В Казани тесты на коронавирус проводят почти 40 клиник

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в Казани тесты на коронавирус можно сдать уже в 40 медучреждениях. Основным видом тестов является ПЦР-анализ, который берется в виде мазка и стоит от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Кроме того, клиники делают анализы на антитела IgG и IgM с забором крови из вены. Такие тесты делают 30 медорганизаций. Они обойдутся в сумму от 1 до 1,5 тысячи рублей.

О том какой анализ и кому стоит делать, а также во сколько он может обойтись, читайте в материале «Реального времени».

Ранее глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина назвала восемь частных клиник, где можно сдать тест на антитела к коронавирусу.