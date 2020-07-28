Более 200 тысяч татарстанских младшеклассников накормят почти за миллиард из бюджета

На горячие обеды потребуется 903,8 миллиона рублей

В школах Татарстана с нового учебного года все ученики начальных классов получат бесплатное горячее питание. Республика вошла в число 57 регионов России, которые готовы запустить эту программу начиная с 1 сентября. На это потребуется 903,8 млн рублей, из которых 524,2 миллиона должен профинансировать федеральный центр. Правда, субсидия из Москвы в срок поступить не успеет, но в Минобрнауки Татарстана сообщили, что пока ее ждут, планируется использовать собственные средства.

Накормить 6,8 млн российских детей

Общероссийский народный фронт (ОНФ) сегодня провел онлайн-форум «Про питание», посвященный организации школьного питания в стране. На мероприятии обсудили то, как готовы регионы обеспечить бесплатное питание в школах и как будет организован общественный и государственный контроль в этой сфере.

По словам координатора ОНФ Валерия Алексеева, движение с 2017 года занимается мониторингом и контролем школьного питания и с его подачи на последнем медиафоруме с участием Владимира Путина прозвучало предложение об организации бесплатного горячего питания младшеклассников — независимо от дохода их родителей. Президенту эта идея понравилась, и он в январе этого года включил ее в свое ежегодное послание Федеральному собранию. Сама программа рассчитана до 1 сентября 2023 года, но в школах, технически готовых взять на себя эту функцию, бесплатное горячее питание должно появиться уже с 1 сентября этого года. Финансировать его должны бюджеты всех уровней.

Замдиректора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения Андрей Родионов сообщил, что накормить обедами нужно будет 6,8 млн российских детей. На это предусмотрено выделение 21,8 млрд рублей на 2020 год и 43,6 млрд на 2021—2022 годы. Минпросвещения РФ сформировало и утвердило в правительстве соответствующий порядок обеспечения регионов субсидиями в рамках софинансирования проекта. Здесь деньги распределились так: 16,2 млрд рублей — в 2020 году, 40,4 млрд — в 2021-м, 41,8 млрд — в 2022-м.

Запускать проект регионам придется на свои деньги

Интересно, что первоначально планировалось: регионы-доноры будут кормить детей за свой счет. Но после жарких дискуссий решили, что деньги получат все субъекты Федерации. По словам Родионова, на сегодняшний день заявки для участия в программе с 1 сентября направили 57 регионов, включая Татарстан. Один неназванный, но технически готовый субъект гордо отказался от федеральной субсидии. Со всеми 57 участниками проекта должны быть заключены соглашения. Но замминистра дал понять, что деньги на места к часу икс поступить не успеют.

— Проект распределения средств сейчас находится на согласовании парламентской комиссии. Мы только 15 июля окончательно определились по готовности субъектов. Изначально в проекте у нас была готовность на 15 апреля. Мы пошли на то, чтобы сдвинуть и максимально ужать себя в сроках по времени формирования распоряжения, по выходу его и доведению до субъектов. Назвать точную дату я не могу, чтобы никого не обмануть, потому что окончательное решение будет приниматься правительством, и процедуру согласования никто не отменял, — заявил он сегодня на онлайн-форуме.

Родионов призвал регионы не дожидаться прихода средств, а организовать горячее питание пока на собственные средства.

— Если сейчас есть субъекты, которые ждут выхода распоряжения по распределению федеральной субсидии, то они имеют очень большой риск не успеть к 1 сентября заключить все необходимые контракты. В рамках подготовки соглашений мы получили из регионов не только заявки, но и ваши выписки из бюджета, где в принципе у вас уже предусмотрены деньги на эти мероприятия — ваша субъектовая или муниципальная составляющая. Никто не будет говорить о том, что вы нарушаете нормы закупок, если вы сейчас начнете готовить мероприятия по организации горячего питания за счет этих источников. Мы планируем как можно быстрее довести до вас деньги, но у нас есть определенные технологические цепочки, которые мы должны пройти, чтобы соблюсти все правила, установленные бюджетным законодательством, — предложил Родионов выход из ситуации.

Горячее питание — это не чай с булочкой!

В чат форума тут же посыпались вопросы: как провести закупки для младших классов с учетом того, что подрядчики-победители аукционов на поставки продуктов в школы или готового школьного питания уже определены?

Замначальника Управления контроля размещения заказов ФАС РФ Екатерина Ульянова озвучила свое предложение.

— Один из вариантов решения этой проблемы — заключение малых закупок по п. 4 ст.93 и параллельное проведение конкурентной процедуры для того, чтобы заказчик смог провести уже полноценную процедуру и закупить либо продуты питания, либо на аутсорсинге привлечь организацию, которая будет осуществлять поставку питания в школы для учеников 1-11-х классов.

Она отметила, что в 44-ФЗ предусмотрено достаточно мер для того, чтобы в учебные заведения закупались только качественные продукты, отсеивались некомпетентные или неопытные поставщики.

Начальник управления санитарного надзора РПН РФ Ирина Шевкун рассказала, что теперь на законодательном уровне установлены понятия здорового, качественного и горячего питания, чего раньше не было. Например, за горячее питание больше нельзя будет выдать теплый чай с булочкой: это обязательно должно быть первое или второе блюдо.

Уже разработаны методические рекомендации по организации горячего питания в учебных заведениях и по организации родительского и общественного контроля за питанием в общеобразовательных учреждениях, которые должны стать подспорьем для руководства школ и родительских комитетов. В них, в частности, предложено отказаться от фастфуда, еды с использованием фритюра, колбасных изделий и перейти на здоровое питание со сниженным количеством соли, сахара и жиров, но обогащенное витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами.

Шевкун подчеркнула, что в методичках даны и рекомендации по режиму приема пищи, по питанию детей, больных диабетом, и даже есть примерное школьное меню, составленное с учетом пожеланий учащихся. Эти рекомендации можно найти на сайте Роспотребнадзора в разделе «Документы».

Особенное питание

Детский омбудсмен Анна Кузнецова добавила, что в этом году впервые запустили мониторинг питания детей с особыми запросами.

— К сожалению, мы понимаем, что в настоящее время нет системных подходов к организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья, не ведется учет детей, нуждающихся в специализированном питании, что не позволяет в полной мере оценить масштаб этой проблемы. Вместе с тем, по данным Минздрава РФ, предоставленным по нашему запросу, число детей, страдающих сахарным диабетом, с каждым годом растет. Но в 2019 году такие дети вообще не были обеспечены горячим питанием в 11 регионах России.

Уполномоченный по правам ребенка заявила, что мониторинг организации школьного питания будет продолжен, так как из регионов по-прежнему поступают жалобы на некачественную еду, а в 14 субъектах РФ обеды детей из малообеспеченных семей отличались в худшую сторону от общего стола. Кузнецова отметила, что благодаря разработанным Роспотребнадзором рекомендациям к проверкам теперь может официально подключиться общественность, так как утверждена форма проведения родительского контроля, чего не было раньше.

Координатор ОНФ, депутат Госдумы РФ Антон Гетта пообещал, что, ввиду важности темы, все материалы, документы, методические рекомендации и разъяснения, касающиеся школьного питания, будут выложены на сайте ОНФ. Сами участники Народного фронта продолжат мониторить ситуацию, выявлять «мутные» закупки и недобросовестных поставщиков, а об итогах реализации программы доложат уже в этом году президенту Путину.

Обед за 51,85 рубля

Как сообщили «Реальному времени» в Министерстве образования и науки Татарстана, в республике с 1 сентября бесплатное горячее питание должны получить 209 235 учащихся 1—4-х классов государственных и муниципальных школ. С каждым годом их число будет увеличиваться: 216 910 человек — в 2021/2022 учебном году, 222 732 человек — в 2022/2023 учебном году, 223 455 человек — в 2023/2024-м.

«По предварительным расчетам, затраты на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1—4-х классов на 4 месяца 2020 года составят 903,8 млн рублей, из них затраты из федерального бюджета — 524,2 млн рублей, из республиканского бюджета — 379,6 млн рублей; на 2021 год — 2 125,5 млн рублей, из них затраты из федерального бюджета — 1 232,8 млн рублей, из республиканского бюджета — 892,7 млн рублей; на 2022 год — 2 198,2 млн рублей, из них затраты из федерального бюджета — 1 274,9 млн рублей, из республиканского бюджета — 923,2 млн рублей. Всего сумма привлечения средств из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания на 3 года составит 3 031,9 млн рублей, республиканское софинансирование — 2 195,5 млн рублей», — говорится в ответе на запрос нашего издания.

Татарстан 14 июля подал заявку в Минпрос РФ на участие в программе. «В данный момент заявка рассматривается, подтверждения еще нет. Есть информация, что заявку нам рассматривают на 199 286 учащихся 1—4-х классов (по состоянию на 20.01.2020)», — отметили в ведомстве. И подтвердили, что горячие обеды младшеклассники получат, даже если федеральные субсидии к началу учебного года не поступят.

Центр экономических и социальных исследований при кабмине РТ произвел расчет стоимости горячих завтраков согласно 10-дневному меню, утвержденному Управлением Роспотребнадзора по РТ. Его цена составляет 51,85 рубля в день на одного обучающегося.