Для питья непригодно: как деятельность человека испортила родники Татарстана
За последние 50 лет пресную воду родников для многих жителей Юго-Востока РТ превратили в «морскую» не только природные залегания гипсов, но и порывы Ромашкинского месторождения, а горожане и сельчане «нагадили» себе сами
Российские активисты и гидрогеологи, проанализировав всего пару сотен родников в некоторых регионах, так любимых в народе, пришли к выводу, что половина из них — непригодна для питья. Теперь они собираются выйти с инициативой о тотальном мониторинге качества воды Роспотребнадзором. Эксперты-геологи, опрошенные «Реальным временем», считают, что сделать это будет невозможно даже в Татарстане, где только известных источников подземных вод несколько тысяч, из которых, судя по данным местных экологов, мониторят чуть более сотни родников. При этом уже сейчас гидрогеологи говорят, что в большинстве родников практически всех населенных пунктов Татарстана (и городах, и деревнях), вероятнее всего, вода не очень хорошая, хотя очаги загрязнений подземных вод отличаются от района к району и носят не только техногенный, но и природный характер. А первая за 10 лет масштабная работа по изучению подземных вод Татарстана, как рассказали в Геоцентре Татарстана, все же начата в 2020 году. И пока мы имеем лишь «отрывочные данные о качественном составе подземных вод».
Зачем активисты предлагают Роспотребнадзору взять на контроль родники России
Этой осенью в Ленинградской области геологи, представители Северо-Западного производственного геологического объединения (СЗ ПГО, входит в «Росгеологию»), в рамках проекта «Чистые родники — здоровая Балтика», финансируемого на деньги президентского гранта, завершили первый этап программы по обследованию родников и внесли почти половину проверенных источников в черный список — «несмотря на их популярность, воду пить оттуда опасно», отметили они. Примерно в половине источников вода не соответствует нормам, при этом в результате исследований каждый год около половины источников оказываются непригодными для использования.
Ключевая вода, которую многие считают «априори чистой», такой является далеко не всегда, уверяют эксперты — но доказать это бывает непросто, так как на государственном уровне этим вопросом практически никто не занимается. Проблема в том, что в систему государственного мониторинга родники сегодня вообще не входят. Именно поэтому авторы балтийского проекта хотели бы выйти с законодательной инициативой, «чтобы выявлять социально значимые родники и вносить в систему государственного мониторинга».
Как источником водоснабжения этим, по их мнению, должен заниматься Роспотребнадзор, проверяя воду из родников по тем же показателям, что и воду из централизованного источника водоснабжения: «родники должны стоять на кадастровом учете, а их внесение в кадастр — очень сложная процедура, требующая большого пакета документов» («пока родники не будут отмечены на карте, сделать с ними что-то законным способом, используя федеральные деньги, очень сложно»).
Похожие проекты сегодня реализуются в Алтайском крае, где пока всего два родника стоят на учете в водном реестре, а их там почти две тысячи. Аналогичные исследования ведутся в Бурятии и Калининградской области. Всего Фондом президентских грантов РФ было поддержано почти 100 проектов, связанных с очисткой родников, рек, прудов и озер — на общую сумму около 94 млн рублей. Некоторые регионы изыскивают собственные средства, так, в Ульяновской области в 2019 году было благоустроено 63 родника, из них 30 — за счет областного бюджета.
Похожая программа — «Родники Подмосковья» — действует в Московской области под патронатом местного Минэкологии и благотворительного фонда «Экология для всех» — родники благоустраиваются за счет внебюджетных средств и спонсорских взносов.
Эксперты считают, что все родники Татарстана мониторить будет невозможно
Рафаиль Ибрагимов, профессор кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, доктор наук, лично наблюдавший и проводивший исследования родников Татарстана в конце 1980-х — начале 2000-х годов (в основном в Бугульминском, отчасти в Альметьевском и Лениногорском районах), считает, что постоянное наблюдение за всеми родниками одновременно, прежде всего в годовом цикле — «проводить невозможно, это требует специального финансирования и довольно значительного».
Его коллега, Рустам Мусин, доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, кандидат наук, абсолютно не согласен с утверждением, что родниковая вода «априори чистая», но отмечает, что хотя сегодня и ведется наблюдение за рядом родников — ведется оно частично, и, конечно, не по всем источникам, которых у нас целые тысячи.
Сколько родниковых источников в Татарстане: есть с собственной историей, легендой и даже чудотворные
Сегодня только по литературным данным в республике учтено около четырех тысяч родников. Согласно отчету Минэкологии Татарстана за 2017 год, в республике зарегистрировано 5 572 водозабора, состоящих из 6 726 действующих скважин и 724 каптированных (источники, заключенные в трубы) родников, принадлежащих 2 750 водопользователям.
Помимо действующих скважин и родников, на территории республики имеется 1 440 резервных скважин, 1 854 бездействующих, из которых 508 — подлежит восстановлению и 1320 — ликвидации. Действующий лицензионный фонд подземных вод включает 1 295 лицензий на право пользования недрами пресных подземных вод и 21 лицензию на добычу минеральных подземных вод.
Но лишь 45,5% водопользователей на 01.01.2017 имеют лицензии на право пользования недрами. При этом, как сообщали тогда специалисты министерства, только в 2015 году суммарный отбор подземных вод для водоснабжения городов Татарстана составил 36,1 млн кубических метров — а это порядка 21% от всего водоотбора по РТ. И он ежегодно уменьшается. Наибольшая доля уменьшения водоотбора характерна для городов Бугульма, Казани и Набережные Челны. Наряду с городами республиканского значения уменьшение водоотбора произошло по 21 административному району республики, а увеличение по 22 районам.
Максимальное уменьшение отбора подземных вод в 2015 году отмечено в Азнакаевском, Пестречинском и Буинском районах, а увеличение — в Заинском, Лаишевском и Алькеевском районах», — сообщается в докладе. Как пример, только в Прикамском регионе насчитывается 409 родников. Из них в городе Набережные Челны — 11, в Актанышском районе — 23, в Мензелинском — 91, в Тукаевском — 52, Елабужском — 45, и так далее. А еще 10 лет назад в Татарстане было учтено 3 702 родника. Максимальное количество было в Альметьевском районе (236) и Лениногорском (263) — что интересно, удовлетворительными только по техническому состоянию было признано лишь 74% всех альметьевских родников и лишь 51% — лениногорских.
Характерно, что именно на юго-востоке Татарстана жители особенно любят местные родники, многие из которых не только имеют собственные названия («Лесная прохлада», «Легенда», «Петушок», «Прохладный», «Раздолье», «Старая мельница», «Муртаза» у деревни Зай-Каратай, «Теплый ключ») и давно известны местным жителям, но и собственные легенды, а часть считается даже «чудотворными». Это такие как «Живоносный источник» и «Святая головка» (последний носит статус чудотворного аж с 1729 года).
Под наблюдением находятся чуть более сотни родников из нескольких тысяч
Учитывая, что в Татарстане несколько тысяч только известных родников, сколько же из них регулярно мониторится? Согласно официальным данным, на 1 января 2017 года, подземные воды наблюдались государственной опорной наблюдательной сетью (ГОНС), территориальной (ТНС), за которую отвечает НПО «Геоцентр РТ», подконтрольное Минэкологии Татарстана, и локальной (ЛНС).
ГОНС включает в себя 128 наблюдательных пункта в Татарстане с учетом одиночной скважины в Елабужском районе и включая 25 скважин Казани. Локальная сеть представлена 255 пунктами наблюдения, в том числе на участках разработки нефтяных месторождений, на техногенных объектах, связанных с нефтепереработкой, на полигонах бытовых отходов, на водозаборах подземных вод, на территориях сахарных заводов. Но из них всего лишь 47 родников.
Наконец, территориальная наблюдательная сеть мониторит 98 скважин на территории Камско-Вятского артезианского бассейна Восточного Закамья и всего 8 родников (по данным на 2017 год). Суммарно получается, что мониторится не больше 100 татарстанских родников — из почти четырех тысяч!
В большей части родников — вода не очень хорошая
— Родники как выходы грунтовых и подземных вод являются уникальным явлением. Они имели и имеют большое значение для водоснабжения населения, поддержания водного баланса и сохранения стабильности окружающих их биоценозов. С родниками связаны многие легенды и обычаи местного населения. Воду ряда родников местное население считает святой, целебной, используемой при лечение и профилактике различных заболеваний. На некоторых родниках сооружены часовни, которые представляют культурную ценность, — рассказал «Реальному времени» гидрогеолог Рафаиль Ибрагимов.
При этом вода из источников может быть как пресной, так и минерализованной. В первом случае говорят о родниках и ключах, во втором — об источнике минеральных вод. Родниковая вода доходит до нас в своем первозданном, природном по своему гидрохимическому составу виде, обратил внимание профессор КФУ: это касается родников, находящихся в экологически чистых районах, где в области питания отсутствуют естественные и искусственные источники загрязнения — «пить воду из таких родников полезно, она от природы сбалансирована по физико-химическому составу и, конечно, подарит энергию тем, кто ее пьет».
— Но все в мире относительно. Многое зависит от местоположения самого родника. Трудно представить чистый родник в центре города, с плохой экологией и высокой загазованностью. Общая санитарно-гигиеническая характеристика родникового стока на городских территориях непригодна для питья. Качественная родниковая вода может быть только в роднике, находящемся в лесопарковой, лесной местности, где нет промышленных объектов, не ведутся сельскохозяйственные работы, вдали от автомагистралей и крупных поселений. Но родники так же, как артезианские скважины и колодцы, подвержены загрязнению, — предупреждает эксперт. — В наше время невозможно гарантировать неизменное качество родниковой воды, так как оно зависит не только от сезонных обстоятельств (ливни, паводки, грунтовые воды), но и от наличия близлежащих промышленных предприятий.
Большинство колодцев и родников в городах Татарстана, уверяет его коллега Рустам Мусин, характеризуются сегодня непитьевой водой (процентов 80—90%) — но что еще интереснее, тоже самое касается и родников в деревнях.
Очаги загрязнений подземных вод отличаются от района к району
При этом, по данным исследований Минэкологии РТ, очаги загрязнения подземных вод разнятся от района к району.
- для подземных вод Предкамья, в том числе родников, характерно больше воздействия сельскохозяйственных и коммунальных объектов;
- для Предволжья — несоответствие санитарным нормам по общей жесткости (водозаборы в бассейнах рек: Свияга, Улема и др.), обусловленное природным геологическим фактором — наличие в водовмещающих породах прослоев легко растворимых гипсов;
- для западного Закамья — воздействие сельскохозяйственных объектов и природные гидрогеологические условия (бассейны рек: Б. Черемшан, Сульча и др.);
- для восточного Закамья — техногенное воздействие, связанное с нефтедобывающей деятельностью, промышленное и коммунальное загрязнение (бассейн рек Шешма, Степной Зай, Ик), а также участки несоответствия санитарным нормам природного состава подземных вод (бассейн рек: Ик, Стярле, Мелля, Мензеля);
- для Казани — подтягивание некондиционных природных вод из нижележащих водоносных горизонтов и проникновение загрязняющих веществ с поверхности при коммунальном, транспортном или промышленном воздействии (утечки промышленных и бытовых стоков, полигоны отходов и свалки).
173 очага заражения относят к опасным — в большинстве из них отмечено превышение содержания железа общего, нитратов и марганца. 7 8ОЗ отнесены к умеренно опасным (по превышению нормативов содержания хлоридов и сульфатов).
Впрочем, по мнению геологов, опрошенных «Реальным временем», сельскохозяйственный фактор, в частности удобрения, на качество подземных вод и родников сегодня практически совсем не влияет. Изучив предволжский регион Татарстана на расстоянии 10 тыс. кв. км, проанализировав более двух тысяч проб, к такому выводу пришли татарстанские гидрогеологи. Влияют на подземные воды, обращает внимание Рустам Мусин, скорее фермы, склады удобрения, и применение последних на полях.
Почему гипсы делают родниковую воду непригодной для питья
Рустам Мусин в разговоре с «Реальным временем» заметил, что и сам состав воды в зависимости от района Татарстана, довольно сильно отличается. Гидрогеологическое районирование подземных водных источников Татарстана, по его словам, проводилось неоднократно, в основном на Юго-Востоке республики, в нефтяном регионе (как раз там, напомним, жители больше всего предпочитают родниковую воду).
И хотя состав воды определяется в первую очередь природными факторами, во многих случаях на формирование состава воды уже начинает влиять фактор техногенный. Основным же фактором, определяющим непригодность воды для питья в природных условиях, является наличие гипсов, которые довольно легко растворяются в воде в верхней части разреза земной поверхности, а большая часть воды, которую мы пьем, залегает именно там. Очень редко в Татарстане глубина залегания подземных вод превышает 40—50 метров, в большинстве случаев это, вообще метров 10—20:
— Пресной водой мы считаем такую, в которой минерализация или количество солей, не превышает одного грамма на литр. У нас же в Татарстане мощность таких пресных вод — всего лишь 300—350 метров, чаще всего 50—70 метров. По существу, пресные подземные воды находятся в верхней части разреза земной поверхности. На глубине же нефтяных залежей — 1,5 километра к примеру, минерализация может превышать 200 граммов на литр, это уже крутой рассол. И вот это — верхняя часть разреза, ее надо беречь!
Гипсы — это сульфат кальция, при попадании в подземные воды, последние довольно быстро начинают набирать минерализацию. По существу, вода с содержанием даже 1,5—2 граммов гипсов уже не является питьевой. Подобные условия, по словам Рустама Мусина, есть в районе Верхнего Услона: «ткните в любом месте, сделайте скважину — и попадете на солоноватую воду», эти условия чисто природные, никакого техногенного фактора там нет. При этом рядом находится село Печищи, которому повезло — там есть родник «Гремячка», где вода хорошая.
Во многих местах Юго-Востока Татарстана гипсы тоже залегают на поверхности, и там вода безо всякого техногенного фактора уже «непригодна для питья». Там, где гипсов очень много, а это в западной части Татарстана и на Юго-Востоке республики, вода имеет, по словам геолога, «непитьевые качества». Иногда в воде отмечают еще и превышающую предельно допустимую концентрацию «жесткость» или суммарное содержание кальция и магния.
Близится время, когда традиционные источники воды просто исчезнут
Профессор Рафаиль Ибрагимов, которому приходилось на своей практике встречать и исследовать очень много загрязненных родников, — в части из них вода действительно не соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074 и ГОСТа 2761-84 — тоже говорит о том, что, как показали исследования, у части родников «источниками загрязнения являются не только искусственные, но и природные факторы, которые на некоторых территориях даже преобладали».
— В этой связи, надо сказать о «людях», которые сознательно или несознательно вносят свою лепту в загрязнение родников. Моют машины, бросают мусор возле родников, не понимая, что совершают страшное зло. Приходилось наблюдать разбитые бутылки, консервные банки с острыми краями, остатки пищи и многое-многое другое, — с сожалением замечает гидрогеолог. — Многие ученые, особенно зарубежные, считают, что близится время, когда традиционные источники пресной воды (родники, а также реки и озера) просто исчезнут. Нельзя сказать, что подобные высказывания совершенно беспочвенны. Водная проблема становится важнейшей. Настоящую цену воде мы только начали узнавать.
По каким параметрам определяют качество родников
Уже в 2017 году специалисты Минэкологии Татарстана признавали, что в настоящее время важной задачей мониторинга подземных вод является своевременное выявление, оценка состояния и прогноз динамики развития очагов загрязнения пресных подземных вод. Для чего, по их мнению, крайне необходимо, кроме сбора и обработки информации от недропользователей, «проведение государственных наблюдений по территориальной наблюдательной сети, а также ежегодное обследование водозаборов и выявленных ранее участков загрязнения, проведение постоянного контроля крупных очагов загрязнения, опасных для обеспечения водоснабжения населения».
Сегодня нарушенное состояние подземных вод локально проявляется во всех водоносных горизонтах: «это, прежде всего, изменение химического состава и появление в больших количествах таких компонентов, которые не связаны с геологическими и гидрогеологическими условиями водоносного горизонта, а обусловлены поступлением или с поверхностными загрязненными водами, или из более глубоких высокоминерализованных горизонтов».
К слову, здесь можно найти полезную таблицу по крайней мере по 100 водозаборам и родникам с данными о загрязняющих веществах тех или иных скважин и максимальной интенсивности заражения, в частности по превышению ПДК нитратов, железа, аммиака, хлоридов, бромидов, сульфатов.
К примеру, в роднике «Хрустальный» Бавлинского района превышены ПДК нитратов, в ютазинском «Сирень чишма» — такая же ситуация. Повышенное содержание хлоридов найдено в роднике «Чапай» рядом с НГДУ «Туймазанефть» и в одном лениногорском роднике села Верхний Каран. В 2014—2020 годах родники приводили в норму и благоустраивали, проводя целевые природоохранные мероприятия по программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 2014—2020 годы». Для примера, только на обустройство родника «Святой Ключ» Поповского поселения на объездной дороге Заинск-2 было потрачено более 1 млн рублей. А на благоустройство родников в с. Шахмайкино Новошешминского муниципального района было затрачено 2,5 млн. рублей, в с. Старое Мокшино Аксубаевского муниципального района — 995 тыс. рублей.
Как «Ромашка» испортила родники на Юго-Востоке Татарстана
Самым частым фактором, определяющим питьевые качества воды, является ее жесткость. Во-вторых, во многих местах на качество воды влияет наличие железа. В-третьих, практически повсеместно в нашей воде есть нитраты. Что же касается хлоридов, то они превышают ПДК в 350 мг на литр воды только в нефтяном регионе, замечает геолог Рустам Мусин. Во всех остальных местах ПДК хлоридов в воде не превышает нормативов, за редким исключением: например, хлоридов в воде будет много, если дорожники «круто используют» соль для покрытия дорог: некоторые просто складывают соль на поверхности, атмосферные осадки ее растворяют, и та проникает в почву и подземные воды.
— Локально хлориды превышают ПДК в воде как раз на Юго-Востоке, в нефтяных районах Татарстана. И именно за счет масштабного загрязнения подземных вод — за счет утечек попутных нефтяных вод. Площадь Ромашкинского месторождения — 6 тыс. кв. км. И по существу на этих 6 тысячах квадратных километрах — хорошей нормальной воды найти проблематично! Там идет масштабное региональное загрязнение. Чтобы вы себе примерно представляли: в 1970-е годах там отмечалось до 5-6 тысяч разных порывов труб, до 5-6 млн кубометров в год! По этим трубам откачивали продукт, а сегодня в нефтепродукте там максимум 10% нефти — остальное попутная нефтяная вода с очень высокой минерализацией, высоким содержанием хлоридов. Все это в результате разливается на поверхности, часть испаряется, большая часть уходит в грунт, попадает на уровень грунтовых вод. И эта круто соленая вода — хлориды натрия и кальция — распространяется по пласту, — объяснил Мусин, преподаватель Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, написавший уже несколько научных работ об особенностях влияния на природные воды нефтяных промзон как Татарстана, так и России.
Да, действительно, использование родниковых вод для питья характерно, прежде всего, для Юго-Восточной части республики, где каптированные (благоустроенные) родники включены в схемы нецентрализованного и централизованного водоснабжения, рассказали, в ответ на запрос «Реального времени», в Минэкологии Татарстана. Каптированные родники, заявили в министерстве, имеют существенное значение в обеспечении потребностей большого числа как мелких, так и довольно крупных населенных пунктов.
— К примеру, в таких крупных городах юго-востока РТ, как Азнакаево, Бугульма, Лениногорск, в эксплуатацию вовлечены родниковые воды в количестве от 3,5 до 22 тыс. м3/сутки. Это от 32% в балансе питьевого водоснабжения городе Азнакаево и до 100% Лениногорска, — уточнили в ведомстве.
В рамках программы геоэкологического мониторинга наблюдения за состоянием подземных вод, в том числе и родников, в пределах участков нефтяных месторождений на юго-востоке республики осуществляет ПАО «Татнефть», рассказали нам в Минэкологии РТ: с 1995 года в нефтяной компании действует специальная программа, в рамках которой уже обустроено около 500 родников. В настоящее время компания не только благоустраивает новые, но и занимается поддержанием качества воды в ранее обустроенных источниках, добавили в ведомстве. Сам же контроль качества воды из эксплуатируемых родниковых водозаборов, используемых для водоснабжения населения всего Татарстана, сегодня ведется территориальными органами Роспотребнадзора. Кроме того, сообщили нам, часть родников включена в территориальную наблюдательную сеть в рамках мониторинга подземных вод Татарстана, осуществляемого ГУП «НПО Геоцентр РТ» (см. выше о ТНС).
Последний раз кадастр родников выполнялся еще в 2007 году
В НПО «Геоцентр РТ», комментируя инициативу активистов о мониторинге всех российских родников Роспотребнадзором РФ, заявили «Реальному времени», что в настоящее время функции по ведению мониторинга состояния недр, в том числе по ведению мониторинга подземных вод, возложены на Министерство природных ресурсов РФ (МПР РФ). А в Татарстане мониторинг подземных вод территориального уровня уже осуществляет ГУП «НПО Геоцентр РТ» по государственному заказу Министерства экологии и природных ресурсов РТ (МЭПР РТ).
Однако в последний раз, признались в ведомстве, целенаправленное изучение родникового стока выполнено ГУП «НПО Геоцентр РТ» еще в 2007 году в рамках госконтракта с МЭПР РТ «Создание кадастра родников РТ, используемых или перспективных для использования в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения». В кадастр родников, используемых или перспективных для использования в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Татарстана тогда было внесено 3 134 родника. Была построена и карта фактического материала М: 500 000, схематическая гидрогеохимическая карта и схематическая карта районирования территории РТ по характеру проявления родникового стока. Ранее, в 2002 году, ЗАО «ГИДЭК» были также выполнены поисково-оценочные работы на участках родниковой разгрузки на территории Закамья РТ. В последнем случае изучали еще и состав и качество родниковых вод в естественных и осложненных интенсивными техногенными нагрузками (нефтедобыча, сельское хозяйство, урбанизация) условиях и давали прогноз по ресурсам и эксплуатационным запасам родниковых вод.
Первая масштабная работа по изучению подземных вод Татарстана начата в этом году
Как рассказали нам в «Геоцентре РТ», с 2007 года, в рамках геологической программы МЭПР РТ на территории Татарстана специализированных работ по изучению только родникового стока не проводятся. В то же время, в 2020 году по государственному заказу всего того же Минэкологии РТ в рамках ведения мониторинга подземных вод территориального уровня качественный состав подземных вод изучается в пределах Предволжья РТ. Для построения гидрогеохимических карт, отражающих качественный состав подземных вод данной территории, выполняются работы по гидрохимическому опробованию подземных вод из скважин и родников.
— К большому сожалению, в настоящее время мы имеем только отрывочные данные о качественном составе подземных вод на локальных участках республики, — заявляют в Геоцентре Татарстана. — Будем надеяться на результаты работ по изучению гидрогеохимического состава подземных вод на территории Предволжья РТ, выполняемых коллективом ГУП «НПО Геоцентр РТ» в 2020 году. Можно считать, что это первая масштабная работа по изучению качественного составе подземных вод на территории РТ, проводимая за последние 10 лет в рамках мониторинга подземных вод.
Делать это необходимо, так как, отмечают в ведомстве, воды родников, помимо прочего, являются еще и важнейшим источником хозяйственно-питьевого водоснабжения республики: они широко используются для водоснабжения многих населенных пунктов, в том числе для централизованного водоснабжения таких городов как Лениногорск, Бугульма, Азнакаево, Арск.
Геоцентр РТ: нефтепредприятия и бесконтрольное бурение скважин — что влияет на родниковые воды
«Основным отрицательным фактором, влияющим на состояние родниковых вод, является деятельность промышленных, нефтедобывающих и сельскохозяйственных предприятий, а также наличие неканализованных населенных пунктов в пределах площадей формирования родникового стока, — рассказали «Реальному времени» в Геоцентре Татарстана. Вторым отрицательным фактором, негативно влияющим на состояние родниковых вод, является «бесконтрольное бурение водозаборных скважин в области формирования родникового стока без надежной изоляции водоносных горизонтов», что приводит к истощению и загрязнению водоносных горизонтов. Этому же способствует и наличие заброшенных скважин, подлежащих ликвидации.
— Изучение качественного состава подземных вод, оценка ресурсного потенциала и запасов подземных вод, изучение режима и баланса подземных вод, выявление источников загрязнения подземных вод и защита их от загрязнения и истощения являются самыми актуальными задачами на сегодняшний день, — согласились в НПО «Геоцентр РТ». — А для решения данных задач необходимо выполнять полномасштабные гидрогеологические работы с выделением денежных средств из бюджета РТ и РФ.
«Реальное время» также направило свои запросы о качестве воды и мониторинге родников в Роспотребнадзор по РТ, но к настоящему моменту ответов получено не было. Однако по совпадению на недавней сессии Госсовета Татарстана вопрос чистоты родников затрагивала глава регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.
— Надо понимать, что родниковая вода является слабозащищенной от микробного загрязнения. Потому что это поверхностный водоносный горизонт и в случае паводка или дождей эта вода очень часто, практически каждая пятая проба, бывает нестандартна по микробиологическим показателям. Более того, родники у нас часто не являются единственным источником водоснабжения в селах наших. У нас на сегодня около 150 родников, которые являются единственным источником водоснабжения. Употребление такой воды возможно только после кипячения, — рассказала она депутатам.
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