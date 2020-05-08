В Роспотребнадзоре рассказали, в каких районах Татарстана еще не было случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина назвала районы республики, в которых не отмечено еще ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Не зарегистрировано ни одного случая в Рыбно-Слободском, Алькеевском, Заинском, Камско-Устьинском, Мензелинском, Муслюмовском районах.

За последнюю неделю COVID-19 был выявлен у жителей Кайбицкого, Верхнеуслонского, Спасского и Апастовского районов, передает пресс-служба президента РТ.

Патяшина напомнила, что в республике на 8 мая насчитывается уже 1498 зарегистрированных случаев заражения. Темпы прироста больных составляют 8% в неделю. В Татарстане показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 37,9. Доля заболевших от общей численности населения по Республике Татарстан — 0,04%.