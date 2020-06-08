Новости общества

08:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани тесты на коронавирус проводят почти 40 клиник

06:34, 08.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани тесты на коронавирус проводят почти 40 клиник
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в Казани тесты на коронавирус можно сдать уже в 40 медучреждениях. Основным видом тестов является ПЦР-анализ, который берется в виде мазка и стоит от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Кроме того, клиники делают анализы на антитела IgG и IgM с забором крови из вены. Такие тесты делают 30 медорганизаций. Они обойдутся в сумму от 1 до 1,5 тысячи рублей.

О том какой анализ и кому стоит делать, а также во сколько он может обойтись, читайте в материале «Реального времени».

Ранее глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина назвала восемь частных клиник, где можно сдать тест на антитела к коронавирусу.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем