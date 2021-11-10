Санврачи выходят в рейды по челнинским предприятиям

Работодателей автограда, как и других городов республики, проверят на соответствие нормам по вакцинации коллективов

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах начинает проверки предприятий автограда на предмет вакцинации коллективов. В срок до 9 ноября работодателей обязали привить первым компонентом вакцины 80% своих сотрудников. В первую очередь проверки коснутся компаний с очагами новой коронавирусной инфекции. «Темпы вакцинации выросли, но, к сожалению, в праздничные дни в поликлиниках было пустовато…», — отметил на пресс-конференции глава челнинского отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизар Бариев. По его словам, привитых иностранными вакцинами решили допускать до работы — но не пускать в торговые центры. С начала года пострадавший от ковидных ограничений челнинский бизнес поддержали на 6,3 млрд рублей. Кроме того, 4 тысячи предприятий МСП могут рассчитывать на гранты за нерабочие дни. О том, как еще Челны собираются помогать предпринимателям, и какую отрасль в мэрии считают наиболее пострадавшей — в материале «Реального времени».

Санврачи выходят в рейды

Сегодня специалисты челнинского отдела Роспотребнадзора начинают проверки предприятий автограда. В срок до 9 ноября работодатели должны были охватить вакцинацией большинство сотрудников, а отказавшихся прививаться от ковида — отстранить. Об эпидемиологической ситуации в Набережных Челнах доложил начальник территориального отдела ведомства Ильгизар Бариев. Он напомнил, что еще 10 октября главным санитарным врачом РТ было подписано постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан «по эпидемилогическим обстоятельствам». В частности, постановление обязывало охватить вакцинацией не менее 80% сотрудников, в первую очередь людей 60 лет и старше, работающих на предприятиях, которые связаны с обслуживанием населения. Это касалось разных отраслей — от лечебно-профилактических и правоохранительных органов до общепита, ТЦ и аптек (где особенно высокий трафик людей).

— Первым компонентом вакцины они должны были привиться до 8 ноября, но мы еще 9 ноября дали бизнесу до конца оформить документы. Предприниматели должны были в свое время приказ составить, ознакомить с ним работников: что если до 8 ноября первым компонентом они не будут привиты — сотрудники отстраняются или переводятся на дистанционную форму, — объяснил начальник челнинского Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

Первыми проверят компании с очагами вируса



По его словам, на днях ведомство «получило алгоритм», как работать с проштрафившимися ИП и юрлицами, не обеспечившими необходимый охват вакцинации сотрудников. Для подсчета будут брать не только штатную численность, но и совместителей и работающих по разовым договорам. 7-8 ноября Роспотребнадзор уже начал собирать необходимую аналитику по челнинским компаниям, но главная работа началась накануне.

— Будут обрабатываться в первую очередь те коллективы, где были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции. Всех сторон деятельности будут [проверки] касаться. Но в первую очередь займемся теми предприятиями, которые оказывают массовые услуги населению. Если нарушения найдем — сотрудников [предприятий-нарушителей] отправят до улучшения эпидемиологической ситуации в отпуск без содержания или на дистанционную работу, — предупредил Бариев.

В случае нарушения постановления Роспотребнадзора РТ будет составлен протокол по статье 6.3, часть 2 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» — пункт 2: «действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих»). Нарушителей ждут штрафы от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 15 тыс. до 150 тыс. рублей (как и для индивидуальных предпринимателей). Юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Или же приостановить деятельность ИП и юрлиц на 90 суток — но только по решению суда.

— Да, темпы вакцинации в последнее время выросли, но, к сожалению, в праздничные дни в поликлиниках было пустовато… Сейчас, к сожалению, несмотря на рост желающих вакцинироваться — мы не видим той динамики, которой хотелось бы, — отметил он.

Как сообщил начальник горздрава Александр Николаев, если 4 и 5 ноября вакцинация шла приличными темпами, то 6 и 7 ноября активность сократилась в 2—2,5 раза. При этом в городе есть более 222 тысяч доз вакцин, с начала недели поступило дополнительно 22,2 тысячи. Первым компонентом привито уже более 202 тысяч человек, вторым — более 134 тысяч.

В то же время, по словам Бариева, сегодня уже есть ряд предприятий, где вакцинировано 100% работников — но их он пока не назвал. Есть и предприятия, где и вторым компонентом вакцины привились все 100% сотрудников. Он выразил надежду, что в дальнейшем число таких предприятий будет увеличиваться. Глава отделения Роспотребнадзора по Набережным Челнам также поделился «приятными новостями»: привитых вакцинами производства «Пфайзер», «Астрозенеца» и других иностранных производителей, несмотря на отсутствие QR-кодов, допустят до рабочих мест при наличии сертификатов о вакцинации. Однако им по-прежнему нельзя посещать ТЦ и другие заведения, допуск в которые разрешен при наличии QR-кода, который выдается привитым лишь российскими вакцинами. Впрочем таких челнинцев, которые вылетали за рубеж с целью вакцинироваться в других странах, — пара десятков.



Челнинский бизнес поддержали на 6,3 миллиарда рублей

Понимая, какой удар по бизнесу, особенно малым и средним предприятиям, оказали нерабочая неделя и жесткие ограничения на посещения массовых мероприятий, ТЦ и других заведений, в челнинском исполкоме рассказали и о том, как собираются помогать предпринимателям и сколько компаний уже получили эту помощь.

Так, за 9 месяцев года 49 челнинских компаний получили 85,7 млн рублей микрозаймов Фонда поддержки предпринимательства, еще 38 компаний — поручительства Гарантийного фонда РТ почти на 100 млн рублей. 55 компаний получили федеральную помощь по программе ФОТ 3.0 в размере почти 200 млн рублей, а 63 компании — льготные кредиты в размере 5,4 млрд рублей (с учетом суммы кредитов).

Челнинский бизнес поддержали на сумму 6,3 млрд рублей — это 17,6% от всей оказанной помощи предприятиям Татарстана. Об этом рассказала замруководителя исполкома Наталия Кропотова, курирующая экономический блок челнинской мэрии.

По ее словам, теперь и на получение грантов «на нерабочие дни» (федеральная программа помощи) могут рассчитывать 4 060 челнинских предприятий из пострадавших отраслей и 134 компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявления на получение таких грантов подали уже 876 челнинских компаний. При том что эта программа стартовала 1 ноября — «всего ничего», заметила Кропотова, команда которой работает по выдаче грантов совместно с ФНС.



— Это самый востребованный продукт на сегодня — субсидия невозвратная, — рассказала она.

Среди предприятий Челнов, претендующих на гранты, в частности есть представители отраслей по предоставлению продуктов питания, занимающихся конференциями и выставками, предприятия стоматологии, дополнительного образования, парикмахерские, гостиницы, занятые грузоперевозками. Любой предприниматель может самостоятельно проверить — может ли он претендовать на такую субсидию. Для этого ему необходимо заглянуть на сайт ФНС в личный кабинет.

Еще 55 предприятий автограда подали заявку на получение льготного кредита под 3% (по программе ФОТ 3.0), который рассчитывается так же, как и размер гранта. С тем лишь отличием, что его придется, разумеется, возвращать: кредит выдадут на срок 18 месяцев, и предоставят первые полгода периода без платежей. Условие — не менее 90% количества работников должны сохранить свои места. Кредит будет выдаваться, во-первых, компаниям из пострадавших отраслей, созданным с 1 июля 2020 года, и участникам программ ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0. Получить его можно в 15 банках Челнов, включая Сбербанк, ВТБ, АББ, «Газпромбанк», «Альфа» и другие. Одновременно предприятиям увеличили период погашения для кредиторов с 6 до 15 месяцев по программе ФОТ 3.0 первого этапа (кредиты выдавались с 9 марта по 1 июля 2021 года). До 31 декабря 2021 года предприниматели Набережных Челнов могут рассчитывать и на реструктуризацию кредитов, в том числе и по ранее реструктуризированным кредитам — ЦБ рекомендовал банкам не начислять неустойку.

Среди предприятий Челнов, претендующих на гранты, в частности есть представители отраслей по предоставлению продуктов питания, занимающихся конференциями и выставками, предприятия стоматологии, дополнительного образования, парикмахерские, гостиницы, занятые грузоперевозками. Фото: chelny-biz.ru

«Моногород» поможет женщинам-бизнесменам и молодым предпринимателям

По региональным мерам поддержки до 30 декабря 2021 года ИП и юрлица автограда, работающие в первую очередь в торговле, также вправе получить льготный микрозаем под 1% годовых на 24 месяца (со льготным периодом в те же 6 месяцев) в размере от 200 тыс. до 1 млн рублей — при условии сохранения не менее 90% рабочих мест. Такие кредиты выдают в Фонде поддержки предпринимательства РТ.

А в Гарантийном фонде РТ действует продукт «Поддержка 2021» — фонд выдает поручительства до 50 млн рублей до 50% от суммы кредита по 0,5% ставке по вознаграждению (эта программа будет действовать с 1 ноября по 15 декабря 2021 года).

Наконец, любое предприятие МСП может получить два микрозайма: «Моногород» по ставке 3,75% годовых на 24 месяца в размере от 300 тыс. до 5 млн рублей или «Перезагрузка» по ставке 5,5% годовых на тот же срок и в том же размере. Если помощь по «Перезагрузке» могут получить любые субъекты МСП, то «Моногород» — «женщина-предприниматель, молодой предприниматель до 35 лет, резидент промпарка, предприятие-экспортер или самозанятый в сфере туризма, экологии или спорта». Для получения помощи по всем республиканским программам в мэрии автограда рекомендовали вовремя подать заявку на портале «ФАСТТРЕК».

Наталия Кропотова отметила, что пока закрылись все детские развлекательные центры, у остальных компаний фиксируется лишь уменьшение числа клиентов. Фото: naberezhnye-chelny.questquest.net

Говоря о наиболее пострадавших отраслях автограда Наталия Кропотова отметила, что пока закрылись все детские развлекательные центры, у остальных компаний фиксируется лишь уменьшение числа клиентов.

— Да, у них уменьшаются объемы… Пока. Но мы надеемся, что наша поддержка им поможет, и, главное, произойдет улучшение эпидемиологической ситуации. Те же предприятия промышленности у нас как работали, так и продолжают работать. Их персоналу нужно только вакцинироваться, — рассказала Кропотова.