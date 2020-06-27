В семи районах Татарстана заболеваемость в разы превышает среднереспубликанские показатели

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Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на субботнем совещании в Доме правительства обратила внимание, что в разрезе территорий ситуация с заболеваемостью в республике по-прежнему неодинаковая.

По данным Патяшиной, в 11 районах регистрируется наиболее высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. В семи районах заболеваемость выше среднереспубликанского показателя в разы. Это Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Лаишевский, Тюлячинский, Пестречинский, Высокогорский районы, передает пресс-служба президента РТ.

Также в Челнах и Тукаевском районе показатели заболеваемости среди лиц старше 65 лет превышают среднереспубликанские показатели

Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай COVID-19, из них один — завозной, все остальные контактные.

