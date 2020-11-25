Республиканская елка в Татарстане будет и обойдется в 36 миллионов

Фото: Роман Хасаев

Быть елкам или не быть

Вопрос проведения новогодних мероприятий — как корпоративов, так и новогодних елок — в Татарстане все же пока остается открытым. В конце минувшей недели замглавы Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина не исключила возможность отмены новогодних мероприятий: по ее словам, решение об этом будет приниматься ближе к концу декабря.

Вместе с тем Минобрнауки Татарстана официально заявляло, что елки для детей отменять не планируют — в образовательных учреждениях их будут проводить отдельно по группам и классам или параллелям. Сообщалось, что и президентская елка в Татарстане состоится, но с некоторыми ограничениями, в первую очередь по количеству гостей и масочному режиму.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также поручал проработать жесткий регламент соблюдения мер предосторожности на утренниках. Лишать детей праздника нельзя, и подарки вручить нужно, тем не менее необходимо максимально разграничить детей по группам, передавала позицию главы республики официальный спикер Казанского кремля Лилия Галимова.

В новогоднюю ночь никаких ограничений в части посещения открытых пространств — елок и снежных городков — нет. Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня Авдонина огласила, что в новогоднюю ночь никаких ограничений в части посещения открытых пространств — елок и снежных городков — нет: «У нас будут сохраняться ограничения на массовые мероприятия, которые будут проходить внутри помещений, пока это до 100 человек». Однако продления режима работы заведений общепита до утра в новогоднюю ночь все же не будет. Сейчас им запрещено работать с 0.00 до 6.00.

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ также объявила, что поток туристов в Татарстан на Новый год регулироваться не будет: «Все желающие, которые захотят приехать, смогут приехать, поселиться либо в хостеле, либо в гостинице, либо снять какое-то жилье. Это право того человека, который приезжает».

На республиканскую елку ждут до 9 тысяч детей

Как выяснилось, средства на республиканскую новогоднюю елку уже выделены — Минмолодежи Татарстана объявило тендер по организации мероприятия на сумму в 36 млн рублей. Как и в прошлые годы, праздник назначен на 25 декабря.

Согласно техзаданию, елка должна пройти в здании со спортивной ареной не менее чем на 8,4 тыс. зрителей (в последние годы это была «Татнефть Арена» — вероятно, в этом году место встречи не изменится).

Согласно техзаданию, елка должна пройти в здании со спортивной ареной не менее чем на 8,4 тыс. зрителей (в последние годы это была «Татнефть Арена» — вероятно, в этом году место встречи не изменится). Фото: Олег Тихонов

При этом и общее количество детей, несмотря на пандемию и ограничения, похоже, не изменится. В прошлые годы в елке участвовали свыше 8 тысяч детей в возрасте от 6 до 14 лет. В этом году организаторы запасутся 9 тысячами подарков — соответственно, ожидают на елку сопоставимое количество детей. Больше 2 тысяч ребят приедут из других городов республики, для них предусмотрено горячее питание.

На выступление «популярной группы российской эстрады» продолжительностью не менее 60 минут потратить планируется 1,15 млн рублей. В 2018 году на елке выступала певица Юлианна Караулова (бывшая вокалистка 5sta Family, известная как исполнительница песни «Ты не такой»). В 2019-м же основной фишкой елки был мюзикл на льду «В поисках тайного города».

Затраты на елку не изменились по сравнению с предыдущими двумя годами, хотя в 2020 году в техзадании фигурирует и обеспечение масками и антисептиками — на это заложено 150 тысяч рублей. Добавим, что «постоянный поставщик» за последние годы (как это бывает у некоторых других регулярных мероприятий) пока не появился — на тендеры последних двух лет заявлялись разные компании.

Александр Артемьев, Дарья Пинегина