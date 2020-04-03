В Татарстане четыре случая заражения COVID-19 являются контактными
В Татарстане четыре случая заражения COVID-19 из 25 являются контактными, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Остальные случаи коронавируса в республике являются завозными.
Также Патяшина подчеркнула, что у шести заболевших COVID-19 болезнь протекала бессимптомно.
Напомним, в республике за последние сутки выявили шесть новых случаев. Инфекцию обнаружили у жителей республики, прибывших из Франции, Германии и Швейцарии.
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