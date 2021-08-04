Главное о коронавирусе на 4 августа: напряженная ситуация в России, Шотландия снимает ограничения

Вакцинация в казанской ветеринарной академии

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 4 августа в республике зарегистрировали 24 131 случай заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 21 391 человек, в том числе 52 за минувшие сутки. Умерли за весь период 623 человека.

В Татарстане проведено уже 3 132 363 исследования на коронавирус, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ. На сегодняшний день в республике исследования на COVID-19 проводятся в 21 лаборатории, 14 из которых государственные. Татарстанцы могут сдать тест на коронавирус в шести частных медорганизациях.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1942 и 1951 года рождения, мужчина 1947 года рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.



В столице Татарстана еще один вуз ввел обязательную вакцинацию студентов и сотрудников от коронавируса. Речь идет о Казанской государственной академии ветеринарной медицины. Студенты должны сделать прививки от COVID-19 до 25 августа, сотрудники — до 16 сентября, следует из указа ректора вуза Рустама Равилова. Тех, кто не предъявит сертификат о вакцинации, в здание академии планируют не пускать.

Фото kzn.ru

В Казани ищут волонтеров, которые доставляли бы лекарства больным коронавирусной инфекцией. Сейчас в оказании помощи по всему городу задействовано около 150 человек.

В Татарстане впервые с 2018 года выросла доля запущенных злокачественных заболеваний с 21,45% до 25,57% по итогам первого полугодия 2021-го. В отдельных муниципальных районах республики этот показатель за минувший год вырос вдвое. Это произошло из-за временной приостановки диспансерно-профилактической работы в минувшем году, когда медики сосредоточились на борьбе с пандемией.



Процент заболевших после вакцинации

За последние сутки в России выявили 22 589 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 096 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 356 784 человек, а выздоровевших — до 5 679 842 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 790 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 161 715 человек.



За последние сутки в России проведено более 389 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 261 514 человек.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Несмотря на накаленность ситуации, Попова отметила, что в стране наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших, «и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса». По ее словам, дельта-штамм составил 68,8% заражений коронавирусом среди всех выявленных случаев.



Фото: Максим Платонов

Россияне, окончившие школу с золотой или серебряной медалью, вакцинируются чаще, чем те, кто учился на тройки (46% и 34% соответственно). При этом среди отличников этот показатель больше (40%), чем среди хорошистов (36%). Процент медалистов, сделавших прививку от коронавируса, выше среди мужчин — 54%. Среди женщин он составил 41%.



Вакцинация помогает блокировать распространение мутаций коронавируса. Об этом сообщил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов», — рассказал он. Проценко также объяснил, почему люди по-разному переносят прививку от коронавируса. По его словам, все зависит от особенностей организма.

Коронавирусом после получения двух доз вакцины «ЭпиВакКорона» заразились только 0,59% вакцинированных. Речь идет о лицах, заболевших COVID-19 спустя 21 день после получения второй дозы препарата, уточнили в центре «Вектор». Через три недели после вакцинации «Спутником V» коронавирусом заразились 0,66% привитых. Спустя это же время после введения в организм «КовиВака» инфекцию обнаружили у 0,27% вакцинированных.

Фото: Максим Платонов

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков оценил данные центра «Вектор» о том, что доля заболевших СOVID-19 после прививки российскими вакцинами «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «КовиВак» не превышает 1%. По его мнению, их можно считать убедительным доводом в пользу вакцинации. «Показатель заболеваемости в 1% говорит о том, что вакцинация оказалась крайне эффективной даже без достижения высокого процента привитых от населения», — заявил Шунков.

В детском оздоровительном лагере в Башкирии у 6 детей и 5 взрослых диагностировали COVID-19. Прокуратура республики начала проверку по данному факту. COVID-19 подтвердился у детей и сотрудников лагеря 1 августа. Всего в ДОЛ имени Н. Гастелло отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых сотрудника.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 98% пациентов с коронавирусной инфекцией, которых госпитализировали в медучреждения, не были привиты. «Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», — сказал он.



Фото minzdrav.gov.ru

Единственная представительница сборной России по каратэ на Олимпийских играх в Токио Анна Чернышева пропустит соревнования на турнире. Российская спортсменка сдала положительный тест на коронавирус и не сможет выйти на татами по медицинским показаниям. Об этом сообщили в федерации каратэ России.

Гонконг упрощает въезд

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 199 570 445 человек, 4 246 242 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 238 143). На второй строчке — Индия (31 769 132), на третьей — Бразилия (19 985 817), на четвертой — Россия (6 251 953, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 242 948).



Больше всего смертей зафиксировано в США (614 295). За ними следуют Бразилия (558 432) , Индия (425 757), Мексика (241 936 ), Перу (196 598) и Россия (158 263).

Шотландия с 9 августа снимает связанные с коронавирусом ограничения. Масочный режим в магазинах и общественном транспорте останется обязательным. При этом власти Шотландии рекомендуют соблюдать дистанцию в помещениях и избегать людных мест.

Фото pixabay.com

Правительство Гонконга впервые с начала пандемии объявило об упрощении правил въезда. С 9 августа попасть в страну смогут иностранные граждане, в том числе и туристы. Требования к посадке на самолеты, вылетающие в Гонконг, обязательному карантину и тестированию будут зависеть от того, откуда прибывают местные жители и иностранцы. Для этого все страны разделили на три группы эпидемиологического риска. Россия отнесена к «высокорисковым» по коронавирусу государствам, поэтому попасть отсюда в Гонконг смогут только резиденты.

Еврокомиссия выделила первые 3 миллиарда евро из нового антикризисного фонда «ЕС следующего поколения», который был задуман более года назад для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Президент США Джо Байден назвал новую волну COVID «трагедией, которую можно было предотвратить». «Эксперты говорят нам, что это трагедия, которую можно было предотвратить, и что ситуация станет хуже, прежде чем улучшится», — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Фото facebook.com/POTUS

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 24 832 — это максимальный показатель с 5 мая, он увеличился с начала июля более чем в пять раз, сообщил минздрав страны.

Власти Нью-Йорка потребуют прививку от посетителей и работников ресторанов и фитнес-индустрии, заявил мэр города Билл де Блазио. Прививка станет «ключом» для восстановления и защиты, а также своеобразным городским пропуском, сказал он.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не имеет достаточных данных о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Признание Евросоюзом сертификатов вакцинации, выдаваемых в Сан-Марино, говорит об эффективности вакцины «Спутник V», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Алексей Нечаев