В Татарстане в обсерваторах остаются 219 человек, в самоизоляции на дому — 1 733

В обсерваторах Татарстана продолжают изоляцию 219 человек. В самоизоляции на дому остаются 1733 человека, контактные с больными и подозрительными на коронавирус, и 80 тех, кто прибыл из-за рубежа. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, нарушителей режима самоизоляции в течение последней недели не было.

Также продолжает уменьшаться число случаев заражения COVID-19 в новых трудовых коллективах.

«На этой неделе в 10 новых трудовых коллективах появилось 20 случаев заболевания, что в два раза меньше, чем на предыдущей неделе. Это свидетельствует о том, что большинство предприятий научились работать в новых условиях, работодатели обеспечивают безопасные условия», — цитирует Патяшину пресс-служба президента РТ.

Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в Татарстане продолжается снижение темпа прироста новых случаев заболевания COVID-19. На этой неделе он составил 1%. Это позволяет перейти на второй этап снятия ограничительных мероприятий.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина накануне заявила, что переход на второй этап снятия ограничений сейчас согласовывается в Москве.

