«Мы предложили добровольно привиться» — как идет вакцинация в компаниях Татарстана

Ряд предприятий охватили вакцинацией более половины своих сотрудников

Регионы России один за другим вводят обязательную вакцинацию. Хотя Татарстан не в их числе, многие предприятия и компании решили также обезопасить свои коллективы от коронавируса — одни действовали по распоряжению Роспотребнадзора, другие — по собственной инициативе. Работодатели принимали решение о вакцинации не менее 60% сотрудников. Газета «Реальное время» узнала, как была организована эта масштабная кампания на местах, какими законодательными нормами закреплены требования об обязательной вакцинации работников определенных отраслей, и почему организации не только могут, но и обязаны «отстранить» отказавшегося прививаться.

На КАМАЗе первую прививку сделали более 55% сотрудников

Несмотря на то, что в Татарстане пока нет обязательной вакцинации, многие компании уже предлагают привиться своим сотрудникам. Обеспечить необходимую долю вакцинированных за один месяц — 60%, не так-то просто, если судить по опыту столичных компаний. Особенно сложно придется крупным компаниям с огромным штатом работников (часть из которых может укатить в отпуска).



Одним из первых предприятий, решивших вакцинировать своих сотрудников, стало еще 5 месяцев назад ПАО «КАМАЗ», где работает почти 30 тысяч человек. К 14 июля, по данным автогиганта, было привито «более 15 тысяч камазовцев», а обоими компонентами привили 8 686 человек. Точная цифра: 15 727 вакцинированных препаратом «Спутник V».



При этом формально никакой обязательной вакцинации на автогиганте нет: перед процедурой вакцинации «желающие могут пройти лабораторное исследование крови на определение антител», по результатам которого «врач даст заключение о допуске работника к прививке или медотвод» (такую процедуру прошли более 9 тысяч камазовцев). Саму процедуру вакцинации сотрудники ПАО «КАМАЗ» проходят в здравпунктах заводов и подразделений компании «без отрыва от производства» (прививки делают сотрудники челнинских медучреждений).

Одним из первых предприятий, решивших вакцинировать своих сотрудников, стало еще 5 месяцев назад ПАО «КАМАЗ». Фото: vestikamaza.ru

В свою очередь, чтобы записаться на лабораторное исследование крови и для проведения вакцинации необходимо обратиться в службу персонала своего подразделения. При этом прививочная кампания организована на всех заводах «КАМАЗа» в Набережных Челнах «и в дочерних предприятиях в других регионах» (очевидно, что и на «Нефазе» в соседнем Башкортостане, который ввел у себя обязательную вакцинацию).

О высоких темпах вакцинации на КАМАЗе говорит тот факт, что 15 июля компания заявила о том, что более 16,4 тысячи камазовцев (точнее — 16 437) получили вакцину от коронавируса. То есть за одни сутки было привито около 700 человек. Если учитывать, что численность сотрудников ПАО «КАМАЗ» в 2020 году составляла около 29,4 тысячи человек, первую дозу «Спутника» получили примерно 55,9% камазовцев, а полностью вакцинировались 29,8%.



Надо отметить, что челнинскому автогиганту приходится наращивать темпы вакцинации, вероятнее всего, потому, что 9 августа он уходит в традиционный корпоративный отпуск до 23 августа, и две недели большая доля его сотрудников может быть недоступна.

Причем сама доля вакцинированных отличается в зависимости от подразделения (см. график). Так, в «КАМАЗ-Мастер» привиты 71% работников, в «Челныводоканале» — 63%. Пока отстают как раз крупные заводы, где компании приходится прививать сотнями и тысячами. Так, на кузнечном заводе привито пока 37%, столько же на литейном заводе, 36% — на ПРЗ, и 35% — на заводе двигателей.

«Мы предложили добровольно привиться, никого не заставляли»

Почти столько же привито сотрудников и в казанской строительной компании ООО «КамаСтройИнвест», рассказал «Реальному времени» ее гендиректор Делюс Сиразетдинов. При этом он уверяет, что не смотрит на рекомендации Роспотребнадзора по вакцинации 60% работников.

— Мы просто чувствуем ответственность в нашей компании, и переживаем за наших сотрудников и их семьи в первую очередь. Мы понимаем, что если не сделаем вакцинацию, то для компании это может обернуться дополнительными расходами как по времени, так и по нехватке сотрудников. И сами люди наши могут оказаться в тяжелой ситуации. Поэтому мы предложили добровольно привиться, никого не заставляли! Наши люди сами решали, будут они вакцинироваться или нет, — пояснил он.

«КамаСтройИнвест» при этом оплатила предварительно тесты для выявления антител, чтобы затем получить рекомендации врача, кому прививку делать, а у кого этих антител достаточно «и вакцину делать не нужно». Самому Сиразетдинову, который хотел вакцинироваться, прививку делать пока не рекомендовали, так как антител в его крови еще много:

— У кого было небольшое число антител, вакцинировались — опять-таки, по желанию, как и тестировали по желанию. И на данный момент у нас вакцинировались 30% сотрудников. Все отлично прошло, централизовано, скоординировано. И есть процентов пяти сотрудников, у кого высокое число антител — они не вакцинировались.

По словам руководителя компании и депутата Казгордумы, на следующей неделе, вероятно, вакцинируются еще 20% сотрудников компании, так как «ранее колеблющиеся» увидят, что у 30% привитых проблем со здоровьем из-за прививки нет. В то же время Делюс Сиразетдинов не сторонник именно «обязательной вакцинации»:

— Лично я считаю, что нельзя заставлять людей прививаться — пусть люди самостоятельно решают.

«Приходя к нам люди должны быть уверены, что не подвержены риску заражения»



Сбербанк сообщил нашему изданию, что сделал прививочную кампанию для персонала максимально удобной и доступной. Пункты вакцинации организованы непосредственно в офисе банка.



— При необходимости в день получения или на следующий день после получения каждого компонента вакцины сотрудник может оформить оплачиваемый день отдыха, — рассказали в банке, — Тысячи людей ежедневно посещают наши отделения, приходя к нам они должны быть уверены в том, что не подвержены риску заражения. На данный момент почти 80% сотрудников Сбера на территории Татарстана поставили вакцину.



Перед процедурой каждый сотрудник банка проходит обязательный врачебный осмотр и заполняет анкету о состоянии здоровья. Также у себя площадке Сбер организовал добровольную вакцинацию родственников своих работников и даже клиентов.

В ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» в Казани и на второй площадке в Набережных Челнах также организованы пункты вакцинации для сотрудников и резидентов.

— На сегодняшний день количество привитых в Казани — 170 человек, в Набережных Челнах — 100 человек (сотрудники плюс резиденты). Всего 270 человек, из них сотрудников — 69 человек, — сообщили нашему изданию в «IT-парке».

В компании «Ак Барс Дом» заверили, что в их офисах работать с клиентами будут только вакцинированные сотрудники против COVID-19. Такое решение принято руководством компании в целях максимальной защиты здоровья покупателей жилья и коллектива компании.



— «Ак Барс Дом» активно участвует в массовой вакцинации, которая является самым эффективным способом сдерживания заболевания и возвращением к полноценной жизни. По итогам минувшего месяца количество привившихся сотрудников увеличилось, благодаря информированию внутри компании и созданию условий для вакцинации. «Решение о вакцинации — личное решение каждого, но мы призываем каждого руководствоваться заботой о своем здоровье и здоровье своих близких», — отметила заместитель генерального директора по организационному проектированию и управлению персоналом ГК «Ак Барс Дом» Елена Данилова.

В офисы компании один–два раза в неделю приезжают бригады врачей для проведения вакцинации. На прививку приглашаются люди только в хорошем самочувствии и без противопоказаний, препарат для введения сотрудник может выбрать с учетом рекомендации врача, уверяют в АБД. «Перед введением каждого компонента проводится полноценный осмотр и консультация сотрудников, можно задать врачу вопросы и принять взвешенное решение. В случае необходимости предоставляется оплачиваемый день отдыха для нормализации самочувствия» — добавили в компании.



Какими нормами региональные власти могут руководствоваться

С ухудшением эпидемиологической ситуации в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников, работающих в определенных сферах. При этом еще в апреле 2021 года сам Роспотребнадзор опубликовал ответы на самые частые вопросы, в том числе от работодателей и владельцев бизнеса. Например, что касается работников, отказывающихся от прививки:



«Любой россиянин может написать добровольный отказ от получения вакцины от COVID-19. Однако отсутствие прививок может повлечь некоторые ограничения. Человеку, отказавшемуся от вакцинации, может быть отказано в устройстве на работу или отстранение от работы в образовательном, медицинском или социальном учреждении при угрозе эпидемии». По-видимому, власти Москвы и Московской области решили, что новая волна зараженных уже штаммом коронавируса «дельта» может расцениваться как «угроза эпидемии».

Роспотребнадзор еще в марте 2021 года заявил, что «нет никаких юридических оснований для отстранения от работы сотрудников из-за отказа от вакцинации». В этом смысле с одной стороны защищены даже те сотрудники, чья работа связана с высоким риском инфицирования, считают юристы. Однако вакцинация против коронавируса была включена Минздравом РФ в «календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Поэтому при угрозе возникновения и распространения инфекции все будет зависеть от позиции главных государственных санитарных врачей субъектов РФ.

При необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, обязательную вакцинацию могут ввести и в других регионах России. Фото: Максим Платонов

Если они примут решение и выпустят мотивированные постановления о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, отказ от вакцинации в этом случае может повлечь отстранение от работы сотрудников без прививок. Так как «иммунизация в условиях режима повышенной готовности» является обязательной для групп, обозначенных в приказе Минздрава РФ.



Саму вакцинацию может сделать обязательной региональная власть с подачи главных санитарных врачей субъекта РФ. В середине июня такое решение приняли санитарные врачи Москвы и Московской области, за ними Кемеровская и Сахалинская области. При необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, обязательную вакцинацию могут ввести и в других регионах России, но лишь «для групп риска» и «при необходимости».

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Обязательная вакцинация, если ее ведут в Татарстане, коснется сотрудников, которые «контактируют с большим количеством людей» и работают в сферах торговли, общепита, бассейнов и бань, салонов красоты, общественном транспорте, ЖКХ. Полный список таких сфер — включая, разумеется, и госслужащих — можно посмотреть, например в постановлении главного санитарного врача Москвы. Таким образом, если организация или предприниматель работает в этих сферах, они юридически будут обязаны организовать вакцинацию до 60% своих сотрудников сначала первым компонентом вакцины, через месяц — вторым, так как предприятия должны подавать сведения по каждому сотруднику.

О числе вакцинированных организации обязаны также сообщать властям в специальных отчетах. В этом случае не привиться разрешат только тем, «кто имеет противопоказания к прививке». Исключения также не коснутся и работников, которые будут находиться в отпуске или декрете.



С тех сотрудников, которые отказываются прививаться, власти просят брать «письменную объяснительную с мотивированной причиной отказа».



Обязательная вакцинация, если ее ведут в Татарстане, коснется сотрудников, которые «контактируют с большим количеством людей». Фото: Илья Репин

Как будут штрафовать компании

В четырех регионах с обязательной вакцинацией компании, которые не успеют вакцинировать за месяц как минимум 60% своих сотрудников, Роспотребнадзор будет штрафовать на суммы до полумиллиона рублей:

для индивидуальных предпринимателей: от 50 тыс. до 300 тыс. рублей

для юридических лиц: от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

за повторное нарушение: от 500 тыс. до 1 млн рублей

Есть альтернатива штрафу — это приостановление деятельности компании до 90 суток. Какой метод воздействия выбрать, решается опять же местными отделениями Роспотребнадзора (в Москве, например, грозят выбором именно приостановки деятельности, которая может больнее ударить по организациям, которые в силу высокой прибыли могли бы регулярно выплачивать штрафы). Контроль будет проводиться «в форме сплошных проверок, в отношении всех работодателей». Организациям при этом разрешают включать в 40% невакцинированных только тех работников, «кто имеет медицинские противопоказания для введения вакцины, кто уже переболел коронавирусной инфекцией или был выбран самой организацией».

Отметим, что отказаться от введения вакцины временно (привиться потом все равно будет необходимо) могут работники, у которых «диагностировали острые инфекционные, хронические, а также угрожающие жизни заболевания, еще одно законное основание — это беременность». В число невакцинированных разрешают также включать тех, кто переболели коронавирусом 6 месяцев назад, однако даже наличие антител «не относится к перечню медицинских противопоказаний».