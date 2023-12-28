«Резиновая» школа в Богородском просит у Деда Мороза хотя бы ремонт

Роспотребнадзор подготовил иск к школе и исполкому в связи с нарушениями противопожарных норм и санитарных требований

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Скандал, подобный тому, что летом 2023 года разгорелся вокруг приема детей в лицей «Алгоритм» в Куюках, вполне может повториться летом 2024 года в Богородском, где школа уже в этом учебном году была переполнена вдвое. Родители посещающих Богородскую СОШ учеников говорят, что условия для учебы в школе аховые: ученикам тесно, а сама школа требует ремонта, и это подтвердили проведенные по их жалобам проверки. «Реальное время» — о нарушениях в школе санитарной и пожарной безопасности, эффективности мер, принимаемых местными чиновниками и республиканскими ведомствами для устранения нарушений, и перспективах жителей Богородского сельского поселения получить для своих детей новую школу.

В тесноте и обиде



— Не знаю, радоваться или ни на что не надеяться — Роспотребнадзор подготовил иск к нашей школе и исполкому об устранении нарушений, — сообщила «Реальному времени» мать ученика Богородской средней школы Диана Исанькина. — В письме, которым мне это сообщили, перечисление нарушений только по санитарной линии занимает целую страницу убористым шрифтом. А еще была проверка соблюдения пожарной безопасности, и там тоже нашли нарушения, по почему-то не сообщили, какие именно.

Исанькина вместе с другими родителями воюет за нормальные условия в школе уже несколько лет. Старший сын у нее учится в девятом классе, но в семье есть еще и дошкольник, которому вот-вот идти в первый класс, и мать не хочет, чтобы он, как и старший, занимался в тесноте, учился за ободранными партами, переобувался в любую погоду в крошечном холодном стеклянном вестибюле, ел в столовой из металлической посуды, ходил в туалет, который периодически затапливается фекальными стоками…

Дети в любую погоду переобуваются во вторую обувь в крошечном неотапливаемом стеклянном вестибюле школы. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Коллективные письма и жалобы от нее лично и от других родителей-активистов неоднократно поступали в Роспотребнадзор, прокуратуру и исполком Пестречинского района, однако не принесли желаемого результата. А месяц назад, когда, несмотря на протесты жителей Богородского и Гильдеева, на публичных слушаниях районные чиновники принялись буквально продавливать застройку окраины Гильдеева многоэтажками, стало известно, что в Богородском в ближайшие 23 года строительство новой школы вообще не предусмотрено.

Беда с помещениями, мебелью, учебным оборудованием и сантехникой

Согласно данным сайта «Электронное образование РТ», сейчас в Богородской средней школе учатся 449 детей — притом что построенное в 1984 году здание изначально было рассчитано на 264 ребенка. По словам родителей, сейчас там в класс переоборудована даже учительская, а учителя ютятся в рабочем кабинете завуча.

В «мамском» чате в мессенджере родители учеников делятся бедой — фотографиями внутренних помещений школы, которые по их просьбе сделали дети. И на этих фото — ободранные парты и стулья, вид которых лучше всяких слов свидетельствует, что не менялись они почти 40 лет — столько, сколько стоит школа. Не то, что сидеть — подходить к ним страшно, поскольку рискуешь и одежду порвать, и руки занозить.

скрин realnoevremya.ru родительского чата

На фотографии из школьных туалетов даже после ремонта смотреть неприятно, и если что — вовсе не потому, что дети ими неаккуратно пользуются, а потому, что стоки там часто не утекают в канализацию, а вытекают из нее. А мамы девочек-подростков задаются в чате вопросом: а как уединиться, если вдруг потребуется провести гигиенические манипуляции, ведь кабинки без дверок?



А еще, говорит Диана Исанькина, родителей очень интересуют вопросы, куда девались закупленные для компьютерного класса школы ноутбуки, если на занятиях детям предлагают пользоваться личными мобильными телефонами, почему девочки на уроках кройки и шитья не пользуются вроде бы имеющимися в школе для этих целей швейными машинками и по какой причине в школьной столовой еду раскладывают в металлические миски и тарелки.

Проверка показала

По последней жалобе родителей из Богородского проверку провели комплексно — ее «отработали» и сотрудники МЧС, и сотрудники Роспотребнадзора, и прокуратура Пестречинского района.

Что выявили пожарные, они никому не сказали — ни родителям, ни «Реальному времени». В официальном ответе заявителям сообщается, что по результатам проверки «в адрес прокурора района направлено информационное письмо с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности». На запрос «Реального времени» из ведомства поступил краткий ответ по телефону, в котором нам рекомендовали запросить прокуратуру. Ответ на запрос, направленный изданием в прокуратуру, будет опубликован по получении.

Проверка Роспотребнадзора выявила и дефекты мебели, и другие многочисленные нарушения санитарных норм. Диана Исанькина для realnoevremya.ru

А в ответе, который жители Богородского получили из Роспотребнадзора, перечислены нарушения, зафиксированные в Богородской СОШ санврачами. Тут и несоблюдение нормы площади на одного ребенка в учебных кабинетах, рекреациях, гардеробе, туалетных комнатах, столовой, и дефекты мебели, и дефекты полов, и плохая освещенность, и отсутствие отвечающих нормам систем вентиляции и канализации, и несоответствие санитарно-технического оборудования гигиеническим нормативам (это в переводе на общепонятный, когда количество унитазов и умывальников не дотягивает до нормы), и использование мобильников в образовательных целях, и недостаток оборудования в кабинетах технологии, и использование для занятий физкультурой площадок за пределами школы, и другие нарушения.

— Управлением был принят исчерпывающий комплекс мер, направленный на устранение имеющихся нарушений санитарного законодательства, — говорится в ответе Роспотребнадзора. — Были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении МБОУ Богородская СОШ и Муниципального учреждения «Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ… По итогам профилактического визита МБОУ «Богородская СОШ» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований со сроком исполнения до 25.08.2024 г.

Кроме того, родителям школьников сообщили, что Управлением Роспотребнадзора по РТ подготовлено исковое заявление в суд в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц, ответчиком по которому выступает школа, а соответчиком — Пестречинский райисполком. На телефонный запрос о том, подан ли иск или, если не подан, когда именно его планируют подать, «Реальное время» ответа не получило.

Нарушение норм как норма

Однако ждать каких-то быстрых подвижек и не приходится. Например, в 2019 году территориальный отдел Управления Роспотребнадзора обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия руководства Пестречинской СОШ №2, указав, что по результатам проведенной ранее выездной проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, однако повторная проверка выявила все те же нарушения. Пестречинский райсуд иск удовлетворил, однако с марта 2023 года в суде рассматривается новый иск Роспотребнадзора к этой школе…

Пестречинский райсуд удовлетворил иск Роспотребнадзора к Пестречинской СОШ №2, однако с марта 2023 года рассматривается новый иск Роспотребнадзора к этой школе по старому поводу. скрин realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Причем, похоже, для Пестречинского района нарушение санитарных норм в школах — норма. В апреле 2023 годы было вынесено судебное решение по иску Роспотребнадзора к другой школе — МБОУ «Конская основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.М. Гаврилова». Там проверка выявила неудовлетворительное санитарное состояние помещений пищеблока и отсутствие в пищеблоке необходимого оборудования. Обнаружилось, что ванна для мытья посуды протекает, ванн для обработки овощей, мяса и рыбы не хватает, к ваннам для мытья посуды ни горячая, ни холодная вода не подведена, производственных столов не хватает, поэтому салаты готовят там же, где режут сырые продукты, а туалет находится в неисправном состоянии.

Но предписание об устранении этих недостатков выполнено не было, а повторная проверка добавила к списку нарушений разбитую плитку на полу в пищеблоке и в складских помещениях, поврежденные и подлежащие замене столы и табуретки в обеденном зале. Суд удовлетворил иск полностью и обязал МБОУ «Конская основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.М. Гаврилова» и райисполком привести помещение пищеблока школы в соответствие с требованиями санитарного законодательства. А исполнено ли решение — неизвестно.

Денег нет и не ждите

Между тем родительница из Богородского получила от главы района пространный ответ на жалобы, суть которого сводится к тому, что с точки зрения чиновников ситуация с образовательными учреждениями в Богородском сельском поселении вовсе даже не катастрофическая, все проблемы решаются властями по мере поступления, а лет через 10—20 в округе и школ, и детсадов будет больше, чем сейчас.

— В 2015 году в школе был проведен капитальный ремонт, — говорится в этом письме и уточняется, что отремонтировали 8 лет назад далеко не все, что требовалось. — В настоящее время необходимо заменить штукатурку в оставшихся помещениях школы — гардеробной, спортзале, библиотеке, заменить кровлю, завершить обновление мебели.



И тут же добавляют фразу, смысл которой противоречит фотографии парт, сделанной учениками в одном из классов:

— Не соответствующая и изношенная мебель изымается из пользования и по мере прихода в негодность, либо подлежит починке.

Сейчас же жителям Богородского сельского поселения предлагается утешаться тем, что начато проектирование дополнительного корпуса к лицею «Алгоритм» в Куюках, в Гильдеево на территории планируемого многоэтажного ЖК (того, против которого категорически выступили на публичных слушаниях местные жители) предусмотрено до 2031 года строительство двух школ.

Родительница из Богородского получила от главы района пространный ответ, суть которого сводится к тому, что с точки зрения чиновников ситуация вовсе даже не катастрофическая. скрин realnoevremya.ru ответа главы Пестречинского района

В администрации района признают, что «наполняемость отдельных классов Богородской СОШ действительно превышает существующие нормативы, но не превышает 30 учащихся», и ссылаются на то, что писали о сложившейся ситуации и в Минобрнауки Татарстана, и премьер-министру, и раису республики — без результата.

Крыша школы требует ремонта. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В муниципалитете признают, что «школы и детские сады Богородского сельского поселения действительно переполнены, школы работают в 2 смены», и объясняют это «активным строительством жилья на территории сельского поселения».



— Заявка на капремонт Богородской СОШ в период с 2024 по 2026 гг. была направлена в Минобрнауки РТ, однако «конкретный срок проведения капитального ремонта в школе не определен», — сообщили заявителям чиновники. — В настоящее время конкретный срок строительства детских садов и школ в Богородском сельском поселении не определен. В муниципальном бюджете финансовые средства на строительство новых образовательных организаций отсутствуют.

Зато культуру повысят

В середине декабря жители Богородского сельского поселения бурно обсуждали свежеопубликованный бюджет Богородского сельского поселения на 2024 год.

Прогнозируемый доход бюджета в 35,2 млн рублей на 85,5% складывается из налогов на имущество физлиц (30,1 млн). При этом потратить на дороги собираются 3,5 млн, на восстановление уличного освещения населенных пунктов — 2,1 млн, а на межбюджетные трансферты бюджету муниципального района для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по статье «Культура» — 25,6 млн рублей.

Жители Богородского возмущены тем, что на школу у муниципалитета денег уж который год не допросишься, а на непонятную «культуру» 73% бюджета тратят запросто. скрин realnoevremya.ru сайта pestreci.tatarstan.ru

Граждане, убежденные, что на образование, без которого никакая культура в принципе невозможна, толком так и не поняли, что же такое за их счет решили софинансировать, но резонно возмутились тем, что на школу у муниципалитета денег уж который год не допросишься, а на непонятную «культуру» 73% бюджета тратят запросто. И задались вопросом: уж не кино ли с Ди Каприо собираются в Пестрецах снимать. А что, рассуждают они, чем Пестрецы хуже Саранска, который в свое время щедро квартиру Депардье выдал не иначе как тоже в надежде на небывалый подъем культуры?

