Ковид-госпитализация снизилась в 10 раз, но масочный режим в Татарстане отменять не будут

Фото: Максим Платонов

На этой неделе Роспотребнадзор из-за особенностей нового штамма коронавируса «омикрон» изменил или вовсе отменил ряд ограничений. Подробно об этом рассказали сегодня вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева. Ослабление ограничений проходит на фоне резкого снижения числа госпитализированных — в 10 раз, по сравнению с периодом распространения штамма «дельта». Обо всем по порядку — в материале «Реального времени».

Какие послабления в итоге сделал из-за «омикрона» Роспотребнадзор

Лилия Юзлибаева обозначила два главных новшества. Во-первых, с понедельника пациенты, переболевшие коронавирусом и находившиеся в госпиталях 7 дней и более, выписываются без лабораторного обследования на COVID-19. Во-вторых, всем контактировавшим с заболевшим больше не требуется изоляция. Кроме того, возвращающимся из-за границы татарстанцам — тем, кто был привит или переболел коронавирусом в последние 6 месяцев, больше не требуется сидеть на карантине и даже сдавать ПЦР-тест: достаточно предъявить QR-код в «Госуслугах».

Тем же, кто не переболел или не был привит — таких среди туристов, вероятно, практически не осталось из-за ограничения на въезд почти во всех зарубежных странах, ПЦР-тест сдавать по-прежнему обязательно, в течение четырех дней. До получения его результатов они должны находиться на карантине.

Наконец, сегодня необязательно делать ПЦР-тест после того, как врач сделал экспресс-тест, оказавшийся положительным, — случай считается подтвержденным «любыми методами диагностики».

Сегодня госпитализируются в 10 раз меньше заболевших ковидом — еще полгода назад на койки попадало до 70%

По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, нововведения связаны с огромным числом обращений россиян в учреждения здравоохранения — из-за быстрого роста количества зараженных новым штаммом «омикрон». Выписка пациентов стала производиться в новом формате, чтобы разгрузить медиков. По той же причине снимаются и карантинные ограничения.

Лилия Юзлибаева отметила, что на решение об ослаблении ограничений, принятого Роспотребнадзором РФ, повлиял прежде всего тот факт, что инкубационный период штамма коронавируса «омикрон» в разы ниже — всего три дня, а не 14 дней, как было у прежних штаммов. Во-вторых, сама болезнь протекает быстрее. В-третьих, как правило, не требуется госпитализация заболевших.

— Если в период распространения штамма коронавируса «дельта» госпитализировалось до 70% заболевших татарстанцев, то сейчас госпитализируется не более 7% пациентов, — рассказала Юзлибаева.

Причем, даже сама цифра в 7%, по сути, несколько завышена из-за того, что «омикроном» заражаются и болеют «легким ковидом» в основном дети — родители, отправляя их в больницы, «перестраховываются». К тому же, и ОРВИ, сезон которого наложился на новую волну коронавирусной пандемии, у детей «протекает немножко не так, как у взрослых». Тем не менее, Лейла Фазлеева посоветовала внимательно относится к собственному здоровью не только детей, но и пожилым людям, старше 60 лет, беременным, и имеющим «множество заболеваний». Эти категории продолжаются нуждаться в госпитализации — к тому же, пока никуда не исчез и самый опасный штамм коронавируса «дельта», заявила она со ссылкой на информацию российских врачей в регионах и федерального Роспотребнадзора.

Маски носить по-прежнему обязательно. Фото: Максим Платонов

На карантин школы и детсады будут отправлять в случае 20% и более заболевших детей

Остаются и все те же меры, связанные с ограничением распространения коронавируса и профилактикой болезни:

— «Омикроном» хоть и легко болеют, но сама болезнь есть, и к тому же он быстрее еще и распространяется, чем «альфа» и «дельта». Маски носить по-прежнему обязательно, вакцинация по-прежнему облегчает заболевание. Советуем так же избегать большого скопления людей, — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

Несмотря на то, что школы и детские сады и представляют собой «большое скопление людей», они теперь не уходят на карантин, так как там, отметила Лейла Фазлеева, успешно действуют «фильтры». Их наличие и строгое применение контролируется ежедневными выездами представителей Оперативного штаба, Роспотребнадзора по РТ и Федеральной службы социального страхования.

— За время работы штаба с образовательными учреждениями опыт работы показал, что хорошо работают фильтры там, где процесс термометрии [ежеутренняя проверка температуры у детей] качественный — и там учреждения функционируют без срывов и закрытия, — объяснила она.

При этом в настоящий момент директора школ и заведующие детскими садами могут самостоятельно принимать решение о переводе группы или классов на дистанционное обучение. Правда, основанием для такого «дистанта» служит цифра в 20% и более детей, заболевших гриппом или ОРВИ.

— Потому что у «омикрона» — клиника аналогичная клиники ОРВИ. Нет необходимости переводить детей на «дистант», если заболевает 1 ребенок. Все учреждения перевели на обычный режим работы, как и раньше было. Фильтры — эффективный метод, он хорошо работает, — согласилась Юзлибаева.

Несмотря на то, что школы и детские сады и представляют собой «большое скопление людей», они теперь не уходят на карантин. Фото kzn.ru

Татарстанские родители разделились на тех, кто за «дистант» и тех, кто против

В настоящий момент, по словам Лейлы Фазлеевой, закрыты в Татарстане лишь три «не самые крупные» школы, там заболело ОРВИ (или «омикроном») более 20% учащихся. Решении о карантине принимало руководство этих школ. С больничных листов начинают выходить и заболевшие ранее педагоги, сообщила она, назвав это «радостной информацией для всех, кто работает в системе образования». Она также рассказала, что сегодня существует некоторое противостояние между родителями детей. Одна категория — не хочет перевода своих детей на «дистант» (по-видимому, они руководствуются качеством обучения — или же опасаются оставлять их дома одних). Другая категория, напротив — выступает за «дистант» (более опасаясь за здоровье ребенка).

— Единого мнения нет. Но все-таки большинство родителей говорят о необходимости применения практики фильтров. Если число заболевших превышает 20% — тогда класс уходит на «разобщение» на семь дней, и затем возвращается, — разъяснила вице-премьер РТ.

Нет запретов сегодня и на проведение утренников в детских садах, если они проводятся «внутри группы», родители «сознательные» (привиты и носят маски), и число их на утренниках все-таки ограничено. Жалобы родителей на «формальность фильтров» в отдельных детских садах Оперативный штаб отрабатывает сразу же. Лилия Юзлибаева отметила, что такие санитарные правила, касающиеся образовательных учреждений, не придумка нынешних пандемийных дней — они «всегда были и будут»:

— Фильтры были предусмотрены и до коронавируса. Цель их — вовремя выявить заболевших детей, сотрудников детсада. Зачем? Чтобы не было инфицирования — так как больной попадает в тесный коллектив, располагающий к заражению. Поэтому обязательно измерение температуры, опрос родителей, не болел ли ребенок, не было ли у него кожные высыпания, тошнота и рвота. Все это заносится в журнал наблюдений. А в круглосуточных учреждениях вроде интернатов — фильтры обязательны не только утром, но и вечером.

Масочный режим на транспорте отменять не будут — тем более в сезон гриппа

По словам Лейлы Фазлеевой, многие родители просят сохранить такую практику и на перспективу, когда коронавирус пойдет на спад, и непопулярные ограничения будут отменены.

Особенно непопулярен сегодня масочный режим — обязательный в общественных местах. Отменять его, увы, пока не будут.

— Пока у нас сезон гриппа — я считаю это преждевременно, — заявила Лилия Юзлибаева. — Маски действуют. Более того, маски особенно нужны из-за специфики «омикрона» — его быстрого распространения. В транспорте же тесный контакт, форточки зимой не открываются.

А Лейла Фазлеева выразила уверенность, что те, кто «трепетно относится к своему здоровью и здоровью близких», будут соблюдать масочный режим и после окончания периода распространения ОРВИ, «даже после отмены всех ограничений».

Татарстан продолжает находиться с точки зрения числа вакцинированных в хорошем состоянии. Фото: Максим Платонов

В Татарстане вакцинировано 2,4 млн человек — но темпы ревакцинации низкие

Несмотря на множество изменений, связанных с распространением штамма «омикрон», Татарстан продолжает находиться с точки зрения числа вакцинированных в хорошем состоянии, заключила она: к настоящему моменту провакцинировано 2,4 млн человек, ежедневный прирост составил сегодня 4,1 тыс. Тем не менее, в оперативном штабе РТ не удовлетворены темпами уже ревакцинации. Пока ревакцинировались лишь 209 тысяч татарстанцев.

— Темпы, наверное, должны быть выше, исходя их тех темпов [вакцинации], что были у нас полгода назад, — отметила она, добавив, что из-за распространения штамма «омикрон» населения отреагировало все-таки повышенным желанием ревакцинироваться. — Регионам по-прежнему рекомендуется ограничения не снимать. И масочный режим на транспорте сохранится еще некоторый период.

Если подытожить главные изменения в санитарных правилах, касающихся ограничения распространения коронавируса, то они следующие:

Новые правила распространяются только на тех, у кого обнаружен коронавирус после 6 февраля. Если вы заболели раньше, срок изоляции — по-прежнему 14 дней.

Если больничный открыт, вам должен позвонить врач. Врач и будет принимать решение, закрывать или продлевать больничный лист.

Самому в поликлинику за закрытым больничным идти не надо: с 1 января 2022 года бумажные больничные больше не оформляются. Вся информация направляется сразу вашему работодателю.

Контактировавших с больными отправлять на карантин больше не будут. Из-за особенностей омикрон-штамма «эти ограничения теряют смысл», отмечают в оперативном штабе РТ. Для тех, кто был отправлен на самоизоляцию до 5 февраля — карантин отменяется.

Если вы лечились от COVID-19 дольше недели, вам закроют больничный без орицательного ПЦР теста.

Сергей Афанасьев