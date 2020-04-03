В Татарстане четыре случая заражения COVID-19 являются контактными

В Татарстане четыре случая заражения COVID-19 из 25 являются контактными, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Остальные случаи коронавируса в республике являются завозными.

Также Патяшина подчеркнула, что у шести заболевших COVID-19 болезнь протекала бессимптомно.

Напомним, в республике за последние сутки выявили шесть новых случаев. Инфекцию обнаружили у жителей республики, прибывших из Франции, Германии и Швейцарии.

