Главное о коронавирусе на 15 апреля: Олимпийским играм в Токио грозит отмена, ужесточение правил тестирования

В Татарстан поступило 3 240 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 15 апреля в республике зафиксировали 19 932 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 439 татарстанцев.



В Татарстан поступило 3 240 комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Препарат развезли по крупным городам республики — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.

Среди населения Татарстана растет спрос на вакцинацию от коронавируса: ежедневно численность прививающихся увеличивается на 4—5 тысяч человек. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила вице-премьер РТ и глава республиканского опер-штаба по противодействию СOVID-19 Лейла Фазлеева.

Верховный суд Татарстана отменил решение нижестоящей инстанции, которая прекратила административное дело по иску Управления Роспотребнадзора РТ к заместителю директора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрию Ларионову за отсутствием состава правонарушения. Таким образом, апелляционная жалоба ведомства была удовлетворена и дело снова уйдет в Вахитовский райсуд.



Фото: Максим Платонов

В Крыму не планируют вводить новые ограничения



За последние сутки в России выявили 8 944 новых случая коронавируса, выздоровели 10 225 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 675 153 человек, а выздоровевших — до 4 301 448.



За сутки болезнь унесла жизни 398 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 104 398 человек.



Прибывшие любым видом транспорта из-за границы россияне должны сдать тест на COVID-19 в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата. Об этом заявили в Роспотребнадзоре РФ. Ранее тестирование было необходимо только для тех, кто прибывает самолетом.



Президент России Владимир Путин сообщил, что получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Первую прививку он сделал 23 марта. Обе процедуры проводились непублично. Путин объяснил это тем, что не хотел «обезьянничать». Какой вакциной от COVID-19 привился президент, по-прежнему не озвучивается. По словам самого Путина, он привился одной из трех российских вакцин от коронавируса.



Фото kremlin.ru

В Кабардино-Балкарии мусульманам разрешили прививаться от коронавируса во время священного месяца Рамадан. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) республики заявило, что вакцинация не противоречит установлениям ислама.

Ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом «Спутник V», не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. «Многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов», — подчеркнула она.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, заболевших — «считанные единицы». Также он призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью.

В Крыму пока не планируется вводить дополнительных ограничений из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, дальнейшее развитие ситуации будет внимательно отслеживаться, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продлил действующие в регионе ограничения в связи с пандемией коронавируса до 1 мая.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сделал прививку от коронавирусной инфекции в мобильном пункте вакцинации на ВДНХ. В первые часы после прививки спикер чувствует себя хорошо.

В Киеве продлили локдаун

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 138 278 420 человек, 2 973 058 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 421 361). На второй строчке — Индия (14 074 564), на третьей — Бразилия (13 673 507), на четвертой — Франция (5 210 772). На пятой строчке — Россия (4 613 646, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (564 402). За ними следуют Бразилия (361 884), Мексика (210 812), Индия (173 123) и Великобритания (127 407).





Олимпийские игры в Токио могут отменить, если ситуация с распространением коронавируса резко ухудшится, заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи. Ранее Олимпийские игры в Токио перенесли с 2020 на 2021 год в связи с пандемией. Новые даты — 23 июля — 8 августа. Японские власти решили, что игры пройдут без иностранных болельщиков.

Фото instagram.com/alferdezok

Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, вернется к своей обычной работе 15 апреля, сообщили медики главы государства. Пока он останется под наблюдением врачей. Его тест на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. «Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», — сказал президент в видеообращении. Он привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Применение вакцины от фармкомпании AstraZeneca полностью прекращено в Дании, сообщает местное управление здравоохранения. Решение было принято на основании подозрений о наличии серьезных побочных эффектов после вакцинации названным препаратом.

Кампания вакцинации от COVID-19 столкнулась в Австралии с серьезными проблемами, вызванными ограничениями Европейского союза на поставку в страну 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. По его словам, для решения проблемы нехватки вакцин правительство начиная с 19 апреля будет проводить регулярные экстренные совещания с главами администраций штатов и территорий.



Фото: Максим Платонов

Предстоящим летом страны Евросоюза планируют вакцинировать 70% всего населения, проживающего в общеевропейском объединении. По оценке ВОЗ, в ЕС уже вакцинированы около 170 млн человек. При этом в Германии, Франции и Италии значительно ускорился процесс вакцинации.

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines намерен вернуть пассажирам деньги или предоставить возможность изменить дату вылета из-за отмены рейсов в связи с ограничениями по COVID-19. Специалисты прорабатывают процедуру получения компенсаций для пассажиров.

Локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля, общественный транспорт продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска.

Алексей Нечаев