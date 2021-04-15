Главное о коронавирусе на 15 апреля: Олимпийским играм в Токио грозит отмена, ужесточение правил тестирования
В Татарстан поступило 3 240 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона»
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 15 апреля в республике зафиксировали 19 932 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 439 татарстанцев.
- В Татарстан поступило 3 240 комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Препарат развезли по крупным городам республики — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.
- Среди населения Татарстана растет спрос на вакцинацию от коронавируса: ежедневно численность прививающихся увеличивается на 4—5 тысяч человек. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила вице-премьер РТ и глава республиканского опер-штаба по противодействию СOVID-19 Лейла Фазлеева.
- Верховный суд Татарстана отменил решение нижестоящей инстанции, которая прекратила административное дело по иску Управления Роспотребнадзора РТ к заместителю директора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрию Ларионову за отсутствием состава правонарушения. Таким образом, апелляционная жалоба ведомства была удовлетворена и дело снова уйдет в Вахитовский райсуд.
В Крыму не планируют вводить новые ограничения
За последние сутки в России выявили 8 944 новых случая коронавируса, выздоровели 10 225 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 675 153 человек, а выздоровевших — до 4 301 448.
За сутки болезнь унесла жизни 398 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 104 398 человек.
- Прибывшие любым видом транспорта из-за границы россияне должны сдать тест на COVID-19 в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата. Об этом заявили в Роспотребнадзоре РФ. Ранее тестирование было необходимо только для тех, кто прибывает самолетом.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Первую прививку он сделал 23 марта. Обе процедуры проводились непублично. Путин объяснил это тем, что не хотел «обезьянничать». Какой вакциной от COVID-19 привился президент, по-прежнему не озвучивается. По словам самого Путина, он привился одной из трех российских вакцин от коронавируса.
- В Кабардино-Балкарии мусульманам разрешили прививаться от коронавируса во время священного месяца Рамадан. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) республики заявило, что вакцинация не противоречит установлениям ислама.
- Ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом «Спутник V», не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. «Многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов», — подчеркнула она.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, заболевших — «считанные единицы». Также он призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью.
- В Крыму пока не планируется вводить дополнительных ограничений из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, дальнейшее развитие ситуации будет внимательно отслеживаться, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продлил действующие в регионе ограничения в связи с пандемией коронавируса до 1 мая.
- Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сделал прививку от коронавирусной инфекции в мобильном пункте вакцинации на ВДНХ. В первые часы после прививки спикер чувствует себя хорошо.
В Киеве продлили локдаун
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 138 278 420 человек, 2 973 058 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 421 361). На второй строчке — Индия (14 074 564), на третьей — Бразилия (13 673 507), на четвертой — Франция (5 210 772). На пятой строчке — Россия (4 613 646, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (564 402). За ними следуют Бразилия (361 884), Мексика (210 812), Индия (173 123) и Великобритания (127 407).
- Олимпийские игры в Токио могут отменить, если ситуация с распространением коронавируса резко ухудшится, заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи. Ранее Олимпийские игры в Токио перенесли с 2020 на 2021 год в связи с пандемией. Новые даты — 23 июля — 8 августа. Японские власти решили, что игры пройдут без иностранных болельщиков.
- Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, вернется к своей обычной работе 15 апреля, сообщили медики главы государства. Пока он останется под наблюдением врачей. Его тест на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. «Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», — сказал президент в видеообращении. Он привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
- Применение вакцины от фармкомпании AstraZeneca полностью прекращено в Дании, сообщает местное управление здравоохранения. Решение было принято на основании подозрений о наличии серьезных побочных эффектов после вакцинации названным препаратом.
- Кампания вакцинации от COVID-19 столкнулась в Австралии с серьезными проблемами, вызванными ограничениями Европейского союза на поставку в страну 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. По его словам, для решения проблемы нехватки вакцин правительство начиная с 19 апреля будет проводить регулярные экстренные совещания с главами администраций штатов и территорий.
- Предстоящим летом страны Евросоюза планируют вакцинировать 70% всего населения, проживающего в общеевропейском объединении. По оценке ВОЗ, в ЕС уже вакцинированы около 170 млн человек. При этом в Германии, Франции и Италии значительно ускорился процесс вакцинации.
- Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines намерен вернуть пассажирам деньги или предоставить возможность изменить дату вылета из-за отмены рейсов в связи с ограничениями по COVID-19. Специалисты прорабатывают процедуру получения компенсаций для пассажиров.
- Локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля, общественный транспорт продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска.
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