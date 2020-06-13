Роспотребнадзор оценит, какой в Татарстане уровень защиты граждан от коронавируса

Роспотребнадзор РФ выбрал Татарстан в числе 22 российских субъектов как пилотный регион для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Так, в июне ведомство проведет исследования на наличие антител у 2,8 тыс. человек 7 возрастных категорий в 16 районах республики.

По словам главы Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, полученные результаты позволят специалистам оценить уровень защиты населения от COVID-19, передает пресс-служба правительства РТ.



Также она заметила, что в республике антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 5% от всех, кто сделал тест на антитела.



Сегодня в Татарстане подтвердились 45 новых случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 3868 заболевших. Выздоровели за весь период 2813 человек, в том числе семеро за минувшие сутки. На лечении остаются 1044 человека.

