Жителям Татарстана рассказали, на каких пляжах не рекомендуется купаться

Фото: Олег Тихонов (архив)

По состоянию на 19 августа пляжи «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» в Казани не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям не соответствуют пляжи «Озеро Глубокое» и «Озеро Большое Лебяжье» в Казани, а также городские пляжи Зеленодольска, Альметьевска, Заинска и пляж в Муслюмовском районе РТ.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ не рекомендуют купаться на указанных пляжах. Администрациям районов и ответственным организациям ведомство направило предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июля замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть пляжей: в Альметьевске, Заинске, Мамадыше, Нижнекамске, Зеленодольске и Мензелинске.



Татьяна Демина