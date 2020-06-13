Роспотребнадзор оценит, какой в Татарстане уровень защиты граждан от коронавируса
Роспотребнадзор РФ выбрал Татарстан в числе 22 российских субъектов как пилотный регион для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Так, в июне ведомство проведет исследования на наличие антител у 2,8 тыс. человек 7 возрастных категорий в 16 районах республики.
По словам главы Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, полученные результаты позволят специалистам оценить уровень защиты населения от COVID-19, передает пресс-служба правительства РТ.
Также она заметила, что в республике антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 5% от всех, кто сделал тест на антитела.
Сегодня в Татарстане подтвердились 45 новых случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 3868 заболевших. Выздоровели за весь период 2813 человек, в том числе семеро за минувшие сутки. На лечении остаются 1044 человека.
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