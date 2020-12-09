Марина Патяшина о школьных обедах: «Если где-то не съедают 50%, мы придем туда»

Качество питания школьников оценит Роспотребнадзор, а старым пищеблокам обещают модернизацию

В Татарстане выросло число учеников, обедающих в школьной столовой. Только в Казани прирост составил 14 тысяч человек. Всего же бесплатным горячим питанием, согласно поручению президента России, в республике охватили почти 210 тысяч учеников младших классов, сообщили в Минобрнауки РТ. Но вопросы по организации питания, его качеству и другие проблемы еще остаются. Подробнее — в материале «Реального времени».

6 миллиардов на обеды младшим классам

Сегодня в школах Татарстана получают бесплатное горячее питание 209 тысяч учеников с 1-го по 4-й классы. По данным главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина, обеды за четыре месяца учебного года обошлись в 860 млн руб., из которых 58% — средства федерального бюджета, остальное — республиканского. В целом за три года на эти цели будет направлено почти 6 млрд рублей.

Еду для школьников готовят в 1763 пищеблоках в 1403 общеобразовательных организациях — это с учетом филиалов и отдельно стоящих зданий. Однако по итогам инвентаризации, проведенной минобразования и Роспотребнадзором, сегодня не все они оснащены необходимым современным оборудованием, например, чтобы подогреть до нужной температуры — не ниже 65С — кашу или котлету. К тому же не во всех столовых хватает посадочных мест. Поэтому часть пищеблоков обновят.

— Мы сейчас разрабатываем «дорожную карту» по модернизации, — пояснил Ильсур Хадиуллин, — Всего 217 школ. Сегодня данный перечень проходит согласование со всеми муниципальными образованиями республики и в трех ведомствах — мы, Минстрой и Роспотребнадзор. Хочу сказать, что если бы наши школы не были готовы к приему детей к 1-му сентября, то служба Роспотребнадзора не приняла бы школьные столовые. Модернизация же будет проводиться в рамках улучшения условий организации работы пищеблоков. Там есть обновление оборудования, мелкий ремонт, какие-то перепланировки, без реконструкций, иначе это слишком большие средства и времени больше уйдет, чтобы согласовать. Все эти вопросы находятся под жестким контролем президента нашей республики.

По данным главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина, обеды за четыре месяца учебного года обошлись в 860 млн руб.

Блюда, которые предлагают на завтрак или обед в школах, готовят 16 специализированных предприятий. При этом они обслуживают всего 265 школ в 17 муниципальных образованиях, а 85% школ организуют питание самостоятельно. Меню в школьных столовых обычно рассчитывается на две недели, причем с учетом сезонности — осенне-весеннее и зимнее, и утверждается в министерстве образования и Роспотребнадзоре. Ознакомиться с ним может каждый родитель, зайдя на сайт Минобрнауки или школы. Кроме того, в Казани и Нижнекамске действует мобильное приложение «Поел и доволен».

Роспотребнадзор заглянет в мусорное ведро школьных столовых

Качество питания детей — зона ответственности Роспотребнадзора. Ежегодно ведомство проводит проверку 500-600 школ. Однако с этого года, внеплановым проверкам до конца мая подвергнутся все школы республики, где есть младшие классы.

Инспекторы намерены тщательно изучить что едят дети, как готовятся блюда и хранятся продукты. Проверки уже начались во второй половине октября: сотрудники надзорного органа попробовали на вкус блюда почти в 410 школах — это чуть больше четверти от общего количества. В результате выявили 220 нарушений, по мнению главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, они «носят текущий и быстроустранимый характер»: не соблюдается режим мытья оборудования, кухонного инвентаря и посуды, из которой едят дети, горячие блюда холоднее установленной нормы в 65С, отсутствует маркировка на продуктах, есть случаи несоблюдения товарного соседства в холодильниках, когда, например, сырое мясо лежит рядом со сливочным маслом.

Новым параметром с этого года при оценке качества питания станет коэффициент несъеденных обедов, индекс которого разработан федеральным Роспотребнадзором. Как пояснила Патяшина, для этого взвешивается мусорное ведро, то есть за основу возьмут объем несъеденного детьми из расчета на 100 человек. По итогам первых проверок в среднем, уточнила она, пока коэффициент, так сказать, несъедобных блюд, составил 20%.

Как рассказала Марина Патяшина, всегда завтракают дома перед уходом в школу только 62% детей и вообще не едят дома утром почти 6%

— К чему мы придем к концу учебного года и какой будет показатель по стране — эти проверки проводятся во всех субъектах РФ, и мы посмотрим: у нас лучше дети съедают школьное питание или хуже. Тогда мы уже сможем характеристику дать. Если мы вы увидим, что в некоторых школах этот коэффициент — 10%, а в некоторых — 50%, то мы придем туда, где 50. Потому что это большой вопрос к организации питания. И если питание холодное, невкусное, слипшиеся макароны или каша с комками, то вот этого быть не должно, — отметила Патяшина.

Кстати, проверяющие придут не только в школы, но также к 9-ти крупным поставщикам продуктов питания в школы и 16-ти операторам питания.

Роспотребнадзор провел опрос родителей и учеников 100 школ 35 муниципальных образований Татарстана. Как рассказала Марина Патяшина, всегда завтракают дома перед уходом в школу только 62% детей и вообще не едят дома утром почти 6%. При этом, так называемый, фастфуд — чипсы и прочий пищевой мусор — ежедневно употребляют в пищу свыше 13% опрошенных школьников. Как следствие, нездоровое питание увеличило численность детей до 14 лет, страдающих ожирением — за три года более чем на 1,5 тысячи человек, или на 40%. А это прямая дорога к заболеваниям, связанными с сердечно-сосудистой и эндокринной системой (сахарный диабет, инсулинорезистентность) и костно-мышечного аппарата.

Нехватки поваров нет, есть текучесть кадров

Одной из проблем, озвученных во время брифинга, стала возросшая нагрузка на операторов питания. Одним из крупнейших в республике считается Департамент продовольствия и социального питания Казани. По словам его руководителя Римы Мухамедшиной, «численность питающихся школьников Казани по сравнению с прошлым годом выросла на 14 тыс. за счет роста численности детей и программы обеспечения бесплатным горячим питанием младших классов (69,5 тыс. школьников с 1-4 классы)».

На каждого ученика из федерального и регионального бюджетов ежедневно выделяется около 52 руб. В эту стоимость входят холодная закуска (салат или овощи порционно), основное блюдо (из мяса, птицы, рыбы), гарнир, хлеб, горячий напиток и фрукты несколько раз в неделю.

Как сообщила Мухамедшина, «к этому учебному году удалось укомплектовать штат школьных столовых в 92%»

Чтобы обеспечить своевременное и качественное питание школьников департаменту пришлось закупить новое оборудование, модернизировать ряд школьных столовых. В рамках наследия WorldSkills-2019 80 казанским школам было передано 550 единиц инвентаря и оборудования.

Однако кадровый вопрос остается не полностью решенным. Как сообщила Мухамедшина, «к этому учебному году удалось укомплектовать штат школьных столовых в 92%». Не очень хотят повара и кухонные работники при возросшей на них нагрузке идти работать за 11,5 тыс. рублей. В свою очередь, министр образования решил уточнить, что в столовых школ работают около 4 тыс. человек и «нехватки поваров нет, есть текучесть кадров».

Но зато департамент услышал пожелание многих родителей и с октября включил в школьное меню горячий суп с фрикадельками. Только уже не на бесплатной основе, а за 16 рублей. В целом в списке блюд, которыми департамент обеспечивает столичные школы, значатся 153 наименования блюд. Кстати, родители могут не только сами попробовать, чем кормят детей в школе, но и вносить в школьное меню свои корректировки. Для этого необходимо обратиться к руководству школы или написать пожелание на сайте министерства образования.

Кстати, с нового года в питание школьников вводятся новые СанПины, согласно которым из меню должны быть исключены майонез, уксус, пирожные с кремом и прочая нездоровая пища, в том числе и макароны по-флотски. Их, в принципе, и сегодня нет в школьном меню.

С нового года в питание школьников вводятся новые СанПины, согласно которым из меню должны быть исключены майонез, уксус, пирожные с кремом и прочая нездоровая пища

«А что макароны по-флотски вредная пища?" — с недоумением поинтересовался у главы Роспотребнадзора министр образования.

— Дело в том, что они содержат фарш, который является скоропортящимся продуктом, содержащим большое количество микроорганизмов и если неправильно его приготовить или передержать готовое блюдо, а его надо раздать в течение двух часов, если это время удлинится, то это блюдо станет опасной едой для тех, кто съест это блюдо. Поэтому, хотя макароны по-флотски считается, безусловно, вкусным блюдом, но экспериментировать на здоровье наших детей не стоит, — заключила главный санитарный врач республики.