и ограничительные меры, в том числе и обязательная самоизоляция пожилых татарстанцев. По-прежнему полностью запрещена работа ряда учреждений, в частности детских развлекательных центров. Работа объектов торговли и общепита запрещена с 23 часов вечера до 6 утра, за исключением аптек и АЗС. Запрещены «в ночное время» работа ярмарок, бань, саун и посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. Ограничено и посещение мест массового пребывания людей и «мест общественного назначения» для невакцинированных лиц или лиц «без статуса переболевших» COVID-19.

— В Татарстане, как известно, есть категория «лиц, подлежащих обязательной вакцинации». Хочу сказать, что работа эта практически завершена в республике, хотя, подводя итоги, отмечу, что еще есть резервы среди татарстанцев старше 60 лет, среди работающих в малом бизнесе и среди лиц, находящихся «в свободном режиме». Эти категории представляют для нас сегодня основную аудиторию [для проведения обязательной вакцинации], — заявила Патяшина.

Работа объектов торговли и общепита запрещена с 23 часов вечера до 6 утра, за исключением аптек и АЗС. Фото: Максим Платонов

Глава татарстанского Роспотребнадзора напомнила, что впереди новогодние праздники, во время которых не стоит забывать о мерах профилактики, и попросила татарстанцев провести выходные в соответствии с установленными требованиями. В частности, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не допускать на праздничные мероприятия лиц, представляющих опасность для заражения других или себя. Вероятно, в первую очередь имелись в виду пожилые и невакцинированные люди. Все эти меры продолжат действовать, предупредила главный санитарный врач Татарстана.

«Подписи премьера нет!»: в Минюсте рассказали, почему Песошин не расписался под 208-м постановлением

Татарстанцы в ответ на ограничительные меры и обязательную вакцинацию от коронавируса завалили обращениями Министерство юстиции Татарстана. Как рассказал сегодня первый заместитель главы ведомства Айнур Галимов, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и жесткими ограничительными мероприятиями, введенными в республике, в министерство ежедневно поступает большое число таких писем.

— Но хочется сказать, что все введенные меры соответствуют законодательству, — заявил Галимов, перечислив те федеральные законы, на основании которых Кабмин РТ и выпустил свое октябрьское постановление.



19 марта 2020 года распоряжением президента Татарстана Рустама Минниханова на территории республики был введен именно «режим повышенной готовности». Фото: Ринат Назметдинов

Среди них Галимов назвал ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В соответствии с введением режима повышенной готовности органами государственной власти и «принимаются ограничительные мероприятия». 19 марта 2020 года распоряжением президента Татарстана Рустама Минниханова на территории республики был введен именно «режим повышенной готовности», согласно которому правительству РТ предписано «принять и обеспечить ограничительные меры».



Во-вторых, есть ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому регионы России наделены полномочиями на основании предложений их главных санитарных врачей вводить и отменять на территории субъекта ограничительные мероприятия. Наконец, помимо вышеперечисленных, Галимов заверил, что есть и указы президента России, постановления правительства РФ и главного санитарного врача РФ.

— Таким образом, регионам предоставлены полномочия по введению ограничительных мероприятий на территории субъекта, — резюмировал замминистра юстиции РТ.

Интересно, что не меньше жалоб от татарстанцев поступает и в связи с непосредственным постановлением Кабмина РТ №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

— Чаще всего обращения такого содержания, что оно не имеет юридической силы, потому что отсутствует «живая» подпись премьер-министра республики. Хотелось бы сказать, что, согласно регламенту Кабинета министров РТ, пункту 46, на актах Кабмина проставляют оттиск круглой печати аппарата Кабинета министров, который сопоставим по юридической силе собственноручной подписи премьер-министра, — заверил Айнур Галимов. — Именно такой документ поступает в Минюст РТ и опубликовывается на официальном портале.

«Практически мы не видим, чтобы источниками заражения и болезни были привитые»

Патяшина в свою очередь ответила на поступившие выпады в Instagram, где, например, сославшись на слова главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой о том, что «привитые могут распространять коронавирус», пользователи соцсети задались вопросами: «Зачем же тогда ограничения в передвижении непривитых? Значит, это принуждение к вакцинации?»

— Вы все понимаете, что вирус новый. И изучение его хотя и идет сегодня очень активно, пока не закончено. Теоретически привитые могут распространять вирус. Но практически мы не видим, чтобы источниками заражения и болезни были привитые. Поэтому мы и ставим перед собой задачу по проведению вакцинации 80% населения, — объяснила она.

Патяшина также опровергла «фейки» о том, что клинические испытания российских вакцин от коронавируса не завершены, и поэтому, делают выводы некоторые татарстанцы, фактически на привитых гражданах проводятся «незаконные испытания». Клинические испытания завершены, заверила она, в той части, после которой допускается введение в гражданский оборот. Сегодня вакцина «Спутник V» имеет свидетельство о госрегистрации, и поэтому никаких опасений по ее поводу испытывать не стоит.

Патяшина также опровергла «фейки» о том, что клинические испытания российских вакцин от коронавируса не завершены. Фото: Максим Платонов

В 2020 году гриппа фактически не было, но в 2021 году его эпидемия уже началась

— Кроме этого, нас сегодня не столько эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции волнует, сколько нарастающая угроза от распространения гриппа, — отметила глава татарстанского Роспотребнадзора. — В прошлый эпидсезон ни одного случая гриппа в РТ мы не обнаружили, в целом в РФ случаи гриппа были единичные. Но на сегодня грипп очень широко и очень рано шагнул на территорию России. И за последнюю неделю мы выявили уже 58 больных вирусом гриппа, а до этого в течение месяца у нас было лишь 20 с небольшим находок.

Эпидемиологические пороги заболевания гриппом пока не превышены, но рост числа заболеваний фиксируется, особенно среди детей. А это значит, что «эпидемия гриппа начинается».

В Управлении Роспотребнадзора призвали завершить вакцинацию от гриппа до 15 декабря, потом это делать будет уже нецелесообразно, так как для выработки иммунитета требуются как минимум две недели, а в идеале — до месяца.

— Дети пока привиты, к сожалению, недостаточно хорошо. В этой связи очень эффективной мерой является разобщение детей в школах и роспуск классов на недели, чтобы прервать цепочку передачи инфекции, — заявила Патяшина.

Сергей Афанасьев