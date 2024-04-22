Как Татарстан обеспечивают «непитьевой» питьевой водой

Население республики вынуждено дополнительно платить, чтобы не пить из-под крана «коктейль» из солей и органических соединений

Фото: Максим Платонов

Пока Татарстан бодро отчитывается о перевыполнении планов по обеспечению населения питьевой водопроводной водой, население тратит приличную часть заработков на ее покупку в бутылках. Поскольку обоснованно опасается пить ту, что течет из кранов, и этим косвенно способствует росту загрязнения источников чистой воды. Реализация Региональной программы по повышению качества водоснабжения в Республике Татарстан на 2019—2024 годы стоимостью 2,24 млрд рублей (в редакции от 23.09.2023) должна обеспечить качественную питьевую воду 98,8% городского населения и 95,64% населения, пользующегося водой из систем централизованного водоснабжения. Об ожиданиях и реальности, примесях, которые делают воду в водопроводах фактически непитьевой и планах дальнейшей борьбы за ее чистоту — в материале «Реального времени».

Миллиарды на модернизацию



В 2024 году в Татарстане завершается реализация региональной программы по повышению качества водоснабжения общей стоимостью свыше 2,248 млрд рублей. Из них 1,224 млрд — средства федерального бюджета, 0,287 — регионального, и еще почти 737 млн — внебюджетные средства. Как указано в постановлении республиканского кабмина, эти цифры «носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов», но с учетом того, что они в сентябре 2023 года были в очередной раз скорректированы в сторону увеличения, можно предполагать, что в итоге меньше потрачено не будет.

В рамках программы было предусмотрено строительство станции водоподготовки в пгт Васильево под Зеленодольском (252,8 млн рублей), системы водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате (934,3 млн), реконструкция водозабора в Болгаре (94,3 млн), сетей водоснабжения в Тукаевском районе — в деревнях Белоус (1,016 млрд), Суровка и селе Новотроицкое (548,3 млн) и станции водоподготовки в пгт Алексеевское (141,6 млн), где жесткость воды и общее содержание железа, марганца и других показателей превышает нормативные. На эти цели в 2019—2023 гг. было потрачено 1,224 млрд рублей.

Уже экс-глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров регулярно поднимал вопрос о нехватке средств для поддержания водопроводных сетей и сооружений города в рабочем состоянии. Однако в Казани на модернизацию и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения «Водоканал» должен получить без малого 737 млн рублей. Основная часть этой суммы уже потрачена — остаток финансирования на 2024 год составляет около 187 млн рублей.

Что любопытно, согласно прогнозу тарифных последствий реализации всех этих мероприятий, вода в попавших в программу населенных пунктах подорожает везде, кроме Суровки, Новотроицкого и Алексеевского — в Казани на 0,3%, в деревне Белоус — на 1,4%, в Васильево — на 5,4%, в Болгаре — на 10,1%, а в Нурлате — на 16%.

Жестко «стелют»

Показатели обеспеченности чистой питьевой водой 98,8% для городского населения и 95,64% для населения, пользующегося водой из сетей централизованного водоснабжения, с учетом того, что более ¾ жителей республики проживают в городах и еще значительная часть — в поселках городского типа и крупных населенных пунктах, предполагают, что большинство из них может без опасений пить эту воду прямо из-под крана и не переживать за последствия для здоровья. Однако, по данным сервиса Роспотребнадзора питьеваявода.рус, питьевую воду в большинстве населенных пунктов республики, включая Казань, которую потребители оплачивают как питьевую, считать таковой можно только с большой натяжкой.

К примеру, общая жесткость воды на водопроводной станции поселка Высокая Гора превышает допустимый нормами предел в 7 мг-экв/дм куб. По результатам лабораторного контроля питьевая вода не соответствует стандартам качества и безопасности по содержанию магния. На водопроводной станции и в распределительной сети Верхнего Услона в воде присутствует в сверхнормативном количестве хлороформ (трихлорметан, фреон 20, хладон20). Та же ситуация — на водопроводной станции в Осиново, в распределительной водопроводной сети Московского района Казани, на водопроводной станции в Адмиралтейской слободе. В распределительной водопроводной сети Зеленодольска вода не соответствует требованиям к питьевой воде по жесткости. И это далеко не все населенные пункты, где вода, подающаяся в дома как питьевая, представляет собой коктейль с добавками неполезных ингредиентов.

А вот жители Набережных Челнов и Нижнекамска могут радоваться — у них в водопроводе вода действительно питьевая — соответствует всем нормам.

Дорогой краник и экспозиция осадка

— Когда несколько лет назад заселяли наш дом в Дербышках, многие жильцы сразу же срезали у себя в квартире дополнительные краны с питьевой водой — не хотели платить за дополнительную очистку, — рассказала «Реальному времени» читательница Сания Х. — Мы этот краник не трогали и до сих пор им пользуемся. Да, мы дополнительно платим за эту воду, по 2,5 рубля за литр, но это удобнее, чем постоянно покупать ее в магазине или ларьке и постоянно таскать домой тяжелые бутыли.

Жесткость водопроводной воды в Дербышках много лет почти в два раза превышает норму. В разговоре с «Реальным временем» директор УК ЖКХ «Дербышки» Нияз Гинияттов подчеркнул, что «эта вода — чистая, питьевая», но только пить ее вредно. В помещении управляющей компании есть стеллаж, на котором хранятся образцы осадка, откладывающегося в трубах — каменные диски, которые приходится выпиливать вместе с полиэтиленовой «оболочкой» при ремонте водопроводных сетей. И эта «экспозиция», по словам руководителя компании, продолжает пополняться. Глядя на нее, легко представить, какой удар получают почки граждан, рискнувших пить эту «питьевую воду», от которой регулярно ломается техника — смесители, водонагреватели, стиральные машины.

— Сейчас в Дербышки подвели волжскую мягкую воду, но ее получает только часть микрорайона, которая находится между улицей Мира и железной дорогой, — говорит он. — Когда Дербышки будут снабжаться такой водой в полном объеме — неизвестно.

Найти 1,9 млрд рублей и решить проблему непригодной для питья «питьевой» воды городские власти обещают уже 9-й год. Однако воз и ныне там — часть Дербышек осчастливили застройщики, а заплатили за это, разумеется, косвенно покупатели квартир в новых ЖК.

«Зато вода подешевела»

— Нам нормальную воду обещали не один десяток лет, — рассказывает жительница поселка Березовка Высокогорского района Наталья Гордеева. — Наши дома относились к военному городку, и последние 30 лет в них нарастала разруха. В управляющую компанию Высокогорского района их передали в жутком состоянии: воды то вообще не было, а то из кранов текла коричневая вонючая жижа. Недавно, после многолетних жалоб, нам построили новую скважину, вода в кранах появилась. Только пить ее нельзя.

Гордеева угостила корреспондента издания стаканом этой воды — со странным привкусом то ли железа, то ли еще каких-то веществ, с неприятным «химическим» запахом. Рисковать журналист не стал.

А на дне ведра, где во время нашего разговора отстаивалась в виде эксперимента эта водичка, показался белый осадок.

— Данных о том, годится ли эта вода для питья, у нас нет, — говорит Гордеева. — Несколько лет назад мы отправляли на анализ прежнюю воду и получили заключение, что она — техническая. Мы тогда добились, чтобы нам выставляли счета не как за питьевую, а как за техническую воду — так сказать, со скидкой. Сейчас мы снова платим за питьевую, хотя пить нашу воду нельзя. Но все равно есть повод радоваться: после подключения домов в поселке к новой водонапорной башне тариф на холодную воду нам снизили почти в два раза — с 49,68 рубля за кубометр до 26,04.

Свежих данных нет

В январе 2023 года главный санитарный врач республики — руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, выступая на коллегии ведомства, заявила:

— Качество воды продолжает волновать жителей ЖК «Новые Салмачи» Пестречинского района и населенных пунктов Песчаные Ковали, Столбище, Габишево Лаишевского района, в которых этот вопрос окончательно не решился.

На сегодня, как свидетельствует сервис Роспотребнадзора питьеваявода.рус, в Салмачах питьевая вода не соответствует стандартам качества и безопасности по показателю хлороформ (трихлорметан, фреон 20, хладон 20), Актуальных данных о качестве воды в остальных перечисленных Патяшиной населенных пунктах сервис не содержит.

«Реальное время» запросило Минстрой РТ о том, в каких населенных пунктах республики проведены работы по улучшению качества водопроводной воды и каковы результаты этих работ. По получении ответ будет опубликован.

Опять 95

На прошедшей 19 апреля 2024 года 53-й сессии Госсовета Татарстана депутаты заслушали отчет премьер-министра республики Алексея Песошина о деятельности правительства в 2023 году, в котором, в частности, было упомянуто, что в 2023 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» на модернизацию и строительство объектов водоснабжения в республике было израсходовано 532,7 млн рублей (из федерального бюджета — 431,5 млн, из бюджета Республики Татарстан — 101,2 млн). А в рамках новой Федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане планируется построить и реконструировать инженерные сети общей протяженностью 124,7 км, в том числе 42,6 км водопроводных сетей.

— В республике протяженность коммунальных сетей превышает 26,5 тысячи километров, треть из которых нуждается в замене, — сообщил Алексей Песошин. — Это более 5,5 тысячи километров сетей водоснабжения, более 2 тысяч километров сетей водоотведения, почти одна тысяча километров сетей теплоснабжения. Частично проблему изношенности и аварийности на сетях коммунального хозяйства помогают решать программы, финансируемые из республиканского и федерального бюджетов. Федеральный проект «Чистая вода» в республике реализован. Чистой водой обеспечено 95 процентов населения. Тем не менее остается вопрос качества воды из подземных источников в сельской местности и из-за состояния сетей…