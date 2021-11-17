Роспотребнадзор подтвердил загрязнение воздуха вокруг фабрики «Яратель»

Специалисты зафиксировали почти двойное превышение ПДК по аммиаку и готовят судебный иск к предприятию

Как стало известно «Реальному времени», жалобы жителей Габишево, Столбища и других поселков Лаишевского района на неприятные запахи со стороны птицефабрики «Яратель» возымели действие. Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха превышение ПДК по содержанию аммиака. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований на птицеводческий комплекс наложили штраф, который компания попыталась оспорить в суде, но безуспешно, решение вступило в законную силу. Сейчас территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбнослободском районах готовит судебный иск о прекращении фабрикой действий, которые ведут к загрязнению воздуха. Подробности — в нашем материале.

В воздухе загрязнение нашли, в почве — ищут



Руководству птицефабрики «Яратель» не удалось убедить компетентные органы, что житель Столбищ Тимур Давлетшин, активно рассылающий жалобы на вонь и лужи куриного помета на окрестных полях, руководствуется какими-то иными «мотивами», кроме желания дышать чистым воздухом. Давлетшин, напротив, смог доказать, что его обращения не беспочвенны.

Как сообщил он «Реальному времени», Лаишевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ уведомил его, что завершил исследование проб воздуха с полей около птицефабрики и действительно обнаружил в них практически двойное превышение ПДК по содержанию аммиака — в 1,81 раза. При этом близким к пределу (хотя и не криминальным) оказалось и содержание в пробах сероводорода — 0,007 + 0,001 мг/куб. м при ПДК в 0,008 мг/куб. м.

По получении результатов исследования проб воздуха Казанская межрайонная природоохранная прокуратура внесла руководству птицефабрики представление об «устранении причин и условий» нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а главе Лаишевского района направила информацию «с целью выработки и принятия мер, направленных на обеспечение благоприятной окружающей среды <...> и санитарно-эпидемиологического благополучия населения». А лаишевские санврачи привлекли птицефабрику к административной ответственности за нарушение, наказание за которое предусмотрено ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

По получении результатов исследования проб воздуха Казанская межрайонная природоохранная прокуратура внесла руководству птицефабрики представление об «устранении причин и условий» нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Фото: clati-pskov.ru

Кроме невыносимого запаха, Давлетшин, его односельчане и жители окрестных поселков жаловались на лужи куриного помета, — результат «утилизации» производственных отходов, которыми по договору с птицефабрикой должна была удобрять поля рядом с Габишево фирма «Волжская» — дочерняя компания АО «Рацин». Представители инициативной группы населения сделали множество снимков этих отходов, предоставили их проверяющим. Но с проверкой проб почвы у официальных органов не заладилось.

— Я дозвонился до земельного отдела Россельхознадзора, и у нас с ними состоялся интересный разговор, — рассказал Давлетшин «Реальному времени». — Те анализы, которые должны были сделать из почвы и луж (летом на место выезжали их инспекторы, видели эти лужи и брали пробы), в итоге так и не сделали. Я спросил, почему, но они сослались на какие-то законы и сказали, что сделали повторный забор почвы на том поле. Но повторный забор делался уже после того, как лужи закопали, а поле с отходами заборонили. Обещали прислать результаты анализа этих проб, но пока я их не получил.

Суд скостил тысячу

Наказание «Яратель» за испорченный воздух — наложенный санврачами штраф в 11 тысяч рублей — выглядит, по мнению местных жителей, символическим. Однако предприятие решило очистить себя от всяких обвинений и оспорило штраф в суде.

Лаишевский райсуд рассмотрел, но не принял во внимание доводы представителя птицеводческого комплекса о недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено решение. Защитник Белова заявила в суде, что «птицефабрика не была надлежащим образом извещена о проведении отбора проб воздуха», а «превышение пределов допустимой концентрации химических веществ в атмосферном воздухе могло образоваться в связи с деятельностью иных организаций». Она также ссылалась на то, что другой анализ воздуха, который был проведен уже по инициативе птицефабрики, «свидетельствует о соответствии отобранных проб требованиям санитарных норм».

Суд счел, что эти доводы «опровергаются исследованными материалами дела, показаниями представителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора». Однако, «принимая во внимание обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств», сумму штрафа предприятию снизил до 10 тыс. рублей.

Ждите ответа

«Реальное время» обратилось на птицефабрику «Яратель» с вопросами о том, какие меры намерено предпринять руководство по вынесенному природоохранными прокурорами представлению об «устранении причин и условий» нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В приемной сочли необходимым перевести звонок журналиста на эколога Регину Тухватуллину, которая заявила, что отвечать по телефону не будет и рекомендовала направить запрос на почту предприятия. На письменный запрос издания птицефабрика пока не ответила, комментарий будет опубликован по получении.

«Реальное время» также запросило руководство Лаишевского района о мерах, которые планируется принять в связи с информацией Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры, а Роспотребнадзор — о планируемых сроках подачи в Лаишевский районный суд искового заявления — «в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании действий по загрязнению атмосферного воздуха противоправными и прекращению противоправных действий, осуществляемых птицефабрикой «Яратель».

Проверка Роспотребнадзора по жалобам жителей Габишево — не единственная в отношении птицефабрики «Яратель», которая выявила недочеты. Фото: Максим Платонов

От техники безопасности до картельного сговора

По данным сервиса list-org, проверка Роспотребнадзора по жалобам жителей Габишево — не единственная в отношении птицефабрики «Яратель», которая выявила недочеты. Так, 17 августа 2021 года Госинспекция труда в РТ зафиксировала нарушения трудового законодательства — а именно, порядка выплаты заработной платы. Также были выявлены нарушения пожарной и промышленной безопасности.

8 апреля 2021 года внеплановая проверка УФАС выявила на птицефабрике «Яратель» нарушения антимонопольного законодательства: «отсутствие информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора» и факт «заключения соглашения которое приводит или может привести к установлению или поддержанию цен тарифов скидок надбавок доплат и или наценок». По итогам этой проверки в отношении «Яратель» и ООО «Птицефабрика «Державинская» было возбуждено антимонопольное дело. Как сообщили в пресс-службе Татарстанского УФАС России — «по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в достижении картельного соглашения, которое привело или могло привести к установлению или поддержанию необоснованных цен на яйцо куриное». Сейчас это дело о картельном сговоре находится на стадии рассмотрения, очередное заседание назначено на 25 ноября.

«Отходы надо превратить в доходы»

— Свежий куриный помет — это в основном отходы 3-го класса опасности. Но я знаю, что уже сегодня «Яратель» ведет строительство цеха по переработке помета в менее опасные продукты, — подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» зампредседателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

По его словам, он не владеет информацией о том, что «Яратель» оказывает какое-то негативное влияние на экологию, но диалог между этим бюджетообразующим предприятием и населением, безусловно, имеет место. «И я верю, что использование биотехнологий выведет этот диалог на совершенно другой уровень. Я верю руководству фабрики. Руководитель и главный инженер фабрики молодые, грамотные. И продовольственную безопасность страны определяют как раз такие ключевые, якорные предприятия, как «Яратель». Однако это не значит, что им можно нарушать природоохранное законодательство, его необходимо соблюдать».

В России не одна такая фабрика, говорит Хадеев, их тысячи. И в Татарстане таких предприятий немало:

— Жители ставят вопрос о загрязнении окружающей среды правильно, и эту проблему надо решать комплексно. В первую очередь надо поменять отношение к отходам этих фабрик: помет — большое богатство, если посмотреть на него, как на предмет бизнеса! Необходимо обеспечить его переработку, и на фабрику за удобрением выстроятся очереди. Необходимо использовать биотехнологии, микробиологию, в мировом сообществе и у нас наработки в этом плане есть. Новый год в России не зря назвали Годом науки и новых технологий, нам надо их использовать!

По мнению Тахира Хадеева, руководству предприятий необходимо принять решение о модернизации производства. Потратиться на организацию переработки птичьего помета в сухие удобрения. А жителям, в свою очередь, дать время предприятию перестроиться. Поскольку мгновенно модернизацию не проведешь.



А пока экологически чистая, не дающего побочного эффекта в виде вони переработка помета не налажена, что делать людям, живущим рядом с фабрикой «Яратель»?

— В развитых странах, например, в Дании, отходы птицефабрик, свиноферм в определенные дни вывозят на поля в виде удобрений, но там с людьми договариваются, предупреждают заранее о графике вывоза, — говорит Тахир Хадеев. — Надо быть честными с людьми, тогда и у них другое отношение к производителям! Построенные когда-то вдали от города, птицефабрики сейчас оказываются в окружении жилых домов, это неизбежно. С другой стороны, закрыть их нельзя, их продукция людям нужна. Не будет ее — мы забудем, что к запаху были претензии… Я считаю, что руководству предприятия люди должны дать время, а оно, в свою очередь, должно выполнить обещания по поводу модернизации производства, после которой не будет ни загрязнений, ни запаха.

Директора поселить на фабрике?

А самый нетривиальный и, возможно, действенный рецепт решения проблемы с дурным запахом и загрязнением в Габишево и Столбищах предложил глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров.

— Когда только планировалось начать выращивать индеек в Больших Ключах (фабрика «Индюжина» в Зеленодольском районе, — прим. ред.), я сразу сказал, что поддержу этот проект, если председатель кооператива построит дом и будет жить на территории фабрики, — рассказал Байтемиров «Реальному времени». — Он согласился. Теперь там детская площадка есть, цветники разбиты — и никаких запахов. Хотя там 28 производственных корпусов, где содержится более 200 тысяч голов птицы и еще убойный цех.

По мнению Байтемирова, такое вот постоянное присутствие руководителя на производстве идет на пользу и в плане управления (человек всегда в курсе всех событий и проблем), и в плане экологии — кто же захочет, чтобы семья — дети, внуки — страдали от загрязнений?

