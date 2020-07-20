Главное за выходные: ипотека молодым семьям, меньше заболевших на предприятиях, больше — среди пенсионеров
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 20 июля.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился создать проектный офис по реализации в республике проекта «Центр управления регионом». Проект реализуется в рамках поручений президента РФ, сформированных после заседания совета по развитию местного самоуправления.
- Глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, в течение июля увеличилась доля заболевших коронавирусом среди лиц пенсионного возраста. За последнюю неделю каждый четвертый заболевший — это пожилой человек.
- На предприятиях Татарстана снизилось число случаев заболевания коронавирусом. За неделю было зарегистрировано 20 случаев в девяти новых трудовых коллективах.
- Кабмин Татарстана официально опубликовал постановление, которое утверждает порядок предоставления соципотеки молодым семьям. Согласно постановлению, молодой считается семья, в которой возраст одного из супругов не превышает 35 лет, а также есть несовершеннолетние дети.
- Съемочная группа, работающая над сериалом «Мастер» о знаменитой гоночной команде из Татарстана, завершила один из этапов. В Татарстане отсняты все сцены.
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Анкор Банка» объявило о проведении торгов по продаже части имущества кредитной организации.
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