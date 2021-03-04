Каждый шестой казанец вспоминает самоизоляцию теплым словом

Фото: Ринат Назметдинов

Эмоции самоизоляции: ужас, тревога и печаль

Скоро исполнится год, как в Татарстане и других регионах ввели жесткий режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Согласно данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые есть в распоряжении «Реального времени», 52% жителей Казани ассоциируют данный период с негативными переживаниями, 26% не испытывают никаких чувств, а каждый шестой вспоминает это время с положительными эмоциями.

Что касается данных по России, то они почти полностью совпадают с казанскими. Женщины больше всего с негативом вспоминают время самоизоляции — 58% против 51% среди мужчин. А мужчины, наоборот, оценивают время самоизоляции спокойно — 28% против 22% среди женщин.

Мужчины оценивают время самоизоляции спокойно. Фото: Максим Платонов

Среди негативных чувств лидируют ужас (8%), тревога и печаль (по 4%), гнев и сожаление (по 3%). Главными позитивными эмоциями стали ностальгия и воспоминания о внеплановом отдыхе (по 3%), а также предчувствие новых возможностей (2%).

Полтора месяца самоизоляции

30 марта прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился ввести в республике жесткий режим самоизоляции. Татарстанцы могли покидать свой дом только при крайней необходимости и в основном по пропускам.

Татарстанцы могли покидать свой дом в основном по пропускам. Фото: Максим Платонов

Режим самоизоляции в Татарстане перестал быть обязательным с 12 мая. В тот же день была отменена система СМС-пропусков и обязательное наличие справки с работы, разрешающей выход из дома. Однако для жителей тогда остались в силе санитарно-эпидемиологические требования — в общественных местах необходимо носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Масочный режим действует и по сей день.

Осенью в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России ходили слухи о возвращении к полному режиму самоизоляции, однако глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина опровергла это. Сейчас же, по заявлению главы ведомства, после завершения мартовских праздников республиканское Управление Роспотребнадзора может рассмотреть новое послабление «ковидных» ограничений.

Дарья Пинегина